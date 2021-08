Le Canada suspend temporairement ses activités à l’ambassade du Canada en Afghanistan

By

Le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marco E. L. Mendicino, et le ministre de la Défense nationale, Harjit S. Sajjan, ont fait aujourd’hui une déclaration sur la situation en Afghanistan, annonçant notamment la suspension temporaire des activités à l’ambassade du Canada en Afghanistan à Kaboul.

«La situation en Afghanistan évolue rapidement et pose d’importants défis à notre capacité d’assurer la sécurité de notre mission.

«À la suite de consultations avec l’ambassadeur du Canada en Afghanistan, il a été décidé de suspendre temporairement nos activités diplomatiques à Kaboul.

«Comme toujours, notre priorité dans ces situations est d’assurer la sûreté et la sécurité des membres du personnel canadien. Ils sont maintenant en route en toute sécurité vers le Canada.

«L’ambassade du Canada reprendra ses activités dès que la situation en Afghanistan nous permettra de garantir des services appropriés et une sécurité adéquate pour notre personnel.

«Le travail en cours visant à amener des Afghans en sécurité au Canada dans le cadre des mesures spéciales d’immigration se poursuivra et demeurera notre priorité absolue. Nous continuerons de travailler en collaboration étroite à l’égard de cet engagement.

«Le gouvernement du Canada, ainsi que les Forces armées canadiennes travaillent de près avec des Alliés, notamment les États-Unis, pour assurer la capacité de traitement du programme sur les mesures spéciales d’immigration en cours. Les demandes continuent d’être traitées, y compris pour les demandeurs qui peuvent sortir du pays en toute sécurité. Ceux-ci pourront venir au Canada dès que leur demande sera approuvée. Nous amenons de toute urgence d’autres Afghans en sécurité au Canada et nous continuerons à les soutenir pendant cette crise.

«Au cours des 20 dernières années, le peuple afghan a mis sa vie en danger dans le cadre de sa quête de démocratie, de droits de la personne, d’éducation, de santé et de sécurité.

«Alors que nous observons l’évolution de la situation, nos pensées se tournent également vers les sacrifices que les Canadiens et les Canadiennes, ainsi que nos forces armées, nos diplomates et d’autres civils, ont consentis pour le peuple afghan pendant tant d’années.

«Le Canada condamne fermement l’escalade de la violence et appelle à un cessez-le-feu permanent et général. Nous demandons la fin des injustices auxquelles sont confrontés les Afghans, en particulier les femmes, les filles et les minorités ethniques, dans les zones contrôlées par les talibans.

«Le Canada maintient son engagement à l’égard de l’Afghanistan et de la population afghane, et nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les soutenir.

«Les Canadiens doivent continuer d’éviter tout voyage en Afghanistan. Les personnes qui se trouvent actuellement dans le pays devraient partir immédiatement, tant que des vols commerciaux sont offerts. »

Les Canadiens qui ont besoin d’une aide consulaire en Afghanistan devraient communiquer avec le Centre de surveillance et d’intervention d’urgence d’Affaires mondiales Canada à Ottawa, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, par :

téléphone, au +1-613-996-8885;

courriel, à sos@international.gc.ca;

SMS, au +1-613-686-3658.

Le personnel de l’ambassade des États-Unis transféré d’urgence à l’aéroport

Le personnel de l’ambassade de États-Unis à Kaboul a été transféré en urgence vers l’aéroport de la capitale afghane, où ont été dépêchés des milliers de soldats américains, a indiqué dimanche le secrétaire d’État Antony Blinken.

«Nous transférons les hommes et les femmes de notre ambassade vers l’aéroport. C’est la raison pour laquelle le président a envoyé de nombreuses forces armées», a-t-il indiqué sur la chaîne ABC alors que les talibans sont aux portes de Kaboul.

Le mouvement islamiste radical s’apprête à revenir au pouvoir, 20 ans après en avoir été chassé par une coalition menée par les États-Unis en raison de son refus de livrer le chef d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden, dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001.

Le chef de la diplomatie américaine a rejeté toute comparaison entre la situation à Kaboul et la chute de Saïgon au Vietnam en 1975, réaffirmant que les États-Unis avaient «atteint les objectifs» de la guerre en Afghanistan. « Nous avons rendu justice à ben Laden il y a dix ans ».

«Ceci n’est pas Saïgon », a affirmé le secrétaire d’État américain sur CNN. «Nous sommes allés en Afghanistan il y a 20 ans avec une mission et cette mission était de régler le compte de ceux qui nous ont attaqués le 11 septembre. Nous avons accompli cette mission».

Mais rester en Afghanistan indéfiniment «n’est pas dans notre intérêt national», a-t-il ajouté, rappelant que les États-Unis veulent désormais se donner les moyens de contrer la politique agressive de la Chine dans le Pacifique.

«Il n’y a rien que nos concurrents stratégiques aimeraient davantage que de nous voir embourbés en Afghanistan pour 5, 10 ou 20 ans de plus», a-t-il souligné.

Mais quand on pense aux femmes et aux jeunes filles qui ont vu leur vie progresser «pendant les 20 ans de présence américaine en Afghanistan, c’est douloureux», a-t-il admis. «C’est dur.»

*Avec AFP