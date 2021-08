La résistance aux talibans afghans s’organise dans le Panjchir, note la Russie

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Une résistance aux talibans s’organise dans le Panjchir avec l’ex-vice-président afghan Amrullah Saleh et le fils du défunt commandant Massoud, a souligné jeudi la Russie, appelant à des pourparlers en vue d’un «gouvernement représentatif» en Afghanistan.

«Les talibans ne contrôlent pas tout le territoire de l’Afghanistan», a relevé lors d’une conférence de presse à Moscou le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.

«Des informations arrivent sur la situation dans la vallée du Panjchir», à 125 km au nord-est de Kaboul, «où se concentrent les forces de la résistance du vice-président Saleh et d’Ahmad Massoud », a-t-il ajouté.

Ahmad Massoud, fils du commandant Ahmed Shah Massoud, le célèbre commandant de l’Alliance du Nord assassiné en 2001 par des kamikazes d’Al-Qaïda, a appelé lundi ses compatriotes à résister aux talibans tout en pressant les « amis de la liberté » étrangers d’aider son pays.

Il a appelé ses compatriotes à le rejoindre dans la région montagneuse du Panjshir dans l’est du pays, à environ 125 km de Kaboul, la seule province qui n’est pas encore contrôlée par les talibans.

Il y a été rejoint par l’ancien vice-président et ancien chef des renseignement et de la sécurité Amrullah Saleh, qui refusé de se rendre aux talibans et a fui vers le Panjshir après la chute de Kaboul et l’effondrement du gouvernement afghan le 15 août.

Deux jours plus tard, Saleh s’est déclaré président lorsque Ashraf Ghani, le dernier président, a fui le pays.

L’ex-vice-président afghan, Amrullah Saleh, a promis de ne pas se soumettre aux talibans et s’est retiré dans la vallée du Panchir.

I will never, ever & under no circumstances bow to d Talib terrorists. I will never betray d soul & legacy of my hero Ahmad Shah Masoud, the commander, the legend & the guide. I won’t dis-appoint millions who listened to me. I will never be under one ceiling with Taliban. NEVER. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 15, 2021

In my soil. With d people. For a cause & purpose. With solid belief in righteousness. Opposing Pak bcked oppression & brutal dictatorship is our legitimacy.

در خاک خود. با مردم خود. برای یک داعیه و هدف واقعی.با اعتقاد راسخ به حقانیت. مقاومت در برابر سلطه ی ظلم منبع مشروعیت ماست. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 15, 2021

Lundi, des images circulant sur les réseaux sociaux le montraient avec Ahmad Massoud ensemble dans cette région, semblant poser la première pierre d’un mouvement de résistance.

La résistance naissante dans le Panjshir a aussi été renforcée par ce qui reste des forces afghanes des provinces de Kunduz, Badakhshan, Takhar et Baghlan. qui ont refusé de se rendre et ont fui.

Cette vallée, difficile d’accès, n’est jamais tombée aux mains des talibans pendant la guerre civile des années 1990, ni une décennie plus tôt durant l’occupation du pays par les Soviétiques.

Le père d’Ahmad Massoud, Ahmed Shah Massoud, surnommé le Lion du Panchir, avait été un héros de la résistance antisoviétique puis contre les talibans, avant d’être tué dans un attentat deux jours avant les attaques du 11 septembre 2001.

Dans une tribune publiée mercredi par le Washington Post, Ahmad Massoud a réclamé un soutien américain en armes et munitions.

Vers un «gouvernement inclusif» pour contrer la résistance ?

Mais la situation aujourd’hui est selon plusieurs analystes bien différente de celle qui prévalait à l’époque du père d’Ahmad. Si en ce moment les talibans ont fort à faire à Kaboul, dès qu’ils pourront tourner leur attention vers le Panjshir, les talibans, gonflés à bloc par leur victoire, armés jusqu’aux dents depuis qu’ils se sont emparés de tout l’arsenal des forces de défense et de sécurité nationales afghanes aujourd’hui disparues (armes qui avaient d’ailleurs été fournies par les États-Unis et les alliés de l’OTAN) ne laisseront probablement pas se répéter au Panjshir aujourd’hui ce qui s’était produit dans les années 1990, lorsqu’ils ont dû combattre l’Alliance du Nord qui les avait empêché de contrôler tout le pays.

Une autre différence, majeure, est l’appui dont pourront bénéficier les talibans. À la différence des années de 1996, quand ils sont arrivés au pouvoir et que seuls le Pakistan, l’Arabie saoudite et les Émirat arabes unis ont reconnu leur gouvernement, les talibans aujourd’hui pourraient compter sur un plus grand nombre d’appui, et des appuis de taille s’ils parviennent à former un «gouvernement inclusif» avec les anciens leaders politiques du pays et les autres éléments de la société afghane.

La Russie et la Chine ont développé leurs liens avec les talibans, l’Iran s’est montré amical avec eux et a fourni de l’aide et le Pakistan a toujours été le principal sponsor des talibans. Quant au Tadjikistan, l’Ouzbékistan et le Turkménistan, ils n’ont d’autres choix de de suivre l’exemple de la Russie, leur protectrice. Et même les États-Unis s’étaient déclarés le 17 août prêts à reconnaître un gouvernement mené par les talibans en Afghanistan à condition que ces derniers respectent les droits des femmes et rejettent les terroristes.

Non seulement des responsables talibans ont rencontré mercredi l’ancien président afghan Hamid Karzai à Kaboul au lendemain des promesses des nouveaux maîtres de l’Afghanistan, dont Khalil Al-Rahman Haqqani, d’œuvrer à la réconciliation nationale et de pardonner à leurs adversaires, mais Hamid Karzai et Abdullah Abdullah ont également rencontré l’ambassadeur pakistanais Mansour Ahmad Khan aujourd’hui dans la matinée (heure de Kaboul) pour discuter d’un «gouvernement inclusif» pour l’Afghanistan.

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov a pour sa part appelé jeudi une nouvelle fois «à un dialogue national qui permettra la formation d’un gouvernement représentatif», soulignant que la Russie insistait déjà sur un tel mécanisme pour mettre fin au conflit afghan avant que les talibans ne prennent le contrôle de Kaboul et de l’essentiel du pays.

Moscou a apporté son soutien à une initiative en ce sens de l’ancien président afghan Hamid Karzaï, et multiplié les propos rassurants voire respectueux sur les talibans.

La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a même jugé jeudi le groupe islamiste «disposé au dialogue» et estimé qu’il se disait «prêt à prendre en considération les intérêts de ses citoyens […] y compris les droits des femmes».

Elle a en outre indiqué que dans les jours à venir, la Russie allait organiser des vols pour les citoyens russes désireux de partir, et si on lui demandait qu’elle était disposée à évacuer des citoyens afghans à bord.

*Avec AFP

