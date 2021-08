Des roquettes au-dessus de Kaboul pendant que les évacuations se poursuivent

Temps de lecture estimé : 5 minutes

Des roquettes ont été tirées lundi matin vers l’aéroport de Kaboul, à la veille du départ prévu d’Afghanistan, après 20 années de présence, de l’armée américaine qui procède à ses dernières évacuations sous la menace d’attentats du groupe djihadiste État islamique.

Lundi, plusieurs roquettes ont été tirées vers l’aéroport, a confirmé la Maison-Blanche, en précisant que les opérations d’évacuation continuaient «sans interruption».

Un responsable taliban sur les lieux a indiqué que cinq roquettes avaient été tirées et qu’elles avaient été arrêtées par le système de défense antimissile de l’aéroport.

Cinq roquettes ont visé l’aéroport, a confirmé le capitaine de vaisseau américain Bill Urban, porte-parole du commandement central de l’armée américaine CENTCOM), le commandement américain responsable de l’Afghanistan. Une arme défensive connue sous l’acronyme C-RAM – un système de contre-fusée, d’artillerie et de mortier – a ciblé les roquettes dans une grêle de munitions, a déclaré Urban. Le système a un son distinct, semblable à celui d’un exercice, qui a résonné dans la ville au moment de l’attaque.

Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et le chef d’état-major Ron Klain ont informé le président de l’attaque à la roquette à l’aéroport international Hamid Karzai, a indiqué la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, dans un communiqué aujourd’hui. «Le président a été informé que les opérations se poursuivent sans interruption à HKIA et a reconfirmé son ordre que les commandants redoublent d’efforts pour donner la priorité à tout ce qui est nécessaire pour protéger nos forces sur le terrain».

Le président américain Joe Biden a fixé à mardi l’échéance pour terminer les évacuations et retirer les dernières troupes américaines d’Afghanistan .

Ce gigantesque pont aérien, commencé le 14 août et qui finira mardi, a permis d’exfiltrer plus de 114 000 personnes. Les Américains, qui assuraient la sécurité des opérations, consacrent maintenant ces dernières heures à faire partir leurs 300 ressortissants encore dans le pays.

Après les tirs de roquettes d’aujourd’hui, les avions ont continué d’atterrir et de rouler jusqu’au côté militaire nord de l’aéroport. Les avions ont décollé environ toutes les 20 minutes ce lundi matin. Cet après-

midi, un avion C-17 a tiré des fusées éclairantes à l’approche de l’aéroport – une manœuvre défensive pour se protéger contre les missiles à tête chercheuse et un signe que l’armée américaine reste préoccupée par les missiles sol-air largement répandus dans le pays.

La tension autour de la dernière phase des opérations d’évacuation est à son comble depuis l’attentat de jeudi aux abords de l’aéroport, revendiqué par l’État islamique au Khorasan (EI-K) et qui a fait plus d’une centaine de morts, dont 13 militaires américains.

En représailles à l’attaque de jeudi, les États-Unis ont effectué samedi une frappe de drone dans l’est de l’Afghanistan, tuant deux membres «de haut niveau» de la branche afghane de l’EI et en blessant un troisième. Ils ont averti que ce ne serait pas «la dernière».

Les Américains, qui avaient immédiatement mis en garde contre de nouveaux attentats, ont aussi détruit dimanche un véhicule chargé d’explosifs, afin de «supprimer une menace imminente» de l’EI-K contre l’aéroport.

Les Américains n’ont pas complètement exclu que la frappe de dimanche ait pu faire des victimes civiles. Elle a détruit un véhicule piégé qui se dirigeait vers l’aéroport et une maison à proximité a aussi été touchée, selon un porte-parole des talibans.

Groupe État islamique contre talibans

«Nous espérons que les Afghans qui sont sous l’influence de l’EI […] abandonneront leurs opérations en voyant la mise en place d’un gouvernement islamique en l’absence de puissances étrangères », a pour sa part déclaré le principal porte-parole des talibans, Zabihullah Moujahid, dans une interview ce week-end.

«S’ils créent une situation de guerre et continuent leurs opérations, le gouvernement islamique […] s’occupera d’eux », a prévenu Moujahid dont le mouvement a promis la paix à son arrivée au pouvoir, deux décennies après en avoir été chassé.

Tenant d’une ligne sunnite radicale semblable à celle des talibans, l’EI diverge toutefois avec ces derniers en termes de théologie et de stratégie et les deux groupes sont en concurrence directe pour incarner le djihad.

Signe de la forte inimitié qui les oppose, l’EI a qualifié les talibans d’apostats dans plusieurs communiqués et ne les a pas félicités après leur prise de Kaboul le 15 août.

Au fur et à mesure qu’ils avançaient militairement cet été, les talibans ont ouvert les prisons, libérant ainsi sans le moindre contrôle leurs combattants, mais aussi des militants proches de l’EI, une décision qui ressemble de plus en plus à une grave erreur stratégique erreur.

Les talibans, qui s’efforcent d’afficher une image d’ouverture et de modération, ont promis de mettre en place un gouvernement «inclusif», mais une fois seulement que les troupes américaines et étrangères auront quitté le pays. Les négociations autour de la formation du nouvel exécutif sont toujours en cours.

«Il est important d’annoncer le gouvernement, mais cela demande beaucoup de patience. Nous sommes en train de consulter pour former le gouvernement de manière responsable», a expliqué Zabihullah Moujahid, évoquant «quelques problèmes techniques», mais sans donner plus de détails.

Sur le terrain, le pays fonctionne au ralenti. Les banques, les services gouvernementaux et d’autres institutions publiques restent en grande partie fermés. Plusieurs fonctionnaires ont indiqué aux médias avoir été empêchés de retourner travailler par les talibans.

Ces derniers ont promis d’améliorer l’économie afghane, mais, sans accès à l’aide internationale et aux fonds détenus à l’étranger, l’avenir du pays, l’un des plus pauvres du monde, s’annonce difficile.

Intense activité diplomatique

Pendant ce temps, hier, le Canada s’est joint à plus de 90 pays qui exhortent les talibans à respecter leurs garanties et à autoriser les citoyens étrangers et les Afghans vulnérables à quitter l’Afghanistan en toute sécurité. Le Canada coordonne ses efforts avec ses alliés et les pays voisins pour explorer des possibilités de départ des Afghans vulnérables qui souhaitent partir.

+ de 90 pays exhortent les talibans à respecter leurs garanties & à autoriser les citoyens étrangers & les Afghans vulnérables à quitter l’Afghanistan en toute sécurité. Nous coordonnons nos efforts avec nos alliés & pays voisins pour explorer des possibilités de retour au 🇨🇦. https://t.co/zd00S4nNc4 — Marc Garneau (@MarcGarneau) August 29, 2021

La journée de lundi va connaître aussi une intense activité diplomatique. Washington réunit en visioconférence ses « partenaires clés » (France, Canada, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni, Turquie, Qatar, Union européenne et OTAN), afin de discuter « d’une approche alignée » pour l’avenir au-delà du 31 août.

Lundi également se tient à l’ONU une réunion des membres permanents du Conseil de sécurité. La France et le Royaume-Uni vont y plaider en faveur de la création à Kaboul d’une «zone protégée» pour mener des opérations humanitaires, selon le président français Emmanuel Macron.

Les talibans se sont engagés à laisser partir tous les étrangers et ressortissants afghans disposant d’un permis de s’installer ailleurs, même après mardi.

Les islamistes se sont efforcés depuis leur retour au pouvoir d’afficher une image d’ouverture et de modération qui laisse néanmoins sceptiques de nombreux pays et observateurs.

Le monde se rappelle que lors de leur précédent passage au pouvoir entre 1996 et 2001, ils avaient imposé une version ultra-rigoriste de la loi islamique. Les femmes ne pouvaient ni travailler ni étudier, voleurs et meurtriers encouraient de terribles châtiments.

Le ministre par intérim de l’Enseignement supérieur du gouvernement taliban, Abdul Baqi Hazzani, a assuré dimanche que les Afghanes pourraient étudier à l’université, mais dans des classes non mixtes.

Le chef suprême des talibans, Hibatullah Akhundzada, qui n’est jamais apparu en public, est à Kandahar (Sud) où il vit « depuis le début», a annoncé dimanche son mouvement, affirmant qu’il apparaîtrait «bientôt en public».

*Avec AFP