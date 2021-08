Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est aujourd’hui la Journée nationale des Gardiens de la paix. Établie au Canada en 2008, elle offre aux Canadiens et aux Canadiennes l’occasion d’exprimer leur fierté et leur gratitude à l’égard du personnel des Forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada, et des services de police provinciaux et municipaux, ainsi qu’aux diplomates et civils canadiens qui ont travaillé en appui aux opérations internationales de paix et de sécurité.

Depuis 1948, plus de 125 000 gardiens de la paix canadiens ont participé à des dizaines d’efforts internationaux partout dans des pays aux quatre coins du monde.

Des vétérans et des membres des Forces armées canadiennes ayant servi lors de diverses opérations de soutien de la paix se réuniront dans le cadre d’activités organisées partout au pays pour rendre hommage à leurs camarades. Une cérémonie nationale, organisée par la succursale locale de l’Association canadienne des vétérans des forces de la paix pour les Nations Unies, les Forces armées canadiennes, Anciens Combattants Canada et la Gendarmerie royale du Canada. a lieu à Ottawa au Monument au maintien de la paix.

À l’occasion de la #JournéeNationaleDesGardiensDeLaPaix, nous voulons rendre hommage à tous les casques bleus 🇨🇦 qui ont contribué aux missions internationales de maintien de la paix passées et présentes. Merci pour votre compassion, votre courage et votre dévouement. pic.twitter.com/crGUBsarRy — Opérations des Forces armées canadiennes (@operationsFC) August 9, 2021

La Journée nationale des Gardiens de la paix a lieu le 9 août, car en cette journée en 1974, le Canada a subi ses pertes les plus lourdes en un seul incident durant une mission de maintien de la paix. Les neuf gardiens de la paix canadiens qui se trouvaient à bord d’un aéronef de transport canadien aux couleurs des Nations Unies sont morts lorsque leur avion a été abattu par des missiles syriens lors d’une mission ordinaire de ravitaillement au Moyen-Orient. Cette journée tragique représente la perte la plus élevée de membres des Forces armées canadiennes dans une même journée lors d’une opération de soutien de la paix.

Le 9 août 1974, 9 soldats de la paix canadiens ont été tués; leur avion a été abattu par un missile syrien.



Leur décès tragique nous rappelle les dangers que courent les gardiens de la paix et la complexité des missions de paix.https://t.co/U3aeL0vlSQ#LeCanadaSeSouvient pic.twitter.com/Oy0XETQXFx — Anciens Combattants (@VeteransFR_CA) August 9, 2021

C’est le premier ministre canadien Lester B. Pearson, prix Nobel de la paix en 1957. qui est à l’origine de l’établissement d’une force des Nations Unies durant la crise de Suez dans les années 1950. Depuis, le Canada a toujours continué de participer aux efforts de paix internationaux et à d’autres opérations militaires à l’étranger, fournissant un soutien important dans le rétablissement de la paix et de la sécurité dans des régions dévastées par le conflit.

Les gardiens de la paix canadiens, tout en faisant preuve de compassion et de courage, jouent un rôle vital et important dans la réalisation de ces objectifs et c’est pourquoi, en cette Journée nationale des Gardiens de la paix, le Canada célèbre et témoigne sa gratitude à l’égard de ces hommes et de ces femmes.