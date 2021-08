Jour de triomphe pour les talibans, mais le plus difficile est à venir

By

Les talibans, nouveaux maîtres de l’Afghanistan, ont marché triomphalement mardi matin dans l’aéroport de Kaboul après le départ des derniers soldats américains, accompagnés de leurs hommes en tenue des forces spéciales et brandissant leur drapeau, rapporte aujourd’hui David Fox, le chef de bureau de l’Agence France-Presse pour l’Afghanistan et le Pakistan.

Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a mené un groupe de responsables sur le tarmac, son expression généralement impassible remplacée cette fois-ci par un large sourire, écrit Fox.

Les forces spéciales talibanes, appelées «Badri 313», chaussures et gilets beiges immaculés sur leur tenue de camouflage, posent pour des photos, lèvent des fusils américains et agitent leur drapeau blanc sur lequel est inscrit en noir le début de la chahada, la profession de foi essentielle de l’islam, dont elle constitue le premier des cinq piliers qui définissent les bases de la croyance musulmane et qui commence par «J’atteste qu’il n’y a pas de divinité excepté Allah, et j’atteste que Mahomet est le Messager d’Allah».

Pendant les quinze jours qui ont suivi la prise de la capitale par les talibans le 15 août, les environs immédiats de l’aéroport ont été occupés par une foule nombreuse tentant de monter désespérément dans les vols d’évacuation de la communauté internationale, orchestrés par les États-Unis.

Mais bien plus d’Afghans sont restés bloqués à l’extérieur de cette zone par une série de barrages talibans. Mardi, tous ces postes de contrôle, sauf un, ont été démantelés sur la route menant à l’aéroport.

L’humeur des nouveaux maîtres de l’Afghanistan a également changé, témoigne l’agence de presse. Les combattants talibans manifestent leur joie en serrant les mains des automobilistes et de leurs passagers.

Les talibans fêtent leur victoire

Les talibans fêtent mardi leur victoire en Afghanistan après le départ dans la nuit des derniers soldats américains, qui met fin à 20 ans d’une guerre dévastatrice et ouvre un nouveau chapitre rempli d’incertitudes pour le pays.

Des coups de feu victorieux ont éclaté à Kaboul à l’annonce du retrait final de l’armée américaine, salué comme un succès «historique» par les talibans, revenus au pouvoir le 15 août.

Les Américains étaient entrés en Afghanistan en 2001, à la tête d’une coalition internationale, pour chasser du pouvoir les talibans en raison de leur refus de livrer le chef d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden, après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

«Félicitations à l’Afghanistan […] Cette victoire est la nôtre à tous», a déclaré mardi matin le principal porte-parole taliban, Zabihullah Mujahid, à l’aéroport de Kaboul, dont les islamistes avaient pris le contrôle total quelques heures plus tôt.

«C’est une grande leçon pour d’autres envahisseurs et pour notre future génération», et «c’est aussi une leçon pour le monde», a-t-il estimé. «C’est un jour historique, c’est un moment historique et nous en sommes fiers ».

À Kandahar (sud) aussi, au cœur du pays pachtoune, ethnie dont sont issus nombre de talibans, des cris de joie ont résonné, rapporte l’AFP. Des partisans des islamistes ont envahi les rues de la deuxième plus grande ville afghane dans la nuit sur des motos ou des pickups.

«Nous avons défait la superpuissance. L’Afghanistan est le cimetière des superpuissances», ont chanté ces hommes armés en tenue traditionnelle.

Le triomphe des talibans sera-t-il de courte durée ?

Mais les défis que devront relever les talibans s’annoncent complexes et leur triomphe pourrait être de courte durée, et l’avenir de l’aéroport pourrait très bien présager l’avenir de tout le pays.

Longtemps considéré comme l’un des endroits les plus sûrs du pays, l’aéroport civil de Kaboul, a été saccagé. Des cartouches vides jonchent le sol près de toutes les entrées, rapporte France-Presse. Et l’essentiel de son infrastructure de base a été endommagée ou détruite.

Le bâtiment du terminal de passagers avait été saccagé par les personnes qui avaient pris d’assaut l’aéroport dans les heures de confusion extrême qui ont suivi la prise de pouvoir par les talibans.

La tour de contrôle pour le trafic passager devra aussi être remplacée avant que les vols commerciaux ne puissent faire leur retour.

Les deux pistes d’envol restent encore utilisables, comme l’ont prouvé ces deux semaines d’évacuations, mais sont en piètre état

À l’intérieur de l’enceinte, des dizaines d’avions et d’hélicoptères, donnés à l’armée régulière afghane par Washington, gisent, vides, après avoir été détruits par les troupes américaines avant leur départ.

Quelque 73 aéronefs ont été «démilitarisés», c’est-à-dire mis hors d’usage, selon le chef du CENTCOM, le commandement central de l’armée américaine, le général Kenneth McKenzie. «Ces appareils ne voleront plus jamais», a-t-il assuré. « Ils ne pourront être utilisés par personne.»

Les fenêtres de leurs cockpits ont notamment été brisées, et leurs pneus crevés.

Quelque 70 véhicules blindés MRAP résistants aux mines – d’un coût d’un million de dollars pièce – et 27 véhicules légers Humvee ont également été mis hors d’usage par l’armée américaine au terme du pont aérien mis en place pendant deux semaines, et qui a permis d’évacuer quelque 123 000 personnes du pays, en grande majorité des Afghans.

Les États-Unis ont également détruit leur système de défense antimissile C-RAM, qui a arrêté lundi des tirs de roquettes du groupe État islamique contre l’aéroport.

«C’est une procédure complexe et longue de démonter ces systèmes», a souligné le général McKenzie. «Alors on les démilitarise pour qu’ils ne soient plus jamais utilisés.»

Quel avenir pour l’aéroport de Kaboul…et pour le pays ?

Assurer la sécurité de l’aéroport international Hamid Karzaï de Kaboul est une question clé. Les talibans ont répété à de multiples reprises qu’ils n’accepteraient pas d’aide militaire internationale.

Dans les prochaine semaines, le monde regardera attentivement ce que les talibans feront à l’aéroport et qui pourrait bien préfigurer la façon dont les talibans seront capables de relever les dédis qui les attendent.

Les évènements récents ont pourtant bien montré que l’aéroport pouvait être l’objet d’attaques terroristes. L’attaque-suicide de jeudi dernier revendiquée par l’État islamique au Khorasan (EI-K), qui a fait plus d’une centaine de morts, dont 13 soldats américains, a visé l’une des portes du complexe. Et lundi, son système de défense antimissile a intercepté des roquettes lancées par l’EI-K. Système de défense qui a d’ailleurs été détruit par les Américains avant leur départ.

La Turquie avait proposé de se charger de la sécurité de l’aéroport, mais les talibans ont toujours répété qu’ils n’accepteraient aucune présence militaire étrangère au-delà du 31 août.

«Nos combattants et nos forces spéciales sont capables de contrôler l’aéroport et nous n’avons besoin de l’aide de personne pour la sécurité et le contrôle administratif de l’aéroport de Kaboul», a déclaré lundi un porte-parole des talibans, Bilal Karimi.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a indiqué que son pays discutait avec les talibans. Mais avec l’insistance des islamistes à s’occuper de la sécurité, il a ensuite semblé abandonner l’idée. «Disons que vous prenez en main la sécurité, mais s’il y a un nouveau bain de sang là-bas, que dirons-nous au monde ? », a-t-il déclaré.

Mais Michael Kugelman, expert sur l’Asie du Sud au cercle de réflexion Wilson Center à Washington, cité par l’Agence France-Presse, estime qu’une présence sécuritaire étrangère est indispensable pour garantir le retour des compagnies aériennes étrangères, et qu’un accord est encore possible. «Vous avez affaire à un environnement très volatile en terme de sécurité », a-t-il expliqué «Il y a toutes sortes d’alarmes qui devraient sonner pour les compagnies commerciales et j’imagine qu’elles ne seront pas très confortables à l’idée d’aller dans cet aéroport.»

Le ministre qatarien des Affaires étrangères, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a déclaré pour sa part au Financial Times que son pays essayait de convaincre les talibans d’accepter de l’aide étrangère. «Ce que nous tentons de leur expliquer, c’est que la sécurité d’un aéroport implique beaucoup plus de choses que de simplement en sécuriser les périmètres», a-t-il dit.

Avoir un aéroport opérationnel permettrait aux talibans d’améliorer leur image sur la scène internationale. «Si les talibans cherchent à obtenir la reconnaissance et la légitimité des gouvernements du monde entier, alors ils doivent avoir un aéroport qui marche, où la sécurité est assurée, et en lequel on puisse avoir confiance», souligne Kugelman.

Les talibans ont insisté sur le fait qu’ils entendent garder ouvert l’aéroport civil. Mais sans de réelles garanties sécuritaires, les compagnies commerciales ne viendront pas à Kaboul alors qu’ne «parfaite tempête de risques» est à attendre pour ces compagnies, souligne aussi Michael Kugelman, du Wilson Center.

La foi déplace des montagnes, dit-on, et des montagnes, en Afghanistan, il n’en manque pas, mais il faudra voir si la foi permet aussi de gérer un pays…

Beaucoup d’Afghans et d’Occidentaux craignent un retour en arrière sur les droits humains acquis ces 20 dernières années, notamment pour les femmes, qui ont accédé à l’éducation, sont entrées en politique ou dans les médias.

Les islamistes ont promis de ne pas se venger des personnes ayant travaillé pour l’administration précédente. Ils ont aussi assuré qu’ils œuvreraient à la formation d’un gouvernement ouvert à d’autres factions.

«L’Émirat islamique a mené le djihad ces 20 dernières années. Maintenant, il a tous les droits de diriger le prochain gouvernement. Mais il reste engagé à former un gouvernement inclusif», a répété M. Mujahid.

Le défi le plus urgent des nouveaux maîtres de l’Afghanistan sera de trouver les fonds pour verser les salaires des fonctionnaires et maintenir en état de marche les infrastructures vitales (eau, électricité, communications).

Les talibans ont reproché aux Occidentaux d’avoir emmené avec eux certains des Afghans les plus éduqués et qualifiés. Ils doivent maintenant s’atteler sans eux à une tâche gigantesque: remettre sur pied un pays et une économie dévastés par la guerre.

