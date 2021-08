Golan: échange de tirs de roquettes et montée de tension entre le Hezbollah libanais et Israël

Temps de lecture estimé : 5 minutes

Le Hezbollah libanais a tiré plus de 10 roquettes vers Israël vendredi, provoquant des tirs de représailles, une escalade majeure entre l’État hébreu et le mouvement chiite soutenu par l’Iran.

La tension est montée après le tir d’une dizaine de roquettes, revendiqué par le Hezbollah, sur des zones ouvertes (non peuplées) territoires dans la région disputée du plateau du Golan occupé par Israël depuis 1967, au lendemain de frappes aériennes israéliennes sur le sud du Liban.

«C’est une situation très dangereuse, avec des actes d’escalade observés des deux côtés au cours des deux derniers jours», a averti dans un communiqué la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), qui a appelé à un cessez-le-feu «immédiat».

La Hezbollah a indiqué avoir «bombardé avec des dizaines de roquettes près des positions des forces d’occupation israéliennes dans la région des fermes de Chebaa», appellation libanaise de ce secteur.

Peu de temps après cette revendication, l’armée israélienne a déclaré avoir mené des frappes de représailles contre le Liban pour la deuxième journée consécutive.

PUBLICATION INITIALE: Plus de dix roquettes ont été lancées depuis le Liban vers Israël, dont la plupart ont été interceptées par le système de défense aérien de Tsahal. pic.twitter.com/5kDdocVS3V — Tsahal (@Tsahal_IDF) August 6, 2021

Le Hezbollah a lancé ce matin un barrage de roquettes depuis le Liban vers le nord d’Israël.



Nous ne tolérerons aucune agression contre les civils israéliens et restons préparés à toute situation opérationnelle. pic.twitter.com/m9xTotWqOn — Tsahal (@Tsahal_IDF) August 6, 2021

Un correspondant de l’Agence France-Presse dans le sud du Liban a constaté des tirs d’artillerie des forces israéliennes sur les fermes de Chebaa et à l’extérieur de la localité de Kfarchouba, écrit pour sa part Roba El Husseini, qui couvre le Liban et la Syrie pour l’agence française ajoutant que la chaîne de télévision Al-Manar du Hezbollah a fait le même constat.

Jeudi, l’aviation israélienne avait revendiqué ses premiers raids aériens depuis des années au Liban, affirmant avoir visé des sites de lancement de roquettes après des tirs mercredi depuis le sud du Liban vers le nord d’Israël, n’ayant pas été revendiqués.

Une situation «très dangereuse», avertit la FINUL

Le commandant de la mission de l’ONU, le général Stefano Del Col, a affirmé être en contact avec les parties concernées, les appelant à «cesser immédiatement le feu».

Again we have seen rockets launched from north of @UNIFIL_ Area Ops towards Israel and return fire. During my interaction with officials in both countries (@LebarmyOfficial @IDF ) over the past hours, I have urged maximum restraint. The escalation of the past two days must stop. — Stefano Del Col (@stefanodelcol) August 6, 2021

Le ministre de la Défense Benny Gantz a rencontré aujourd’hui des responsables de la défense, dont le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant général Aviv Kochavi, au sujet de l’escalade.

Moins de deux heures après les tirs, Israël a affirmé ne pas vouloir d’«escalade», ajoutant toutefois être «prêt» à cette option.

«Nous ne voulons pas d’une escalade en vue d’une véritable guerre, mais bien sûr nous sommes prêts à cela», a déclaré à des journalistes Amnon Shefler, un porte-parole de l’armée israélienne qui, ironie du sort, avait connu il y a 23 ans alors qu’il était un jeune fantassin son baptême du feu au Liban-Sud.

Le ministre de la Défense Benny Gantz a déclaré que le Liban était seul responsable du lancement des roquettes. « Le Liban permet aux activités terroristes d’avoir lieu à partir de son territoire. L’État d’Israël agira contre toute menace contre sa souveraineté et ses citoyens, et répondra en fonction de ses intérêts au moment et à l’endroit opportuns», a-t-il déclaré.

L’armée libanaise a de son côté annoncé avoir arrêté quatre membres pour leur implication dans l’attaque à la roquette, ajoutant que Tsahal a tiré environ 40 munitions sur des zones ouvertes dans le sud du Liban.

L’aviation israélienne bombarde régulièrement des positions présumées du Hamas palestinien dans la bande de Gaza et mène aussi des frappes en Syrie voisine, où elle cible des positions de forces pro-iraniennes.

Ses dernières frappes aériennes connues au Liban remontent à 2014, avait confirmé jeudi aux médias l’armée israélienne. Mais ces raids n’avaient pas ciblé des bastions du Hezbollah dans le sud du Liban.

Les deux camps ennemis s’étaient livrés à une guerre meurtrière de 33 jours en 2006 ayant tué 1200 Libanais, en majorité des civils, et 160 Israéliens, pour la plupart des soldats.

Une montée de tension entre les deux camps a eu lieu en 2019, lorsque le Hezbollah a pris pour cible un véhicule militaire israélien en représailles à deux attaques «israéliennes» le visant en Syrie et au Liban, rappelle le journaliste de l’Agence France-Presse. À l’époque, le mouvement chiite avait promis de répliquer à la mort de deux de ses membres lors d’un raid israélien près de Damas, accusant aussi Israël d’avoir lancé une attaque au drone dans la banlieue sud de Beyrouth, son principal bastion dans la capitale libanaise.

Les Druzes «refusent de voir leurs leurs villages se transformer en zone de guerre»

Aujourd’hui, des habitants du village de Hasbaya au Liban-Sud ont arrêté dans la foulée de l’escalade un camion transportant un lance-roquettes à plusieurs canons utilisé lors de l’attaque du Hezbollah, a indiqué une source militaire, rapporte également aujourd’hui l’AFP. Dépêchée sur place, l’armée a confisqué le lance-roquettes, a ajouté cette source.

The Druze residents of Hasbaya region attack Hezbollah militias using their villages to launch rockets earlier today and claim they exploit civilian homes and all on residents to document the acts pic.twitter.com/RqIZ80aYI6 — Gaza Report – اخبار غزة (@gaza_report) August 6, 2021

Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux montre des villageois en colère bloquant le passage du camion et accusant le Hezbollah de mettre en danger des vies civiles en lançant des roquettes à proximité de zones résidentielles.

Le chef de la communauté druze, Cheikh Muwafaq Tarif, a averti que le Hezbollah attaque Israël depuis les villages druzes du Liban pour déclencher une réponse israélienne qui nuirait à leur communauté, ajoutant que les membres de la communauté «refusent de transformer leurs villages au Liban en zone de guerre».

Réponse à une agression selon le Hezbollah, façon de faire oublier la crise libanaise interne, selon Israël

Les échanges de tirs à la frontière libano-israélienne coïncident en outre avec une recrudescence des tensions entre l’État hébreu et l’Iran dans la foulée d’une attaque meurtrière contre un pétrolier géré par la société d’un milliardaire israélien, en mer d’Oman.

Mais, alors que le vice-secrétaire général Naim Qassem du Hezbollah a déclaré dans une interview à Al Mayadeen, une publication affiliée au Hezbollah, que les actions du mouvement chiite libanais aujourd’hui étaient une réponse à l’agression d’Israël de la veille [elle-même en réponse à des tirs de roquettes depuis le Liban, NDLR], l’armée israélienne explique plutôt les tirs de roquettes par la une crise économique et politique interne que traverse le Liban, le Hezbollah semblant, selon Tsahal, justifier son existence en attaquant Israël.

«Nous ne permettrons pas que la crise sociale, économique et politique du Liban se transforme en une menace sécuritaire contre Israël. J’appelle la communauté internationale à agir pour la stabilisation du Liban», a déclaré à ce sujet le ministre israélien de la Défense.

*Avec AFP