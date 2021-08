Évacuation d’Afghanistan: les États-Unis réquisitionnent avions et équipages de compagnies aériennes

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Alors que le Pentagone a jusqu’à maintenant environ 17 000 personnes hors de Kaboul depuis le 14 août, et ces bases se remplissent rapidement, les États-Unis vont maintenant recourir aux grandes compagnies aériennes américaines pour aider à déplacer des dizaines de milliers de réfugiés des bases américaines au Moyen-Orient qui sont les premières escales des évacués après l’Afghanistan.

Le Pentagone a activé aujourd’hui le programme de la flotte aérienne de réserve civile (Civil Reserve Air Fleet), créé en 1952 et qui n’avait jusqu’ici que servi deux fois pour fournir plusieurs avions de ligne commerciaux pour aider à soutenir l’évacuation alors que le temps presse.

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd J. Austin III a ordonné à six compagnies aériennes commerciales de fournir des avions pour évacuer les ressortissants étrangers et les Afghans qui fuient les talibans. Dix-huit avions (quatre de United Airlines, trois d’American Airlines, d’Atlas Air, de Delta Air Lines et d’Omni Air, et deux de Hawaiian Airlines) vont s’ajouter aux plus de 150 avions cargos militaires actuellement impliqués dans les évacuations.

Les avions civils ainsi réquisitionnés n’atterriront toutefois pas à Kaboul, où la situation sécuritaire qui se détériore rapidement a entravé les vols d’évacuation, mais aideront plutôt à transporter des milliers d’Afghans qui arrivent des bases américaines de Bahreïn, du Qatar et des Émirats arabes unis, allégeant ainsi le fardeau de ces bases, en amenant ces milliers de réfugiés qui fuient les talibans en Allemagne, en Italie, en Espagne et d’autres escales en Europe, puis finalement en Amérique.

Ce n’est que la troisième fois que la flotte aérienne de réserve est ainsi activée. La première fois a eu lieu pendant la guerre du golfe Persique (d’août 1990 à mai 1991). La deuxième s’est déroulée pendant la guerre en Irak (de février 2002 à juin 2003).

Samedi, toutes les portes de l’aéroport international Hamid Karzai ont été fermées samedi en raison d’un manque de capacités à la base aérienne d’Al Udeid au Qatar, selon un responsable du ministère de la Défense s’exprimant sous couvert d’anonymat parce que pas autorisé à s’exprimer publiquement. La plupart des avions d’évacuation militaires américains volant de Kaboul au Qatar, l’incapacité de gérer plus d’évacués là-bas a provoqué un effet d’étranglement qui a bloqué l’opération.

Mais, après que la saturation de la base au Qatar a contraint les vols en provenance de l’aéroport international de Kaboul à s’arrêter, 12 pays ont accepté de servir de points de transit pour les évacués, a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Et entre vendredi soir et dimanche matin 20 avions avec des évacués ont pu atterrir à Ramstein, un point de transit en Allemagne, ont indiqué des responsables de la base.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and her family off a @usairforce C-17 Globemaster III moments after she delivered a baby aboard the aircraft at @RamsteinAirBase in Germany. pic.twitter.com/339bMiVDVO — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 22, 2021

Jusqu’à présent, la plupart des vols étaient partis du Qatar, où les évacués séjournaient après avoir quitté Kaboul à la suite de la prise de contrôle rapide de l’Afghanistan par les talibans, mais, après que la saturation de la base au Qatar ait contraint les vols en provenance de l’aéroport international de Kaboul à s’arrêter, le Bahreïn a annoncé samedi qu’elle autorisait les vols à utiliser ses installations comme lieu de transit pour l’évacuation. Les Émirats arabes unis, quant à eux, ont déclaré qu’ils accueilleraient jusqu’à 5 000 Afghans «avant leur départ vers d’autres pays».

La base de Ramstein avait commencé à se préparer plus tôt dans la semaine pour recevoir les évacués et renforcer ses capacités pour soutenir au moins 5 000 personnes, ont déclaré des responsables, ajoutant qu’elle est prête à étendre ses capacités au-delà si nécessaire.

Par ailleurs, l’ambassade des États-Unis à Kaboul a averti samedi les Américains de ne pas se rendre à l’aéroport sans «instructions individuelles d’un représentant du gouvernement américain» en raison des menaces potentielles pour la sécurité à l’extérieur des portes de l’aéroport.

L’ambassade a évoqué des «menaces potentielles pour la sécurité à l’extérieur des portes» de l’aéroport, avertissant les Américains de rester à l’écart de l’aéroport. Les responsables américains ont déclaré que la menace la plus sérieuse était que la branche afghane de l’État islamique, rivale des talibans, tente une attaque pour blesser des Américains et saper l’autorité des talibans qui, après leur victoire, tentent de rétablir l’ordre dans le pays. On ne sait pas dans quelle mesure le groupe est capable d’une telle attaque, ont toutefois déclaré les responsables américains.

Pendant ce temps, es talibans ont discuté de la formation d’un gouvernement. L’un de leurs dirigeants, le mollah Abdul Ghani Baradar, co-fondateur et numéro deux du mouvement islamiste afghan, est arrivé à Kaboul pour entamer des discussions avec l’ancien président Hamid Karzaï et d’autres personnalités de l’ancien gouvernement, dont la participation à un gouvernement taliban pourrait contribuer à lui donner une légitimité à l’étranger.

Mais les talibans sont confrontés à une lutte difficile pour gouverner une nation fatiguée par la guerre avec une administration exsangue et un manque de ressources financières. De nombreux Afghans sont en outre loin d’être persuadés que le passé répressif du groupe, qui avait privé les femmes de leurs droits fondamentaux et encouragé les flagellations, les amputations et les exécutions de masse lorsqu’il était au pouvoir entre 1996 et 2001, est vraiment derrière lui.