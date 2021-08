Le Canada annonce une aide humanitaire supplémentaire à l’Afghanistan et aux pays voisins

Temps de lecture estimé : 2 minutes

*Communiqué/ Affaires mondiales Canada

Aujourd’hui, le gouvernement du Canada annonce le versement de 50 millions de dollars à l’intervention humanitaire initiale et sera prêt à répondre aux autres appels des Nations Unies et de la Croix-Rouge.

En fonction des besoins cernés, le Canada travaillera par l’intermédiaire des Nations Unies et d’autres partenaires humanitaires de confiance, tels que le Programme alimentaire mondial, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Comité international de la Croix-Rouge, qui disposent d’une capacité opérationnelle sur le terrain, tant en Afghanistan que dans les pays voisins.

Le Canada est profondément préoccupé par l’évolution rapide de la situation en Afghanistan et son incidence sur les besoins humanitaires des personnes touchées par la crise, qui continue de s’aggraver.

Cette aide sera apportée en réponse aux appels humanitaires internationaux, coordonnés et dirigés par les Nations Unies. Elle sera acheminée par l’intermédiaire des Nations Unies et d’autres partenaires humanitaires établis ayant la capacité opérationnelle de répondre à ces besoins. Nos partenaires emploieront des mesures d’atténuation pour veiller à ce que l’aide atteigne les personnes les plus vulnérables et ne soit pas détournée à d’autres acteurs ou à d’autres fins. Avec le soutien du Canada, les partenaires humanitaires apporteront une aide vitale, comme de la nourriture, un soutien aux soins de santé, de l’eau potable et des installations sanitaires.

Il est impératif que cette aide parvienne aux personnes qui en ont le plus besoin. Nous invitons instamment toutes les parties à permettre un accès humanitaire rapide, sécuritaire et sans entrave aux populations qui en ont besoin.

Faits en bref

Ce nouveau financement proviendra des ressources canadiennes d’aide internationale et s’ajoute aux 27,3 millions de dollars d’aide humanitaire déjà alloués à l’Afghanistan en 2021.

