Chute de Kandahar et Hérat, deuxième et troisième ville d’Afghanistan, des appels à la démission de Ghani pour éviter un bain de sang

Les talibans se sont emparés jeudi de Hérat, la troisième ville d’Afghanistan, dans l’Ouest du pays, une étape majeure de leur offensive quelques heures après la prise de Ghazni, à 150 km au sud-ouest de Kaboul, qui les a rapprochés dangereusement de la capitale, et de Kandahar, dans Sud, deuxième ville du pays et ancien bastion des talibans.

Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a annoncé que Hérat est sous le contrôle des talibans:«[la] province d’Herat a été conquise… le bâtiment provincial a été entièrement repris avec le commissariat et d’autres installations. Les soldats ont déposé les armes et ont rejoint les moudjahidin.»

Ce que confirme le journaliste afghan indépendant Bilal Sarwary qui écrit qu’Ismail Khan, le chef de guerre qui s’était joint au combat aux côtés des forces afghanes en juillet, s’est envolé en hélicoptère avec le chef de la police provinciale, le gouverneur et le chef du renseignement du quartier général des services de renseignement alors que les talibans approchaient. Douce revanche des talibans, Khan était l’un des principaux chefs de l’Alliance du Nord qui avait aidé à renverser le régime des talibans au moment de l’intervention internationale sous la houlette des États-Unis en Afghanistan fin 2001, après leur refus de livrer le chef d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden, dans la foulée des attentats du 11— Septembre.

Et au moment d’écrire ses lignes, la situation évolue rapidement et les talibans sont également en voie de s’emparer d’autres capitales provinciales.

Peu avant, les talibans avaient brisé la ceinture de sécurité autour la ville de Kandahar. Le palais de Mandigaaak, centre du pouvoir et domicile de l’ancien chef de la police du KDR, le général Raziq, est tombé aux mains des talibans. Les talibans avancent vers le bureau du gouverneur, rapportait le journaliste afghan indépendant Bilal Sarwary.

