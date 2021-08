La Défense annonce le lancement d’un outil de suivi des progrès pour contrer l’inconduite sexuelle

Temps de lecture estimé : < 1 minute

*Communiqué

Aujourd’hui, le ministère de la Défense nationale (MDN) a lancé un outil de suivi des progrès en ligne qui servira à informer les membres des Forces armées canadiennes (FAC), les employés du MDN et la population canadienne de nos travaux et de nos progrès en matière de culture et de conduite.

Chaque membre de l’équipe des FAC et du MDN mérite de travailler dans un environnement de respect mutuel, de dignité et d’inclusion, où il a la possibilité de contribuer et de s’épanouir.

Les comportements nuisibles au sein de nos organisations sont une menace existentielle pour le MDN et les FAC. Renseignez-vous sur les efforts en cours pour contrer et prévenir toutes les formes d’inconduite systémique et appuyer les victimes.

➡️ https://t.co/fNra8w2Siz — Forces armées canadiennes (@ForcesCanada) August 14, 2021

Implanter un changement durable à long terme prendra du temps. Des progrès sont réalisés dans le cadre d’efforts de soutien essentiels pour parvenir à ce changement de culture durable, et le MDN et les FAC se sont engagés à mesurer et à évaluer les progrès à long terme. La clé de ces efforts est l’imputabilité et le fait de demeurer transparents quant à nos progrès, tant auprès des membres de l’Équipe de la Défense qu’auprès de la population canadienne.

L’outil de suivi des progrès, qui fera l’objet de mises à jour régulières, donne un aperçu des travaux entrepris par le MDN et les FAC à partir de maintenant et jusqu’au 31 mars 2022, et sera élargi au fil du temps à mesure que des activités supplémentaires seront entreprises et en fonction des progrès accomplis.

