Forte explosion entendue à Kaboul

Temps de lecture estimé : < 1 minute

Une forte explosion a secoué Kaboul, capitale de l’Afghanistan, mardi soir peu avant 20 h (11 h 30 HAE), rapporte à l’instant les médias afghans.

Mise à jour 03/08/2021, 16h28

C’est finalement deux explosions qui ont eu lieu ce mardi dans la capitale afghane. La première explosion, entendue dans plusieurs quartiers de la capitale afghane, était celle d’un véhicule piégé conduit par un kamikaze visant la maison d’un député, voisine du domicile du ministre de la Défense, le général Bismillah Mohammadi, ont iindiqué des sources sécuritaires, ajoutant que des assaillants étaient parvenus à entrer chez le député. Une source sécuritaire afghane a fait état de trois personnes tuées et deux blessées dans cette première explosion, sans autre détail.

La deuxième forte explosion, suivie de tirs nourris d’armes automatiques, a été entendue deux heures plus tard et plusieurs détonations de moindre intensité ont également été entendues dans le centre de Kaboul après cette deuxième explosion, dont l’origine n’était pas connue dans l’immédiat. Aucun bilan de cette deuxième explosions n’était immédiatement disponible.

——————————————–

La secousse a été fortement ressentie dans le centre de Kaboul, et un panache de fumée a été aperçu après l’explosion, provenant d’un endroit indéterminé.

Update – Security forces have arrived at the scene of a car bomb attack near the defense minister’s house in downtown Kabul. Sporadic gunfire is heard in the area. pic.twitter.com/iq2h3vxBHm