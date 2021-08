Impossible d’envoyer des troupes à Kaboul ou ailleurs en Afghanistan pour amener à l’aéroport ceux qui veulent partir

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le chef du Pentagone Lloyd Austin a indiqué que les États-Unis évacueraient d’Afghanistan autant de candidats au départ que «possible», mais il a admis ne pas pouvoir garantir un accès sûr à l’aéroport encerclé par des postes de contrôle des talibans.

«Nous allons évacuer tous ceux que nous pouvons physiquement, possiblement évacuer et nous conduirons ces opérations aussi longtemps que possible», a déclaré le ministre américain de la Défense, qui s’exprimait publiquement pour la première fois depuis la chute du régime afghan.

Depuis que les États-Unis ont pris le contrôle de l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul ce week-end alors que les talibans se rapprochaient de la ville, ils ont évacué environ 5 000 citoyens américains, du personnel allié de l’OTAN et des Afghans alliés des États-Unis ou à risque, a déclaré le secrétaire américain à la Défense. Il a toutefois admis que ces efforts jusqu’à présent étaient bien en deçà des objectifs du Pentagone, et il espérait dans les prochains jours les intensifier pour pouvoir évacuer ceux qui veulent quitter l’Afghanistan.

Les États-Unis ont déployé quelque 4 500 soldats à l’aéroport à piste unique de Kaboul pour sécuriser et défendre l’aérodrome où ils visent à déplacer 5 000 à 9 000 personnes par jour sur plus de deux douzaines de vols militaires. C’est la seule zone que l’armée américaine et ses alliés contrôlent encore en Afghanistan.

Le secrétaire à la Défense a déclaré que la mission militaire américaine en Afghanistan était totalement concentrée sur les opérations à l’aéroport: sécuriser l’aérodrome, protéger son périmètre et garantir que ceux qui veulent quitter le pays peuvent le faire à bord d’avions militaires et civils.

Mais «nous n’avons pas les capacités de sortir (de l’aéroport) et d’aller chercher un grand nombre de personnes» dans Kaboul, a-t-il reconnu. «Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas défendre l’aéroport.»

Right now, I'm prioritizing three key concerns at #HKIA:

(1) the safety and security of our people and the people we are trying to evacuate,

(2) maintaining security at the airport itself,

(3) increasing the flow of aircraft and people out of Kabul. https://t.co/I87WkrCsTP