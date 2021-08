Après le Nord, le Sud et l’ouest, les talibans consolident leur contrôle de l’Est

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les talibans ont pris le contrôle des provinces de Paktika et, plus important encore, de celle de Kunar aujourd’hui, et consolident leur contrôle de l’est en préparation de leur assaut final: l’avance inexorable des talibans, qui ont pris le contrôle de la moitié des provinces afghanes en seulement neuf jours, les amènera maintenant à la porte de Kaboul, la capitale du pays et sa plus grande ville.

Fall of Kunar province in eastern Afghanistan is of massive strategic value to the Taliban. Province has some of the most difficult terrain with densely forested valleys and forests. AQ and foreign fighters have a massive presence there. — BILAL SARWARY (@bsarwary) August 14, 2021

Sharan, la capitale de la province orientale de Paktika, et Asadabad, la capitale de Kunar dans le nord-est, sont tombées aux mains des talibans après seulement deux jours de siège. Les deux capitales étaient entièrement contrôlées par le gouvernement avant que les talibans n’entrent dans la ville et ne s’en emparent presque sans combattre. Les talibans avaient, comme à leur habitude, préparé les assauts contre Sharan et Asadabad en prenant le contrôle de districts clés dans les provinces au cours des derniers jours.

Le journaliste afghan Bilal Sarwary explique ici l’importance stratégique de la province afghane de Kunar.

I speak about the fall of Asadabad, the capital of KUNAR province in eastern Afghanistan, also my home town. My live hit with @MariaRamosUK @TRTWorldNow @trtworld pic.twitter.com/LDHPrWNOBS — BILAL SARWARY (@bsarwary) August 14, 2021

Bref, Kaboul est désormais sous la menace directe de tomber aux mains des talibans qui sont sur le point de prendre la majeure partie, sinon la totalité, de l’est de l’Afghanistan et ont déjà sécurisé la route vers Kaboul en prenant le contrôle de Ghazni, Logar et Paktika au cours des trois derniers jours.

Les talibans ont abandonné Kaboul en novembre 2001, peu après l’invasion américaine. La population de la ville déchirée par la guerre tournait alors autour de 500 000 habitants, mais s’est rapidement urbanisée au cours des deux décennies qui ont suivi, servant de centre à la classe moyenne croissante de l’Afghanistan, et la population de Kaboul est aujourd’hui estimée à 4,6 millions.

Pendant ce temps, le président Ashraf Ghani a déclaré vendredi dans un message préenregistré à la nation que la remobilisation des Forces nationales de défense et de sécurité afghanes (ANDSF) était sa priorité absolue, que les mesures nécessaires étaient en cours pour atteindre cet objectif, et promettant d’empêcher de nouvelles effusions de sang au pays.

Mais l’armée afghane, défaite partout, est en plein désarroi et a été défaite en détail dans tout le pays. L’armée nationale afghane a perdu les quartiers généraux de quatre de ses corps d’armée le 205e à Herat, le 207e à Kandahar, le 2015e à Helmand et le 217e à Kunduz, et est sur le point d’en perdre un cinquième, le 203e Corps dans la capitale provinciale de Paktika. Ce qui ne lui laisse plus que restera que deux corps d’armée, le 209e corps à Mazar-i-Charif, qui est toutefois assiégé et pourrait tomber à tout moment, et la 111e division de l’armée nationale qui a son siège à Kaboul. Dans ces conditions, le discours de Ghani sur la remobilisation des Forces nationales de défense et de sécurité afghanes est presque «surréaliste».