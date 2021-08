Kaboul: drapeau américain retiré de l’ambassade et chaos à l’aéroport où affluent des Afghans paniqués

Temps de lecture estimé : 5 minutes

Le drapeau américain a été retiré lundi de l’ambassade des États-Unis à Kaboul dont «presque tout» le personnel se trouve à l’aéroport dans l’attente d’être évacué, pendant que, pour les civils américains et les ressortissants afghans qui veulent quitter le pays, la situation se gâte.

Washington et quelque 65 pays alliés ont appelé les insurgés à laisser les Afghans qui souhaitent fuir le pays le faire en toute sécurité et à assumer leur responsabilité en matière de « protection des vies humaines » alors que de nombreux Kaboulis sont en proie à la panique.

«Nous mettons en œuvre en ce moment une série de mesures pour sécuriser l’aéroport international Hamid Karzai pour permettre le départ en toute sécurité du personnel américain et alliés en Afghanistan à bord de vols civils et militaires», ont indiqué le département d’État et le Pentagone dans un communiqué commun.

A joint statement from the @StateDept and the @DeptofDefense on the immediate steps we’re taking to enable the safe departure of U.S. and allied personnel from Afghanistan: https://t.co/kd69tmirZC — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) August 16, 2021

L’ambassadeur des États-Unis en Afghanistan, Ross Wilson, se trouve lui aussi à l’aéroport, a précisé un porte-parole du département d’État.

«Au cours des prochaines 48 heures, nous aurons étendu notre présence de sécurité à près de 6000 militaires avec une mission centrée uniquement sur la facilitation de ces efforts et qui prendra en charge le contrôle aérien», selon le communiqué.

«Demain (lundi) et au cours des prochains jours, nous allons transférer hors du pays des milliers de citoyens américains qui résidaient en Afghanistan, ainsi que des employés locaux de la mission américaine à Kaboul et leurs familles, ainsi que d’autres Afghans particulièrement vulnérables», selon le texte.

«Presque tout le personnel de l’ambassade a été transféré sur un site de l’aéroport Hamid Karzai. Le drapeau américain a été retiré du complexe de l’ambassade américaine et a été mis en sécurité avec le personnel de l’ambassade», a par ailleurs indiqué le porte-parole du département d’État.

Près de 2 000 Afghans éligibles au programme spécial d’immigration sont déjà arrivés aux États-Unis ces deux dernières semaines.

L’évacuation de milliers d’autres personnes éligibles à ce programme va être «accélérée», précise le département d’État. Les Afghans qui ont passé toutes les étapes des contrôles de sécurité seront envoyés directement aux États-Unis, tandis que la procédure se déroulera dans « des lieux tiers » pour ceux pour qui elle n’est pas terminée.

Dans un communiqué distinct, les États-Unis et 65 autres pays dont de nombreux États occidentaux ont par ailleurs appelé les talibans à laisser tous ceux qui le souhaitent fuir le pays.

The United States joins the international community in affirming that Afghans and international citizens who wish to depart must be allowed to do so. Roads, airports, and border crossing must remain open, and calm must be maintained. https://t.co/lsNdsPETsW — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 16, 2021

«Étant donnée la situation sécuritaire qui se dégrade, nous plaidons et travaillons à assurer, et appelons toutes les parties à respecter et faciliter le départ sécurisé et ordonné de tous les citoyens étrangers et afghans qui souhaitent quitter le pays», indique le texte.

« Ceux qui se trouvent en position de pouvoir et d’autorité dans tout l’Afghanistan portent la responsabilité […] de la protection des vies humaines et de la propriété, et pour la restauration immédiate de la sécurité et de l’ordre civil», souligne-t-il.

«Les routes, aéroports et les postes-frontière doivent rester ouverts et le calme doit être maintenu». «Le peuple afghan mérite de vivre en sécurité et dans la dignité. Nous, la communauté internationale, nous tenons prêts à les y aider», concluent les pays.

Nous rappelons à tous les citoyens américains et ressortissants afghans que la situation sécuritaire à Kaboul reste dangereuse. Veuillez ne pas vous rendre à l’aéroport avant d’en avoir été informé.

Mais pour l’instant, c’est encore le chaos à l’aéroport

Mais, malgré les communiqués rassurants, pour les simples civils américains et ressortissants afghans qui veulent fuir la capitale, la situation sécuritaire à Kaboul restait problématique et dangereuse et l’ambassade américaine leur a demandé de ne pas se rendre à l’aéroport avant d’y être appelés.

Lundi matin, heure de Kaboul, c’était la fuite éperdue vers l’aéroport dans le chaos et le désespoir sans que les forces de sécurité dépêchées à l’aéroport puisse contenir la panique, rapportait le correspondant à Kaboul de l’agence Britannique Reuters, Ab Qadir Sediqi.

#AFG. I don’t think #Afghanistan deserve this after 20 years intervention of international community.

Chaos & panic at #Kabul airport as Afghans and foreigners attempt to flee the capital.

It looks like doomsday.

Video was shot on Monday morning. pic.twitter.com/OIe4i52gVC — Ab Qadir Sediqi (@qadir_sediqi) August 16, 2021

«Nous rappelons à tous les citoyens américains et ressortissants afghans que la situation sécuritaire à Kaboul reste dangereuse. Veuillez ne pas vous rendre à l’aéroport avant d’en avoir été avisés.», prévenait de son côté à 7h40 lundi matin, heure locale, l’ambassade américaine.

We remind all American citizens and Afghan nationals that the security situation in Kabul remains unsafe. Please do not travel to the airport until notified. https://t.co/GFoQZrmMXs — U.S. Embassy Kabul (@USEmbassyKabul) August 16, 2021

La situation sécuritaire à Kaboul évolue rapidement, y compris à l’aéroport, écrivait l’ambassade américaine, ajoutant qu’il y a des rapports d’incendies à l’aéroport.

Et bien sûr, pas question de se rendre ou d’appeler à l’ambassade qui est fermée et dont le personnel a été évacué.

Les citoyens américains qui souhaitent obtenir de l’aide pour quitter le pays doivent s’inscrire en ligne de toute urgence pour toute option qui pourrait être identifiée pour retourner aux États-Unis et doivent remplir une demande d’assistance au rapatriement pour chaque voyageur de leur groupe, explique l’ambassade sur son site web.

Les conjoints et les enfants mineurs de citoyens américains en Afghanistan qui attendent un visa d’immigrant doivent également remplir ce formulaire s’ils souhaitent partir. Ils doivent remplir ce formulaire même s’ils ont déjà soumis leurs informations à l’ambassade à Kaboul qui leur rappelle qu’il est inutile d’appeler pour obtenir des détails ou des mises à jour sur le vol, ce formulaire étant le seul moyen de communiquer leur intérêt pour les options de vol.

Au Canada, l’espoir de pouvoir accueillir les réfugiés afghans s’amenuise

Du côté canadien, le premier ministre Justin Trudeau, réitérant dimanche sa promesse d’accueillir 20 000 réfugiés afghans et leurs familles au Canada dans les prochains mois, a dit travailler très fort avec tous les diplomates, fonctionnaires et ministres canadiens pour «ramener au Canada tous les Canadiens» et «s’assurer qu’on accepte 20 000 Afghans et leurs familles dans les mois à venir, pour leur permettre de commencer une nouvelle vie».

Ottawa dit travailler également avec des alliés comme les États-Unis pour maintenir le programme d’immigration pour les interprètes, bien que Justin Trudeau ait déclaré que cette mission dépendrait des conditions «qui évoluent extrêmement rapidement » sur le terrain. «Nous continuerons à travailler pour faire sortir le plus grand nombre d’interprètes afghans et leurs familles le plus rapidement possible, tant que la situation sécuritaire se maintiendra», a-t-il dit.

Mais il a reconnu que «La situation actuelle pose de sérieux défis à notre capacité d’assurer la sûreté et la sécurité» de la mission, indiquant également que, «depuis ce matin, le personnel diplomatique canadien est en train d’être rapatrié au Canada» et la promesse canadienne pourrait être difficile, très difficile à remplir.

*Avec AFP