Biélorussie: début du procès de la figure de l’opposition Maria Kolesnikova

Le procès d’une des grandes figures de la contestation en Biélorussie en 2020, Maria Kolesnikova, accusée d’avoir voulu renversé le régime autoritaire du président Alexandre Loukachenko, s’est ouvert mercredi à Minsk à huis clos, rapporte l’Agence France-Presse.

Mme Kolesnikova, emprisonnée depuis 10 mois, est jugée avec son avocat Maxime Znak, selon l’agence d’État Belta.

Ils risquent jusqu’à 12 ans de prison pour «complot visant à s’emparer du pouvoir» et jusqu’à sept ans de détention pour des « appels à des actions portant atteinte à la sécurité nationale ».

Ce procès intervient alors que ces dernières semaines, le régime de Loukachenko décuple ses efforts pour punir les participants et les organisateurs de la contestation qui à l’été et l’automne dernier a rassemblé des dizaines de milliers de personnes dénonçant la réélection frauduleuse du président.

Maria Kolesnikova a été arrêtée en septembre après avoir résisté à une tentative d’expulsion de son propre pays. Selon l’opposante, les services spéciaux biélorusses (KGB) l’ont enlevée, puis lui ont mis un sac sur la tête pour la conduire à la frontière ukrainienne.

Elle a sauté d’une fenêtre et a déchiré son passeport, refusant de quitter son pays, ce qui a entraîné son incarcération.

The face of courage.

Leading #Belarus oppos figure Maria Kolesnikova.

Her trial starts today.



She faces absurd charges of attempting to overthrow the government, + 12 yrs in prison



Trial is closed.

Priceless video clip of her defiance:



pic.twitter.com/0JtWNA9MWS