Biden à la base aérienne de Dover dans le Delaware pour accueillir les dépouilles des militaires tués à Kaboul

Le président Joe Biden s’est rendu dimanche dans une base militaire du Delaware pour une cérémonie solennelle ce midi de réception des dépouilles des 13 militaires américains tués dans un attentat jeudi à Kaboul, a annoncé la Maison-Blanche.

Le chef de l’État américain et son épouse Jill Biden ont rencontré également les familles des soldats décédés sur la base de Dover, avant la cérémonie

Le Pentagone a publié samedi après-midi l’identité des 13 militaires tués dans l’attentat de jeudi. Parmi eux, cinq avaient 20 ans, soit la durée de la plus longue guerre des États-Unis, lancée en 2001 en Afghanistan.

Les militaires américains sont 11 Marines, un infirmier de la Marine et un membre de l’armée de terre. Ils ont été tués à l’aéroport de Kaboul, la capitale de l’Afghanistan, par un kamikaze du groupe État islamique Khorasan alors qu’ils tentaient d’aider les gens à s’échapper du pays avant que les troupes américaines ne terminent leur retrait.

What we know about the 13 members of the US military who died in the Kabul airport attack in Afghanistan.



They are from across the country – from California to Tennessee to Ohio – with an average age of just over 22. https://t.co/A8I3hPb8Xo — Nicholas Bogel-Burroughs (@NickAtNews) August 28, 2021

C’est aujourd’hui la première fois que Joe Biden assiste au retour de militaires tués en service depuis son accession à la présidence en janvier 2021. Et les hommes et les femmes tués lors de l’attaque de Kaboul étaient les premiers militaires américains tués en Afghanistan depuis mars 2020.

Le président américain s’est tenu au garde-à-vous avec sa main droite sur son cœur alors que des membres de l’armée, puis des Marines et, finalement, de la Navy, tous vêtus de l’uniforme de combat, transféraient les restes des personnes décédées de l’avion de transport C-17 à une flotte de quatre camionnettes grises qui les attendaient avec leurs portes ouvertes.

Plusieurs dignitaires ont assisté également au retour des militaires tués à Kaboul, notamment le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III, le secrétaire d’État Anthony J. Blinken, le chef d’état-major de la Défense, le général Mark A. Milley, et plusieurs membres du Congrès.

«Les 13 militaires que nous avons perdus étaient des héros qui ont fait le sacrifice ultime au service de nos idéaux américains les plus élevés et tout en sauvant la vie des autres», a déclaré le président américain dans une déclaration écrite publiée hier, samedi. « Leur bravoure et leur altruisme ont permis à plus de 117 000 personnes à risque de se mettre en sécurité jusqu’à présent.»

One of the last photos that Marine Sgt. Nicole Gee shared with her family shows her amid the chaos of Kabul, carefully cradling a baby.



She was killed not long after, one of two women in uniform who died during this week’s suicide bombing. https://t.co/5JW9Eg1iZe — The New York Times (@nytimes) August 29, 2021

Pendant ce temsps, une nouvelle explosion a été entendue dimanche dans la capitale afghane, selon des journalistes présents sur place, faisant craindre au départ à une nouvelle attaque, trois jours après un attentat meurtrier à l’aéroport de la capitale afghane où les Occidentaux terminent leurs opérations d’évacuations.

L’explosion aurait été provoquée par un tir de roquette qui «d’après les premières informations, a frappé une maison», selon un responsable de l’ancien gouvernement renversé il y a deux semaines par les talibans.

Joe Biden avait fait savoir samedi qu’une nouvelle attaque était «hautement probable», après l’attentat de jeudi aux abords de l’aéroport de Kaboul, revendiqué par le groupe État islamique au Khorasan (EI-K) et qui a fait plus d’une centaine de morts dont les 13 militaires américains.

En représailles, les États-Unis ont effectué une frappe de drone en Afghanistan, tuant deux membres du groupe État islamique et en blessant un troisième, et prévenu que ce ne serait pas «la dernière».

Des responsables américains ont averti dimanche les Américains en Afghanistan de quitter immédiatement la zone de l’aéroport de Kaboul en raison d’une menace pour la sécurité, quelques heures après que le président Biden a déclaré qu’une autre attaque terroriste était «très probable».

Et l’ambassade des États-Unis dans la capitale afghane a déclaré qu’il y avait une «menace spécifique et crédible» pour la zone de l’aéroport, où a eu lieu l’attentat-suicide de jeudi et demandé à tous les citoyens américains à proximité de l’aéroport de Kaboul (HKIA), y compris la porte sud (Airport Circle), le nouveau ministère de l’Intérieur et la porte près de la station-service Panjshir du côté nord-ouest de l’aéroport, de quitter la zone aéroportuaire immédiatement.

C’était la quatrième fois depuis le 25 août que l’ambassade lançait une alerte du genre.

*Avec AFP

