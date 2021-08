Explosions près de l’aéroport de Kaboul, au moins 13 morts, dont des enfants

Temps de lecture estimé : 5 minutes

Au moins deux explosion d’origine encore indéterminée a eu lieu jeudi aux abords de l’aéroport de Kaboul, ont annoncé les États-Unis, alors que des milliers d’Afghans y sont massés pour tenter de fuir leur pays avant la fin prochaine des vols d’évacuation affrétés par les Occidentaux.

Mise à jour 26/08/2021, 12h14

Selon la chaîne afghane indépendante d’information Tolo News, il s’agirait bien d’une attaque suicide, une première explosion s’est produite selon Tolo à l’intérieur d’une foule d’Afghans qui tentaient de quitter le pays et qui étaient proches du camp Baron, adjacent à l’aéroport. Au moins un autre attaquant aurait alors commencé à tirer selon plusieurs témoins oculaires, rapporte pour sa part le journaliste afghan Bill Sarwary qui a gardé de nombreux contacts en Afghanistan, même s’il a dû comme bien d’autres quitté le pays pour s propre sécurité. Tous les soupçons se tournent vers l’EI, mais personne n’a encore revendiqué officiellement la paternité de l’attentat.

Mise à jour 26/08/2021, 11h11

De multiples explosions à l’extérieur de l’aéroport de Kaboul jeudi ont fait «un certain nombre de victimes américaines et civiles» alors que les États-Unis s’efforcent d’évacuer rapidement les alliés américains et afghans d’Afghanistan, a confirmé jeudi le Pentagone. Fox News a rapporté qu’au moins trois Marines américains figuraient parmi les blessés.

«Nous pouvons confirmer que l’explosion à Abbey Gate est le résultat d’une attaque complexe qui a fait un certain nombre de victimes américaines et civiles », a tweeté l’attaché de presse du Pentagone, John Kirby. «Nous pouvons également confirmer au moins une autre explosion à ou près de l’hôtel Baron, à une courte distance d’Abbey Gate. Nous continuerons à mettre à jour».

BREAKING : Now 2nd blast at #KabulAirport . This one is next to Baron hotel. 11 people killed so far. pic.twitter.com/blxghI9p73 — Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 26, 2021

—————————————-

Au moins 13 personnes, dont des enfants, ont été tuées dans l’explosion, a déclaré à Reuters un responsable taliban. De nombreux gardes talibans ont été blessés, a-t-il déclaré.

«Nous pouvons confirmer une explosion à l’extérieur de l’aéroport de Kaboul», a tweeté pour sa partle porte-parole du Pentagone, John Kirby, ajoutant ne pas avoir d’informations claires sur d’éventuelles victimes pour le moment.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

We can confirm that the explosion near the Abbey Gate of the Kabul airport has resulted in an unknown number of casualties. We will continue to update. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Dans la nuit, les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni avaient émis simultanément des mises en garde très précises et presque identiques sur des menaces d’« attentat terroriste » dans la zone de l’aéroport, à l’approche de la date butoir prévue pour le retrait des forces américaines d’Afghanistan, le 31 août.

Ces avertissements sont intervenus après que le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a assuré que les talibans s’étaient engagés à laisser partir les Américains et les Afghans à risque se trouvant encore dans le pays après le 31 août. L’Allemagne a précisé avoir eu l’assurance qu’ils pourraient prendre des vols commerciaux.

L’ambassade des États-Unis à Kaboul écrit aujourd’hui sur sa page Facebook qu’«Il y a eu une grosse explosion à l’aéroport et des coups de feu ont été signalés. Les citoyens américains doivent éviter de se rendre à l’aéroport et éviter les portes de l’aéroport. Ceux qui se trouvent à l’Abbey Gate, East Gate ou North Gate devraient maintenant partir immédiatement »

L’ambassade avait déjà émis une alerte de sécurité avant l’explosion exhortant les Américains à éviter l’aéroport : « Les citoyens américains qui se trouvent à l’Abbey Gate, East Gate ou North Gate devraient maintenant partir immédiatement », avait prévenu l’ambassade hier.

Malgré la menace, les évacuations avaient ralenti, mais ne s’étaient pas arrêtés.

Les Américains ont évacué 13 400 nouvelles personnes jeudi, portant le total depuis que les talibans ont repris la ville à 95 700 personnes et ils ont l’intention de continuer à évacuer autant de personnes que possible jusqu’à la fin de la mission », avait tweeté ce matin le porte-parole du Pentagone John Kirby. Et jeudi, le ministère américain de la Défense a confirmé que les évacuations allaient continuer » jusqu’à la fin de la mission « américaine le 31 août.

Mais plusieurs pays européens, dont la Belgique, les Pays-Bas et le Danemark, ont annoncé jeudi qu’ils suspendaient leurs évacuations de l’aéroport de Kaboul en raison de la menace. Le Canada, lui, avait déjà annoncé hier devoir cesser ses opérations en raison de la nécessité de quitter avant le retrait des troupes américaines.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré aux médias que le président Joe Biden avait été informé de l’explosion.

Tout cela arrive alors qu’on avait enfin une bonne nouvelle, les talibans s’étant engagés à laisser partir les étrangers et les Afghans «à risque» encore en Afghanistan après le 31 août, à la suite du départ des troupes américaines, a annoncé mercredi le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

«Les talibans ont pris des engagements en public et en privé pour fournir et permettre un passage sûr aux Américains, aux autres étrangers, et aux Afghans à risque, dans le futur, après le 31 août», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Washington.

«Les États-Unis, nos alliés et partenaires, et plus de la moitié des pays du monde – 114 en tout – ont publié une déclaration indiquant clairement aux talibans qu’ils ont la responsabilité de respecter cet engagement et de fournir un passage sûr à quiconque souhaite quitter le pays – pas seulement pour la durée de notre mission d’évacuation et de relocalisation, mais pour chaque jour par la suite.», a déclaré le secrétaire d’État américain.

Mais l’ombre de l’EI planait sur l’opération.

L’ombre de l’EI

Lors du sommet virtuel mardi avec les autres dirigeants du G7, le président américain Joe Biden avait évoqué déjà un «risque grave et croissant d’attaque» du groupe djihadiste État islamique (EI) à l’aéroport.

Sous le nom d’ISKP (État islamique Province du Khorasan), l’EI a revendiqué certaines des attaques les plus sanglantes commises ces dernières années en Afghanistan, faisant des centaines de morts.

Il a surtout ciblé les musulmans qu’il considère comme hérétiques, en particulier les chiites. L’attentat qu’il a revendiqué contre un mariage chiite à Kaboul en août 2019 avait ainsi coûté la vie à 91 personnes. Il a aussi été fortement soupçonné d’avoir été derrière une attaque en mai 2020 contre une maternité d’un quartier majoritairement chiite de la capitale qui a coûté la vie à 25 personnes, dont 16 mères et des nouveau-nés.

Même s’il s’agit de deux groupes sunnites radicaux, l’EI et les talibans sont en concurrence et sont animés par une haine tenace et réciproque. Signe de la forte inimitié qui les oppose, l’EI a qualifié les talibans d’apostats dans des communiqués. L’EI pourrait profiter maintenant de l’effondrement de l’État afghan

Jeudi, des analystes en sécurité relevaient que l’activité de l’ISKP s’était brutalement arrêtée depuis 12 jours, signe possible qu’il prépare une opération d’ampleur, via des tirs de mortier ou des attentats-suicides, véhiculés ou individuels.

«Il y a beaucoup de cibles idéales en ce moment «à l’aéroport», avait tweeté le 25 août ExTrac, un groupe privé spécialisé dans le traitement de données sur les groupes djihadistes.

1. Concerning signals coming from #IS in #Afghanistan.



After a months-long period of resurgence, its activities have fallen off a cliff—and this is not in response to any known counter-#ISKP operation. pic.twitter.com/OxXvkwD3iu — ExTrac (@Ex_Trac) August 25, 2021

8. On that basis, it is critical that all parties in #Afghanistan monitor the situation closely. There are lots of ‘ideal’ targets for #ISKP at risk right now.



We’re monitoring this closely. If you’d like to know more, visit https://t.co/Jqe9ddOmA0 or email info@extrac.io. — ExTrac (@Ex_Trac) August 25, 2021

*Avec AFP

Voir aussi:

Les talibans acceptent de laisser partir étrangers et Afghans «à risque» après le 31 août, mais une «menace terroriste» vient troubler le jeu >>