Le Canada prêt à accueillir 20 000 réfugiés afghans

Vendredi, le gouvernement canadien s’est dit prêt à accueillir 20 000 réfugiés afghans, dans le cadre d’un nouveau programme d’immigration visant les «personnes particulièrement vulnérables», notamment les femmes dirigeantes, les défenseurs des droits humains, les minorités religieuses persécutées, les journalistes ainsi que les membres de la communauté LGBTQI.

Le gouvernement du Canada demeure profondément préoccupé par la détérioration de la situation en Afghanistan et par les risques qu’elle pose pour de nombreux Afghans vulnérables. Le programme spécial d’immigration du Canada a déjà amené de nombreux Afghans au Canada, et nos équipes là-bas, ici et partout dans le monde travaillent sans relâche pour mettre le plus de personnes possible en sécurité, dit le communiqué qui annonce l’intention d’Ottawa d’accueillir jusqu’à 20 000 réfugiés afghans.

Cet après-midi, nous avons accueilli un vol de réfugiés afghans vers le Canada. Ces réfugiés font partie des 20 000 Afghans vulnérables menacés par les talibans et forcés de fuir l'Afghanistan que le Canada aidera à réinstaller. pic.twitter.com/Vt87eTFhDr — IRCC (@CitImmCanFR) August 14, 2021

Alors que les talibans continuent de s’emparer d’une plus grande partie de l’Afghanistan, la vie des Afghans est menacée et beaucoup ont déjà fui le pays. Pour aider à faire face à la crise humanitaire croissante, Marco E. L. Mendicino, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale et Marc Garneau, ministre des Affaires étrangères, ont annoncé aujourd’hui que le Canada réinstallera 20 000 Afghans vulnérables menacés par les talibans et forcés à fuir l’Afghanistan.

Le Canada continuera de mettre en œuvre le programme spécial d’immigration pour les Afghans qui ont contribué aux efforts du Canada en Afghanistan. De plus, nous introduirons un programme spécial axé sur les groupes particulièrement vulnérables qui ont déjà été accueillis au Canada au moyen des volets de réinstallation existants, notamment les femmes dirigeantes, les défenseurs des droits de la personne, les journalistes, les minorités religieuses persécutées, les personnes LGBTI et les membres de la famille des interprètes précédemment réinstallés. Le programme accueillera les réfugiés pris en charge par le gouvernement, ceux parrainés par le secteur privé, ainsi que ceux parrainés par la famille déjà au Canada.

En accueillant ces Afghans, le Canada contribuera à alléger le fardeau que portent les voisins de l’Afghanistan et offrira aux Afghans un foyer permanent ici. Nous collaborerons avec nos partenaires internationaux et nationaux, des répondants privés et des organisations d’établissement pour commencer à mettre en œuvre le nouveau programme. Bien que les candidats doivent satisfaire à toutes les exigences d’admissibilité habituelles, les délais de traitement seront accélérés.

Comme lors des précédents efforts de réinstallation à grande échelle, nous accueillons favorablement le soutien des nombreux Canadiens qui souhaitent donner un coup de main. Par exemple, nous élargissons notre partenariat avec la Fondation Manmeet Singh Bhullar pour réinstaller des centaines de sikhs et d’hindous afghans persécutés. Au cours des dernières semaines, nous avons vu un élan de bonne volonté de la part des Canadiens de tout le pays désireux d’ouvrir leur maison et leur cœur. Ce soutien enthousiaste continuera de guider nos efforts alors que nous accueillons davantage de réfugiés afghans en sécurité au Canada.

Citations

« Offrir un refuge aux personnes les plus vulnérables du monde montre qui nous sommes en tant que Canadiens, en particulier en temps de crise. Alors que de plus en plus de réfugiés afghans continuent de chercher refuge au Canada, nous redoublons d’efforts pour aider 20 000 réfugiés afghans, qui restent vulnérables où qu’ils aillent, à trouver la sécurité ici. La situation en Afghanistan est déchirante et le Canada ne restera pas les bras croisés. »

Marco E. L. Mendicino, C.P., député, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Les Canadiens sont profondément préoccupés par la détérioration de la situation en Afghanistan. Partout dans le monde, les gens savent qu’ils peuvent compter sur le Canada pour les soutenir en cas de besoin, et le Canada sera là pour les Afghans vulnérables. Les femmes dirigeantes, les défenseurs des droits de la personne, les journalistes, les minorités religieuses, les personnes LGBTI et les autres personnes couvertes par ce programme seront en sécurité ici au Canada, et j’ai hâte de les accueillir dans notre pays. »

Harjit S. Sajjan, C.P., député, ministre de la Défense nationale

« En tant que ministre des Affaires étrangères, je surveille de très près la situation en Afghanistan. Je suis en contact étroit avec nos alliés et notre ambassadeur à Kaboul, et je continue de surveiller attentivement la situation en matière de sécurité. Les Afghans ont risqué leur vie afin de travailler avec le Canada pour l’obtention de gains importants en matière de démocratie, de droits de la personne, d’éducation, de santé et de sécurité au cours des vingt dernières années. Nous avons une dette envers eux et nous poursuivrons nos efforts pour nous assurer qu’ils sont en lieu sûr. »

Marc Garneau, ministre des Affaires étrangères

Plusieurs Afghans arrivant par le biais de ce programme spécial auront besoin de notre aide pour s’installer dans leur nouveau foyer au Canada. Si vous désirez vous joindre aux efforts déjà en cours pour réinstaller les réfugiés afghans, découvrez comment: https://t.co/iVAsvp8lYZ — IRCC (@CitImmCanFR) August 13, 2021

