Biden tente de tourner la page sur l’Afghanistan

Joe Biden a exprimé cet après-midi ses remerciements pour l’opération d’évacuation aérienne menée par les forces américaines depuis Kaboul, a expliqué une fois encore sa décision de mettre fin à la guerre et a tenté de commencer à tourner la page, non seulement sur le retrait, mais sur les 20 années de présence militaire américaine en Afghanistan.

Une décision que le président n’a jamais reniée. Il n’a pas non plus changé le calendrier, même quand le retrait planifié de longue date a tourné à la débâcle.

Le démocrate de 78 ans, qui n’est pas considéré comme un grand orateur, s’est donc attaqué donc à un exercice périlleux ce mardi. Seul l’avenir dira s’il réussira à tourner la page après la première vraie crise de sa présidence alors que les Américains ont encore en tête pour l’instant les jeunes visages des militaires tombés à Kaboul et qu’il reste aux États-Unis à évacuer entre 100 et 200 ressortissants en comptant seulement sur la diplomatie et sur les promesses des talibans.

Joe Biden, près de vingt ans après les attaques du 11 septembre 2001, devait aussi convaincre ses concitoyens que l’Afghanistan ne redeviendra pas une base arrière d’où seraient lancés des attentats contre les États-Unis.

Mais malgré les inquiétudes et ces moments dramatiques, voire tragiques, il se pourrait bien que les affaires domestiques reviennent. comme toujours, au centre des préoccupations des Américains.

Le président Biden a salué ce mardi ce qu’il a appelé ce qu’il a appelé le «succès extraordinaire» de l’évacuation de Kaboul.

«Au cours des dernières semaines, nos troupes ont effectué le plus grand pont aérien de l’histoire militaire des États-Unis, transportant plus de 125 000 personnes d’Afghanistan. Maintenant, nous travaillons pour accueillir en toute sécurité les courageux alliés afghans qui ont travaillé avec nous, ainsi que d’autres Afghans vulnérables aux États-Unis. Voici comment », a expliqué le président américain.

«Chaque famille sera mise en relation avec des organisations de réinstallation de réfugiés pour les aider à commencer leur nouvelle vie en Amérique. Notre objectif est d’accueillir en toute sécurité et efficacement ces alliés et Afghans vulnérables, tout en prenant toutes les mesures de sécurité et de santé publique appropriées», a-t-il dit dit.

«Les professionnels de la sécurité nationale et les organisations de réinstallation des réfugiés travaillent sans relâche. Nous sommes reconnaissants pour leur travail incroyable et émus par la générosité de tant d’Américains qui se portent volontaires, font des dons et accueillent ces Afghans aux États-Unis», a déclaré Joe Biden.

Biden a également récusé avec force les critiques sur sa décision de mettre aux 20 ans de la guerre en Afghanistan et expliqué en partie la débâcle en accusant l’ancien président Donald Trump d’avoir négocié un mauvais accord avec les talibans dont l’administration Biden s’est retrouvée prisonnière.

«C’était le choix, le vrai choix entre partir ou intensifier» la guerre, a déclaré Biden avec colère dès les premières minutes de son discours, martelant qu’il n’allait pas pas «prolonger cette guerre pour toujours».

Il a aussi prévenu le groupe armée djihadiste État islamique au Khorasan (EI-K) que les États-Unis n’en avaient «pas fini» avec lui, après l’attentat qui a tué une centaine d’Afghans, 13 militaires américains et deux Britanniques près de l’aéroport de Kaboul la semaine dernière.

«À l’EI-K: nous n’en avons pas fini avec vous», a lancé Joe Biden.« En tant que commandant en chef, je crois fermement que la meilleure voie pour protéger notre sécurité passe par une stratégie dure, impitoyable, ciblée et précise qui traque la terreur là où elle se trouve aujourd’hui. Pas où elle était il y a deux décennies.»

Tourner la page

L’armée américaine a quitté l’Afghanistan une minute avant que ne débute, à Kaboul, la journée du 31 août, date butoir fixée par Joe Biden.

Pourtant rien ne s’est passé comme prévu. Le président américain et son administration ont d’abord semblé tétanisés par l’avancée fulgurante des talibans. Il faudra du temps pour oublier le long silence de Joe Biden, retranché dans la résidence de vacances de Camp David, devant ses écrans de visioconférence, alors que Kaboul tremblait puis tombait.

La Maison-Blanche a ensuite tenté de reprendre la main avec un discours présentant Joe Biden comme celui fait, en quelque sorte, le «sale boulot» en bouclant un retrait d’Afghanistan soutenu par l’opinion publique et par le haut commandement militaire. Puis est arrivé le 26 août, et la mort de 13 militaires américains dans un attentat près de l’aéroport de Kaboul.

Le discours du président américain intervient alors que les responsables de la Maison Blanche espèrent mettre un terme à un épisode difficile pour sa présidence et se concentrer plutôt sur les crises nationales en cours – y compris la quatrième vague de la pandémie de Covid-19 propulsée par le variant Delta et les conséquences de l’ouragan Ida à travers qui a dévasté la côte du Golfe.

Joe Biden doit également obtenir que Congrès adopte le mois prochain des dispositions clés de son programme économique de plusieurs milliards de dollars comprenant des dépenses importantes pour les infrastructures et les services sociaux.

Avant le discours du président, la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, avait préparé les esprits en déclarant que Joe Biden «expliquerait sa décision de mettre fin à la guerre en Afghanistan après 20 ans, y compris les décisions difficiles qu’il a prises au cours des sept derniers mois depuis son entrée en fonction pour mettre fin à la guerre» et avait prévenu que le président allait indiquer «clairement qu’en tant que président, il abordera notre politique étrangère à travers le prisme de ce qui est dans notre intérêt national, y compris la meilleure façon de continuer à assurer la sécurité du peuple américain.»

Pendant plus de deux semaines, le départ précipité des troupes d’Afghanistan, le chaos et la violence autour de l’aéroport ont détourné l’attention du programme national du président, mais pour la majorité des experts, à long terme, le président sera bien davantage jugé sur ses promesses de prospérité pour la classe moyenne, et sur sa capacité à contenir la pandémie de COVID-19, pas sur ses qualités de chef de guerre.

Bien loin de l’Afghanistan laissé aux mains des talibans, Joe Biden doit convaincre dans les prochaines semaines le Congrès de finaliser de faramineux programmes d’infrastructures et de dépenses sociales, dont le montant cumulé pourrait flirter avec les 5000 milliards de dollars.

