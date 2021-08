Alors que Loukachenko se montre inflexible, Washington durcit les sanctions contre la Biélorussie

By

Alors que Loukachenko, inflexible, durcit la répression, Washington durcit les sanctions, dévoilant ce lundi 9 août une volée de sanctions contre des personnalités, entreprises et entités de la Biélorussie, faisant monter la pression sur le régime autoritaire d’Alexandre Loukachenko.

Le président biélorusse s’est montré lundi implacable à l’égard de ses détracteurs, niant toute répression dans son pays malgré les arrestations et l’exil forcé de milliers de ses opposants un an après sa réélection.

Un an après l’élection qu’il juge «frauduleuse» du président de la Biélorussie, Joe Biden va signer un décret qui durcit le régime de sanctions américaines en vigueur depuis 2006, en l’élargissant à plusieurs secteurs clés de l’économie de ce pays frontalier de la Russie, selon cette même source.

L’annonce américaine intervient peu après la conférence de presse annuelle du président biélorusse, qui a proclamé une fois de plus sa victoire lors d’un scrutin «totalement transparent» face à une opposition qui préparait un « coup d’État ».

Mettant directement en application ce nouveau décret présidentiel, le département du Trésor américain va prendre ses «plus importantes sanctions à ce jour» contre des entreprises, personnalités et entités de la Biélorussie.

Parmi elles, le Comité national olympique de la Biélorussie. L’institution est visée peu après que la sprinteuse Krystsina Tsimanouskaya dit avoir été victime d’une tentative de rapatriement forcé des Jeux olympiques de Tokyo, pour avoir critiqué des responsables sportifs de son pays.

La jeune femme, qui dit craindre la prison, est désormais en Pologne, voisine de la Biélorussie et fervent soutien de l’opposition exilée.

En plus de ce scandale qui illustre «l’incapacité [de cette institution] à protéger les athlètes de la répression politique», les États-Unis accusent le Comité olympique biélorusse de «faciliter le blanchiment d’argent».

Washington va également sanctionner l’entreprise publique Balruskali OAO, l’un des plus gros producteurs d’engrais à base de potasse du monde, «source d’enrichissement illégal du régime», selon la même source.

Seront aussi visés «des responsables économiques de premier plan soutenant le régime», ainsi que quinze entreprises avec lesquelles ces personnes sont liées, dont la banque privée Absolutbank, et enfin des « entités » actives dans l’industrie du tabac, dans le BTP, l’énergie et les transports.

Ces sanctions sont la conséquence de «l’offensive continue contre les aspirations démocratiques et les droits du peuple de la Biélorussie», mais aussi des «violations des règles internationales» et de la «corruption» du régime, a indiqué la Maison-Blanche.

Les États-Unis appellent Alexandre Loukachenko, entre autres, à «libérer immédiatement tous les prisonniers politiques» et à engager un «dialogue» avec l’opposition en vue d’organiser une élection présidentielle libre, faute de quoi, indique la source, « l’administration américaine continuera à faire usage » de son pouvoir de sanctions.

Répression

Joe Biden avait reçu le 28 juillet à la Maison-Blanche l’opposante biélorusse en exil Svetlana Tikhanovskaïa, une marque appuyée de soutien à celle qui affirme avoir remporté la présidentielle de 2020.

Le président de la Biélorussie exerce depuis cette élection une répression qui va crescendo contre toute forme d’opposition politique et de critique émanant de la société civile.

La semaine écoulée a par exemple été marquée par l’ouverture du procès d’une des grandes figures de la contestation en 2020, Maria Kolesnikova, et par la mort suspecte du militant Vitali Chychov, retrouvé pendu en Ukraine.

Le président biélorusse a démenti lundi toute implication dans ce décès, en lançant lors de sa conférence de presse annuelle : «Chychov, mais c’est qui pour moi ou pour la Biélorussie ? […] c’est personne pour nous, qui serait allé le pendre ?».

Il s’en est aussi pris à la sprinteuse Krystsina Tsimanouskaya : « Elle n’aurait jamais fait ça [critiqué les entraîneurs biélorusses, NDLR] seule, elle a été téléguidée par ses potes polonais», a-t-il dit.

Ces affaires viennent après des mois d’arrestations massives, exils forcés d’opposants et liquidation de nombre d’ONG et médias indépendants.

Le régime biélorusse est aussi accusé d’avoir détourné en mai un vol commercial en prétextant une alerte à la bombe, afin d’arrêter le dissident et journaliste Roman Protassevitch qui se trouvait à bord.

Tensions entre les États-Unis et la Russie de Vladimir Poutine

Ces sanctions américaines interviennent par ailleurs dans un moment de grande tension entre les États-Unis et la Russie de Vladimir Poutine, principal allié du président biélorusse et, ironie du sort, quelques semaines avant le lancement d’exercices militaires conjoints de grande échelle de la Russie et de son allié biélorusse.

La Russie et la Biélorussie se préparent en effet à des exercices militaires à grande échelle près du flanc oriental de l’OTAN, qui se dérouleront du 10 au 16 septembre et, selon un responsable militaire biélorusse, impliqueront près de 13 000 soldats.

«Environ 12 800 soldats participeront aux exercices sur le territoire de la République de Biélorussie, dont 2 500 militaires russes et jusqu’à 50 militaires kazakhs de l’OTSC [l’Organisation du traité de sécurité collective, l’organisation à vocation politico-militaire qui regroupe l’Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Russie et le Tadjikistan., NDLR] »Forces de réaction opérationnelles collectives, a déclaré récemment le vice-ministre biélorusse de la Défense Viktor Gulevich, cité par l’agence de presse officielle russe Tass.

Tous les quatre ans, la Russie et la Biélorussie organisent l’exercice Zapad, qui a toujours énervé les responsables militaires américains et de l’OTAN, craignant que Moscou n’utilise l’exercice comme moyen de déplacer des forces plus importantes que le nombre annoncé près des frontières alliées.

D’autant plus que l’exercice, qui commence en septembre, intervient dans un contexte de tensions persistantes dans la région. La Lituanie, qui borde la Biélorussie, s’est plainte du flux de migrants, venant d’aussi loin que l’Irak, à travers sa frontière avec le pays.

