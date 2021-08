Afghanistan: le conseiller du premier ministre du Pakistan plaide pour la paix, mais se déclare presque impuissant !

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le conseiller pour la sécurité nationale du Pakistan a déclaré mercredi, pour la forme selon certains, que le gouvernement afghan et les talibans devaient faire des concessions réciproques pour parvenir à une solution pacifique, au moment où les insurgés profitent du retrait américain d’Afghanistan pour multiplier les gains territoriaux et sentent la victoire proche.

Au terme d’une semaine d’entretiens à Washington où il n’a pas manqué de se plaindre que le président américain n’a pas appelé le premier ministre pakistanais, Moeed Yusuf a voulu relativiser l’influence d’Islamabad sur les talibans, même si le Pakistan était l’un des trois seuls pays à reconnaître leur régime islamiste radical lorsqu’ils étaient au pouvoir à Kaboul jusqu’à l’intervention militaire américaine après les attentats du 11 septembre 2001.

«Même si nos moyens de pression sont limités, nous les avons utilisés», a-t-il assuré à des journalistes, tout en estimant qu’ils avaient «encore diminué» avec le départ des forces étrangères d’Afghanistan, quasiment achevé.

«Nous avons dit très clairement que nous n’accepterions pas une prise du pouvoir par la force», a-t-il ajouté.

Mais il a semblé réclamer un plus grand investissement des États-Unis en faveur d’un règlement diplomatique du conflit, et a estimé que le gouvernement afghan devait lui aussi cesser d’espérer une victoire militaire.

«Il faudra des concessions étant donnée la réalité sur le terrain. Mais la violence doit cesser», a-t-il martelé, rapporte les agences de presse.

Toutefois, de l’avis de plusieurs observateurs, les chefs militaires et les commandants des talibans sur le terrain sont convaincus de leur victoire totale et n’y renonceront pas facilement.

« The Taliban military leaders & commanders definitely feel they have a military victory. Perhaps this is the problem between the political leadership of the Taliban & battlefield commanders on the ground. We’ve seen more extreme Taliban … an unprecedented level of brutality .. » https://t.co/iuq22yTjHy