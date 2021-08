By

Le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, et la ministre du Développement international, Karina Gould, ont fait aujourd’hui la déclaration suivante à l’occasion de la commémoration de l’explosion dans le port de Beyrouth.

«Aujourd’hui, le Canada se tient aux côtés du peuple libanais alors que nous nous souvenons de la tragédie humaine qui s’est produite il y a un an dans le port de Beyrouth. Le Canada se souviendra toujours que cette explosion a tué au moins 200 personnes, dont des enfants, en a blessé des milliers, a déplacé 300 000 personnes et a détruit la moitié de la ville. En ce jour de deuil, nous sommes de tout cœur avec les proches des victimes, qui attendent toujours une enquête complète. Ce drame fut dévastateur pour le Liban, alors que le pays était aux prises avec une crise socioéconomique persistante, aggravée par la pandémie. Le Canada réitère son appel en faveur d’une enquête complète et transparente ainsi que de l’obligation de rendre des comptes concernant l’explosion dans le port de Beyrouth.

«À la suite de cette tragédie, le Canada a réagi rapidement en fournissant une aide humanitaire par l’entremise de ses partenaires internationaux de confiance. Le Canada a octroyé 20 millions de dollars en aide humanitaire immédiate et 10 millions de dollars supplémentaires pour soutenir les efforts de redressement rapide. Le gouvernement du Canada a notamment versé 8 millions de dollars en contrepartie de la généreuse contribution des Canadiens au Fonds de secours pour le Liban, afin de répondre aux besoins humanitaires des personnes dont la vie a été bouleversée par la catastrophe. Ce financement aide les familles et soutient les petits agriculteurs et la chaîne alimentaire locale.

«Nous versons également 20 millions de dollars au Mécanisme de financement pour le Liban de la Banque mondiale, afin de financer la relance socioéconomique de la population et des entreprises libanaises, conformément au Cadre de réforme, de relèvement et de reconstruction de la Banque.

«Nous continuons d’appuyer fermement le peuple libanais et sommes prêts à le soutenir davantage. Le Canada continuera de réitérer que les dirigeants libanais doivent agir maintenant pour former un gouvernement qui peut aller de l’avant et qui entamera les réformes dont le pays a si désespérément besoin. Le Canada reste déterminé à poursuivre ses efforts et à travailler avec la communauté internationale pour faire pression sur les dirigeants du Liban afin qu’ils répondent aux demandes légitimes du peuple libanais.»

Colère et deuil à Beyrouth

Dans la douleur et la colère, des milliers de Libanais ont marqué mercredi dans le centre de Beyrouth le 1er anniversaire de l’explosion meurtrière qui a ravagé son port et une partie de la ville, et fustigé l’impunité de la classe politique, rapporte pour sa part l’Agence France-Presse.

La journée de deuil et de commémoration a été émaillée de violences, des heurts entre policiers et manifestants ayant fait des dizaines de blessés en fin de journée dans le secteur du Parlement, selon la Croix-Rouge libanaise.

À partir de 15 h 30 (12 h 30 GMT), des milliers de Libanais venant de plusieurs points de rassemblement dans la capitale ont afflué vers le secteur du port pour rendre hommage aux victimes et réclamer justice.

Les autorités ont décrété une journée de deuil, mais aucun responsable n’a participé à la commémoration, organisée notamment par les familles des victimes, des groupes de militants, des organisations de la société civile, et des partis de l’opposition.

Dans le quartier de Karantina près du port, les proches de dix pompiers ayant péri dans l’explosion se sont rassemblés dans leur caserne. Des femmes toutes de noir vêtues brandissaient des portraits de proches morts, d’autres tenaient des fleurs blanches.

Dans les ruelles avoisinantes, des banderoles géantes et des drapeaux libanais recouvrent des immeubles portant encore les traces de l’explosion. «Otages d’un État meurtrier», pouvait-on lire sur l’une d’elles.

À 18 h 07, heure exacte du drame, des prières ont été récitées, suivies d’une messe à l’intention des victimes, après une minute de silence dans le secteur du port.

Des manifestants se sont dirigés par la suite vers le Parlement pour réclamer la levée de l’immunité aux députés soupçonnés d’implication dans l’explosion, afin qu’ils puissent être poursuivis en justice. Des échauffourées ont éclaté entre protestataires et forces antiémeutes.

Malgré l’ampleur du drame qui a choqué le monde entier, l’enquête locale sur l’explosion du port n’a toujours pas abouti et aucun coupable n’a été jugé, même si des ex-ministres sont dans le viseur de la justice.

La classe dirigeante est accusée de tout faire pour torpiller l’enquête et éviter des inculpations, arguant de l’immunité parlementaire.

Pour Amnistie internationale, les autorités ont « entravé de façon éhontée la quête de vérité »

Cataclysme, crise économique et pandémie

Dans le même temps, le président français Emmanuel Macron parrainait une troisième conférence internationale d’aide aux Libanais, à l’issue de laquelle 370 millions de dollars ont été promis par les donateurs.

Outre l’explosion cataclysmique, les souffrances des Libanais ont été décuplées par une crise économique et une pandémie, toutes deux inédites.

Chute libre de la monnaie locale, restrictions bancaires inédites, hyperinflation, pénuries de courant, de carburants et de médicaments, le pays est aussi sans gouvernement depuis un an, censé pourtant enclencher des réformes réclamées par la communauté internationale en échange d’aides cruciales.

Mais quasiment inchangée depuis la guerre civile (1975-1990), la classe politique tergiverse, accusée de favoriser le blocage pour se maintenir au pouvoir.

« Les dirigeants libanais semblent faire le pari du pourrissement […]. Je pense que c’est une faute historique et morale », a déploré mercredi Emmanuel Macron.

La menace de sanctions européennes ne semble pas non plus tirer la classe dirigeante de sa léthargie.

Faisant écho à son homologue français, le président américain Joe Biden a appelé aussi les responsables libanais à «réformer l’économie et combattre la corruption».

