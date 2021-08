La Birmanie célèbre timidement l’anniversaire des six mois du coup d’État

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Terrifiés par la répression de la junte et la flambée de coronavirus, très peu de Birmans ont osé descendre dans la rue dimanche pour marquer l’anniversaire des six mois du coup d’État qui a plongé le pays dans le chaos, rapporte l’Agence France-Presse.

Une semaine après avoir annulé le résultat des législatives de 2020, remportées massivement par le parti d’Aung San Suu Kyi, le chef de la junte, Min Aung Hlaing, a pris la parole pour promettre la tenue d’un nouveau scrutin «multipartite et démocratique […] d’ici août 2023».

La Birmanie est «prête à collaborer avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est» (Asean), a ajouté le général.

Les ministres des Affaires étrangères de l’Asean doivent se réunir lundi et entériner la désignation du vice-ministre des Affaires étrangères thaïlandais, Virasakdi Futrakul, comme envoyé spécial du bloc chargé de promouvoir le dialogue entre la junte et ses opposants.

Sur les réseaux sociaux, de jeunes opposants ont exhorté à la chute du régime.

«Je promets de combattre cette dictature aussi longtemps que je vivrai», « Nous ne nous agenouillerons pas sous les bottes des militaires », ont-ils affirmé, faisant le salut à trois doigts en signe de résistance.

De petites manifestations ont été organisées, comme à Kaley (ouest) où des habitants ont défilé sous des banderoles en hommage aux prisonniers politiques: «les chants des détenus sont des forces pour la révolution», pouvait-on lire sur l’une d’entre elles.

Even though plainclothes gunmen were stationed in Kale, Sagaing, the main protest column successfully marched against Myanmar's military junta today (Aug 1) and dispersed without being arrested.



Photos: CJ#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/3r5PTxmPyb