Israël revendique les premières frappes aériennes depuis des années au Liban

L’aviation israélienne a revendiqué jeudi ses premiers raids depuis des années au Liban, affirmant avoir visé des sites de lancement de roquettes après des tirs depuis le Liban-Sud vers le nord d’Israël, rapporte l’Agence France-Presse.

«Des jets de combats de l’armée ont ciblé des sites de lancement et des infrastructures terroristes au Liban, d’où des roquettes ont été tirées», a indiqué l’armée dans un communiqué, sans nommer le Hezbollah, mouvement armé libanais très influent dans le sud du Liban.

L’aviation israélienne bombarde régulièrement des positions présumées du mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza et mène aussi des frappes en Syrie, où elle cible des positions d’éléments pro-iraniens.

Mais ses dernières frappes aériennes connues au Liban remontaient à 2014, a confirmé à l’agence de presse l’armée israélienne, et s’inscrivent dans la foulée d’échanges de tirs à la frontière.

Selon la chaîne libanaise Al-Manar, pro-Hezbollah, deux raids ont eu lieu vers 0 h 40 (17 h 40 HAE, mercredi) dans le secteur de Mahmoudiya, à une dizaine de kilomètres de la frontière entre les deux pays.

Le quotidien libanais Al-Akhbar, également pro-Hezbollah, a accusé Israël d’avoir franchi «une ligne rouge» avec ces frappes qui constituent un «développement dangereux». Elles ont touché une zone inhabitée, selon Al-Akhbar.

Il s’agit du « premier recours d’Israël à ses forces aériennes pour cibler des villages libanais depuis 2006 », a déclaré pour sa part jeudi le président libanais Michel Aoun dans un communiqué. Cela « suggère une intention d’intensifier les attaques » contre le Liban, a-t-il estimé.

Aoun a indiqué que le dépôt d’une plainte auprès des Nations Unies était une démarche essentielle en vue d’arrêter les agressions israéliennes contre le Liban.

« L’utilisation par Israël de son armée de l’air pour bombarder des villages libanais est une première depuis l’année 2006. Ceci démontre ses intentions agressives croissantes qui coïncident avec des menaces récurrentes contre la souveraineté du Liban», a dit le Chef de l’Etat libanais.

Les dernières frappes aériennes israéliennes contre le territoire libanais avaient eu lieu près de la frontière avec la Syrie en 2014, mais elles n’ont pas ciblé les bastions du Hezbollah, dans le sud du Liban, depuis le conflit de 2006 entre l’État hébreu et le mouvement chiite.

Jeudi, l’armée israélienne n’a pas précisé si elle avait ou non ciblé des positions du Hezbollah pro-iranien, ou d’autres groupes.

Mercredi, trois roquettes ont été lancées depuis le sud du Liban vers le nord d’Israël : deux d’entre elles sont tombées en sol israélien et la troisième n’a pas traversé la frontière.

Aucun blessé n’a été rapporté, mais quatre personnes en état de choc ont été prises en charge par la Magen David Adom, l’équivalent israélien de la Croix-Rouge.

Peu après ces tirs, l’armée israélienne a lancé trois séries de frappes d’artillerie en direction du Liban.

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a demandé à ce qu’un «message ferme» soit adressé à la Finul, la Force intérimaire des Nations unies au Liban déployée dans le sud du pays, d’après le ministère.

Présente au Liban depuis 1978, la Finul surveille depuis 2006 la frontière israélienne en coordination avec l’armée libanaise et veille à l’application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité, adoptée après la guerre ayant opposé Israël au Hezbollah.

Le commandant de la mission onusienne, le général Stefano Del Col, a appelé «les parties» à «cesser le feu et faire preuve d’une retenue maximale pour éviter une escalade, particulièrement en ce jour d’anniversaire solennel», a indiqué la Finul mercredi, jour du premier anniversaire de l’explosion au port de Beyrouth.

