Attaques à l’aéroport de Kaboul «Nous vous pourchasserons et nous vous ferons payer», soutient Joe Biden

Le président Joe Biden a promis jeudi de «pourchasser» les auteurs de l’attentat qui a tué 12 militaires américains à proximité de l’aéroport de Kaboul, estimant que ses soldats étaient des «héros».

«Nous vous pourchasserons et nous vous ferons payer», a-t-il affirmé à l’adresse des auteurs de l’attaque, ajoutant que les États-Unis répondraient «avec force et précision».

Watch as I deliver remarks on the terror attack at Hamid Karzai International Airport, and the U.S. service members and Afghan victims killed and wounded. https://t.co/NBv02m3Bpm