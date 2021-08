Afghanistan: une deuxième capitale provinciale aux mains des talibans, Biden envoie les B-52 cibler les insurgés

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Alors que les talibans se sont emparés d’une deuxième capitale provinciale aujourd’hui, dans une tentative désespérée d’empêcher les talibans de s’emparer des principales villes afghanes, les États-Unis envoient des bombardiers stratégiques B-52 cibler les combattants talibans qui ne cessent de progresser, libérant au passage leurs camarades détenus dans les prisons pour qu’ils se joignent au combat.

Ces bombardiers sont soutenus par les avions gunship d’attaque au sol et d’appui aérien rapproché AC-130 Spectre qui sont armés d’un canon Gatling de 25 mm, d’un canon Bofors de 40 mm et d’un canon M102 de 105 mm, qui peuvent fournir un tir aérien précis et précis.

“At 17:45, a US air strike targeted Taliban gathering inside the Afghan National Army brigade in Jangal Bagh in Jowzjan city – brigade was captured by Taliban earlier today. There are casualties and fatalities among Taliban.” A Counter – Terrorism officer tells me. pic.twitter.com/sWM3FdrEDW — BILAL SARWARY (@bsarwary) August 7, 2021

Les forces de sécurité afghanes et les talibans sont engagés dans des combats acharnés dans les capitales des provinces de Kunduz, Takhar et Badakhshan, dans le nord de l’Afghanistan.

La Direction de la santé publique de Kunduz a déclaré que 11 civils ont été tués et 39 autres ont été blessés lors d’une nouvelle vague d’affrontements dans la ville de Kunduz qui a commencé vendredi soir.

Un tableau du FDD’s Long War Journal de la situation au 7 août .

Les talibans s’emparent de la deuxième capitale provinciale en deux jours

Il y a deux jours, les talibans ont pris le contrôle de Zaranj, la capitale de la province de Nimruz, sans même avoir à combattre. La ville de l’ouest de l’Afghanistan ayant ainsi le triste honneur d’être la première capitale provinciale à tomber sous le contrôle des talibans depuis le début de leur offensive tous azimuts en mai.

Après Zaranj, la capitale de la province de Nimruz, les talibans se sont emparés de la ville stratégique de Sheberghan, chef-lieu de la province de Jawzjan dans le nord de l’Afghanistan et fief du chef de guerre et ex-vice-président afghan, Abdul Rachid Dostom, tout juste rentré au pays pour combattre les insurgés.

🔴 DERNIÈRE MINUTE – #Afghanistan : Les #talibans envahissent et prennent le contrôle de la deuxième capitale provinciale afghane, la ville de #Sheberghan. Des prisonniers sont libérés ⤵️ (🎥@bsarwary) pic.twitter.com/EJeEtd1f3n — FranceNews24 (@FranceNews24) August 7, 2021

Ironie du sort, ce matin, le président afghan Ashraf Ghani a rencontré samedi l’ancien vice-président, le maréchal Abdul Rashid Dostum, pour discuter de la situation actuelle en Afghanistan, en particulier de la situation dans les provinces du nord, a indiqué le Palais présidentiel dans une série de tweets.

Ehsan Niro, porte-parole du parti Junbish-i-Islami dirigé par Dostum, a déclaré que les deux parties avaient discuté de la situation sécuritaire, en particulier de la sécurité des provinces du nord ainsi que de Kaboul et de la sécurité de l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul.

Lors de cette réunion, Dostum a promis son plein soutien aux forces afghanes et a déclaré que le moment était venu de faire des efforts pour améliorer la situation sécuritaire du pays et pour défendre les valeurs afghanes. Le porte-parole de Dostum a déclaré que le chef de guerre a présenté son plan pour l’amélioration de la situation sécuritaire, plan que le président afghan aurait accepté.

Pendant ce temps, les violents affrontements dans la ville natale de Dostum, Sheberghan, la capitale de la province de Jawzjan aboutissaient à la prise de contrôle de la ville par les talibans, alors que Dostum et ses partisans ont abandonné la ville aujourd’hui et se sont enfuis dans le district de Khwaja Dako, qui abrite l’aéroport de la ville et est le seul quartier de Jawzjan sous contrôle gouvernemental, rapportait Tolo News.

Avec l’avance des talibans et la situation qui ne cesse de se dégrader et les prisonniers talibans libérés qui grossissent les rangs des combattants talibans, faisant plus que compenser les pertes que pourraient subir les insurgés, plusieurs remettent en question la stratégie du gouvernement qui était censé protéger les capitales provinciales.

Zaranj, Nimroz , Taliban prison breaks at the heart of their military strategy -Taliban sending a strong message to their fighters in village, districts and cities that they won’t be left alone. Taliban have been attacking prisons across Afghanistan. pic.twitter.com/R5Z812IoZO — BILAL SARWARY (@bsarwary) August 7, 2021

De plus, le soi-disant soulèvement populaire qui soutiendrait les forces de sécurité contre les talibans et qu’avait pris la peine de saluer Dostum à son retour n’a apparemment pas stopper l’avancée militaire des talibans vers les grandes villes et les emplacements stratégiques.

Les talibans se sont emparés ces trois derniers mois de vastes territoires ruraux, où ils trouvent soutien et ressources, et se dirigent désormais leurs offensives sur des villes de plus en plus importantes, encerclant notamment Kandahar (sud) et Hérat (ouest), deuxième et troisième villes du pays.

Et pendant ce temps, les images sur les réseaux sociaux des forces de sécurité afghanes qui fuient avec leur équipement et leurs véhicules militaires achèvent de démoraliser le peu de soutien dont jouit encore le gouvernement de Kaboul.

Le gouvernement afghan risque de perdre le contrôle du nord stratégique, analysait pour sa part aujourd’hui Bill Roggio, un des responsables du Foundation for Democracies Long War Journal, qui suit le conflit depuis ses tout débuts. «Sans contrôle du nord, d’importants politiciens, chefs de guerre et représentants du gouvernement afghans seront privés de leur base de pouvoir. Sans le nord, le gouvernement afghan a peu de chances de survivre à l’assaut des talibans».