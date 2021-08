Temps de lecture estimé : 2 minutes

*Communiqué

La Défense nationale avance les travaux au manège militaire Colonel-Gaëtan-Côté à Sherbrooke. Le ministère de la Défense nationale lancera ce mois-ci un appel d’offres pour la réalisation des travaux de rénovation nécessaires à la pérennité du manège militaire Colonel-Gaëtan-Côté de Sherbrooke.

Ces réparations visent à éviter une dégradation supplémentaire de la structure du bâtiment. La mise en chantier devrait débuter cet automne.

Les travaux du manège militaire Colonel-Gaëtan-Côté sont entamés après que Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et députée de Compton-Stanstead, et Mme Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke, aient réitéré le 19 mai dernier l’engagement du gouvernement du Canada à rénover cet édifice patrimonial, et ce, afin qu’il puisse demeurer ouvert et être utilisé par des générations de réservistes à venir.

Depuis mai, les lieux ont été sécurisés et la relocalisation temporaire pour maintenir les fonctions opérationnelles de l’unité de réserve a été enclenchée. Les unités locales seront temporairement hébergées dans d’autres installations de Sherbrooke pour s’assurer que leurs opérations ne soient pas affectées.

Citations

« Nos réservistes constituent une partie importante des collectivités partout au Canada. En leur fournissant un espace sécuritaire afin qu’ils puissent s’entraîner et effectuer le travail important que nous leur demandons, le commencement des travaux dans cet édifice patrimonial démontre notre engagement envers nos réservistes à Sherbrooke. »

Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

«Avec les étapes annoncées, tout le monde peut maintenant être rassuré que le manège des Fusiliers de Sherbrooke est bel et bien une priorité pour la Défense nationale. Nos unités de réserve méritent des installations à la hauteur de leur engagement.»

Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et députée de Compton-Stanstead, Québec

«La priorité a d’abord été d’assurer la sécurité des militaires en relocalisant temporairement nos deux unités. Maintenant, notre priorité est que les travaux urgents débutent rapidement afin de s’assurer de préserver cet édifice patrimonial important pour notre communauté sherbrookoise. L’appel d’offre qui sera lancée ce mois-ci confirme l’intention du Ministère de la Défense nationale de le conserver pour qu’il reste au centre du travail des régiments.»