Fin de l’opération CARIBBE qui a permis de saisir cette année 12 200 kg de cocaïne

By

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Alors qu’une autre opération CARRIBE au cours de laquelle les Forces armées canadiennes ont participé aux opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants dirigées par le É.‑U. dans les eaux au large des côtes de l’Amérique prend fin, le NCSM Shawinigan est rentré à Halifax le 9 août après avoir effectué des tâches de détection et de surveillance dans le bassin des Caraïbes.

Nous, la Marine, voyons 704 à l'horizon…👀

Bienvenue à la maison et #BravoZulu pour un autre #OpCARIBBE réussi, camarades de bord!

❄️❄️❄️❄️#NousLaMarine pic.twitter.com/gfRAsc3AUZ — La Marine Canadienne (@MarineRoyaleCan) August 9, 2021

Du 22 janvier au 9 août, ces efforts ont permis de d’empêcher environ 12 200 kg de cocaïne de se retrouver dans les rues nord-américaines.

L’opération CARIBBE constitue la participation du Canada aux opérations antidrogues renforcées dirigées par les É.‑U. dans la mer des Caraïbes et dans l’Est de l’océan Pacifique.

Dans le cadre de cette opération, des navires et des aéronefs des Forces armées canadiennes (FAC) sont déployés dans la région par rotations pour soutenir la mission américaine visant à réprimer la contrebande dans les eaux et l’espace aérien internationaux.

Les navires de guerre trouvent et traquent des navires d’intérêt. Puis, les équipes de maintien de l’ordre de la garde côtière américaine, la USCG, les approchent et les interceptent. Les équipes arraisonnent alors le navire et l’inspectent, de même que sa marchandise.

Les aéronefs CP-140 Aurora et leur équipage pour leur part détectent et traquent des navires et des aéronefs d’intérêt. Ils effectuent des patrouilles dans l’espace aérien international.

La zone couvre la mer des Caraïbes, le golfe du Mexique et l’Est de l’océan Pacifique.

Les unités qui ont participé à l’opération CARIBBE cette année sont les navires de défense côtière NCSM Brandon, Saskatoon, Moncton et Shawinigan ainsi que, bien sûr, l’avion de patrouille à long rayon d’action CP-140 Aurora de l’Aviation royale canadienne.

En tout, les navires et aéronefs qui ont participé à l’opération CARIBBE cette année ont totalisé 186 jours en mer et 150 heures de vol dans la mer des Caraïbes et dans l’océan Pacifique Est.