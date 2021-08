Le gouvernement du Canada signe un accord de coopération en matière de défense avec le Qatar

Temps de lecture estimé : 2 minutes

*Communiqué

Aujourd’hui, lors d’une cérémonie virtuelle, Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, a signé l’accord de coopération en matière de défense entre le Canada et le Qatar avec Son Excellence, le Dr Khalid bin Mohamed Al Attiyah, vice‑premier ministre et ministre d’État aux Affaires de la Défense du Qatar.

Le Canada et le Qatar se sont engagés à soutenir la paix et la stabilité au Moyen‑Orient, notamment en luttant contre le terrorisme et l’extrémisme violent, et à préserver la prospérité régionale. Le renforcement de la collaboration et de la coordination entre les deux pays contribuera à assurer la sécurité à long terme dans la région.

Cet accord renforcera la relation de défense bilatérale que le Canada entretient avec le Qatar et fournira un cadre général pour la coordination de diverses activités de coopération en matière de défense, y compris les opérations humanitaires et de paix et la formation du personnel. Cet accord renforce davantage l’approche du Canada en matière de défense avec les pays partenaires du Moyen‑Orient, ce qui constitue un aspect important de la sécurité régionale.

Citation

« La signature aujourd’hui de l’accord de coopération en matière de défense entre le Canada et le Qatar témoigne de notre engagement à renforcer davantage la sécurité dans la région. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration pour relever les enjeux mondiaux du monde moderne et construire un monde plus sûr et plus pacifique pour demain. »

Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

En bref

· Le Canada et le Qatar entretiennent des relations diplomatiques ininterrompues depuis 1974. Le Qatar demeure un partenaire important en matière de sécurité et un acteur diplomatique au Moyen‑Orient.

· L’engagement du Canada au Moyen‑Orient contribue à l’avancement de la paix et de la prospérité grâce à des efforts soutenus et diversifiés. Dans le cadre de l’opération IMPACT, le Canada contribue à la Coalition mondiale de lutte contre Daech, qui a joué un rôle essentiel dans la promotion de la sécurité et de la stabilité en Irak, et plus largement, au Moyen‑Orient.

· Des membres des Forces armées canadiennes sont actuellement présents au Qatar pour soutenir les efforts multinationaux de lutte contre le terrorisme au Moyen‑Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud‑Ouest dans le cadre des opérations FOUNDATION et IMPACT.

