Kaboul: les Américains s’attendent à d’autres attaques, mais poursuivent la mission

La mission d’évacuation de milliers de personnes depuis l’aéroport de Kaboul fait toujours face à des «menaces précises et crédibles» a assuré vendredi le Pentagone, au lendemain d’un attentat-suicide particulièrement meurtrier.

«Nous estimons qu’il y a toujours des menaces crédibles… des menaces précises et crédibles», a affirmé aujourd’hui le porte-parole de la Défense américaine, John Kirby.

Le groupe terroriste État islamique a revendiqué l’attentat jeudi.

«Nous pensons qu’ils ont l’intention de poursuivre ces attaques, et nous nous attendons à ce que ces attaques se poursuivent», avait déjà déclaré jeudi le général Kenneth «Frank» McKenzie, chef du Commandement central des États-Unis (CENTCOM), qui a la responsabilité de l’Afghanistan.

«La menace de l’État islamique est extrêmement réelle», a prévenu McKenzie jeudi. «Nous pensons que c’est leur désir de poursuivre ces attaques et nous nous attendons à ce que ces attaques se poursuivent – et nous faisons tout notre possible pour nous préparer à cette attaque.»

Des attaques étaient attendues à un moment donné au cours de la mission d’évacuation, qui a commencé le 14 août lorsque les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan, avait dit McKenzie.

«Chaque fois que vous élaborez un plan d’évacuation des non-combattants comme celui-ci [et] vous amenez des forces, vous vous attendez à être attaqué» a-t-il expliqué déclaré aux journalistes du Pentagone. «Nous pensions que cela arriverait tôt ou tard – c’est tragique que cela se soit produit aujourd’hui. C’est tragique qu’il y ait eu autant de morts.»

Un partie de la sécurité des opérations est la poursuite des contrôles de sécurité aux portes de l’aéroport, que les soldats tués et blessés jeudi effectuaient au moment de l’attaque, et que les Américains doivent continuer ces contrôles parce que «vous ne voulez pas laisser quelqu’un dans un avion transporter une bombe », a expliqué le commandant du CENTCOM.

Gen. McKenzie: This is close up work – the breath of the person you are searching is upon you. While we have overwatch in place, we still have to touch the clothes of the person that’s coming in. pic.twitter.com/DEGOdccfiQ — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 26, 2021

Le général McKenzie a également précisé que les forces américaines doivent partager et partagent des informations avec des combattants talibans en poste aux points de contrôle à l’extérieur de l’aéroport.

«Pour éviter plus de morts, les États-Unis se coordonnent avec les talibans, qui fournissent en fait notre cordon de sécurité autour de l’aérodrome » a-t-il expliqué.

Les évacuations continuent

Mais les évacuations continuent, a réaffirmé pour sa part le major-général William «Hank» Taylor du Joint Chief of Staff lors d’un point de presse au Pentagone ce matin.

MG Taylor provides an update on support from @CENTCOM, @US_EUCOM, and @USNorthernCmd as they continue to receive evacuees from Afghanistan. pic.twitter.com/bx7OjdnCx3 — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 27, 2021

Par ailleurs, l’attentat-suicide qui a fait au moins 100 morts — dont 13 soldats américains — jeudi près de l’aéroport de Kaboul a probablement été perpétré par un seul auteur, a précisé vendredi le général Hank Taylor.

Le Pentagone avait dans un premier temps fait état de deux explosions, la première à une des entrées de l’aéroport, la seconde près d’un hôtel à proximité de l’aéroport.

«Nous ne pensons pas qu’il y ait eu de seconde explosion à l’hôtel Baron ou près de l’hôtel (nous pensons) qu’il n’y avait qu’un seul auteur de l’attentat-suicide », a indiqué le général Taylor lors d’un point de presse ce matin.

MG Taylor offers an update on yesterday’s attack at the Abbey Gate. pic.twitter.com/LLRlehWEkS — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 27, 2021

«Nous avons poursuivi la mission d’évacuation hier […] 89 vols au départ de l’aéroport de Kaboul, totalisant 12 500 personnes évacuées maintenant en toute sécurité hors d’Afghanistan sur une période de 24 heures.», a indiqué le général, précisant que les agents consulaires continuent de contrôler et de traiter les personnes arrivant aux portes de l’aéroport de Kaboul.

Au cours des dernières 24 heures, plus de 300 citoyens américains ont été évacués d’Afghanistan, ce qui porte le total actualisé à environ 5 100. «Nous continuons d’optimiser notre efficacité et depuis que les forces américaines et de la coalition ont commencé l’évacuation, environ 111 000 personnes évacuées sont parties en toute sécurité.», a indiqué le général.

«Nous avons la possibilité de procéder aux évacuations par transport aérien militaire américain hors d’Afghanistan jusqu’à la toute fin», a-t-il assuré.

Malgré les nouvelles menaces, les forces armées américaines qui contrôlent l’aéroport de Kaboul seront en mesure de poursuivre les évacuations «jusqu’au dernier moment», à l’approche de la date butoir du 31 août pour le retrait des soldats étrangers d’Afghanistan, a lui aussi assuré le porte-parole de la Défense, John Kirby

«Nous comptons toujours achever cette mission à la fin du mois», a indiqué le porte-parole du Pentagone John Kirby. «Et à mesure que nous nous rapprochons, vous verrez quelques mouvements pour faire sortir nos troupes et certains de nos équipements […] mais nous serons en mesure de faire sortir les évacués par avion jusqu’au dernier moment.»

Environ 5400 personnes réfugiées dans l’aéroport de Kaboul attendent toujours d’être évacuées d’Afghanistan.

«Il y a plus de 5 000 militaires américains qui risquent leur vie [là-bas], sauvant autant de personnes que possible.» , a déclaré le général Taylor. «C’est une noble mission. Nous avons vu de nos propres yeux à quel point cette mission est dangereuse, mais le groupe armé État islamique ne nous dissuadera pas d’accomplir cette mission».

Les talibans sous pression d’assurer la sécurité de Kaboul

Pendant ce temps, le chef du bureau de l’Agence France-Presse en Afghanistan, David Fox, s’interroge sur la capacité des talibans d’assurer la sécurité, à Kaboul et ailleurs.

Le discours des talibans au temps de leur insurrection a toujours été limpide : leur règne ne serait que charia, bonheur et sécurité. Mais l’attentat de jeudi contre l’aéroport de Kaboul, qui a fait une centaine de victimes, met à mal leurs prétentions, écrit-il.

Durant leurs vingt années de guérilla contre les forces américaines et afghanes, des centaines de leurs kamikazes se sont fait exploser contre des objectifs ennemis, faisant des milliers de victimes, dont de nombreux civils. Les mêmes armes sont utilisées contre eux maintenant qu’ils sont au pouvoir.

L’attaque de l’aéroport, revendiquée par le groupe État islamique, est un premier test pour les talibans. Elle démontre « qu’aucun groupe ne peut prétendre avoir le monopole de la violence en Afghanistan ni affirmer sécuriser le pays », constate Abdul Basit, un chercheur basé à Singapour que cite Fox qui observe avec ironie que les nouveaux maîtres afghans doivent d’ores et déjà se dire qu’ils ont eu une bien mauvaise idée de libérer méthodiquement tous les prisonniers lors de leur conquête éclair du pays ces dernières semaines.

Car, souligne-t-il, si cette tactique les a aidés à regarnir leurs rangs, elle a également permis à d’autres groupes armés, dont l’État islamique, leur ennemi juré, de faire le plein de combattants frais et dispos.

Une erreur monumentale alors que les combattants talibans sont à bout de souffle après des années de lutte acharnée contre les forces gouvernementales.

Alors que les Occidentaux multipliaient les alertes contre les risques d’un attentat de l’EI à l’aéroport, le porte-parole du bureau politique des talibans, Suhail Shaheen s’était voulu rassurant. «Nos services de renseignement et nos forces de sécurité sont actifs pour éviter un tel incident», avait-il poursuivi, interrogé par une télévision pakistanaise.

Le pire étant advenu, les talibans ont ensuite désigné Washington comme responsable, affirmant que la sécurité de la zone où les explosions se sont produites était assurée par les États-Unis, mais les Américains ne seront plus là après le 31 août pour servir de boucs-émissaires et porter le blâme de tout ce qui va mal.

«Les points de contrôle talibans qui parsèment la ville n’ont pas réussi à attraper les auteurs de l’attentat de l’aéroport de Kaboul », a déclaré Nishank Motwani, un analyste afghan basé en Australie, cité lui aussi par le chef de bureau de l’AFP.

Si l’EI a été responsable de certaines des attaques les plus horribles de ces dernières années — contre des mosquées, des écoles, des manifestations et même un hôpital — les talibans restent confiants en leur habilité à les mettre au pas, mais l’attentat contre l’aéroport ponctue dans le sang des années de combats entre les deux groupes armés, conclut Fox.

Le temps où l’ennemi commun en Afghanistan était pour plusieurs l’Américain et ses alliés sera bientôt révolue.

*Avec AFP

