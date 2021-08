Le ministre de la Défense remet les pendules à l’heure: l’amiral Mc Donald restera en congé administratif

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Après avoir appris qu’au terme d’une enquête ayant duré six mois aucune accusation ne serait portée contre lui, le chef d’état-major de la Défense nationale, l’amiral Art McDonald, semblait croire qu’il allait reprendre son poste, même si un porte-parole du Bureau du Conseil privé avait déclaré qu’une «décision sur les prochaines étapes sera prise en temps voulu», mais le ministre de la Défense a remis les pendules à l’heure et le lieutenant-général Wayne Eyre conserve pour l’instant le poste de chef d’état-major par intérim.

Mercredi, l’équipe juridique de l’amiral McDonald a publié une déclaration selon laquelle l’amiral allait reprendre immédiatement son poste de chef d’état-major de la défense,. «Après consultation avec ses conseillers juridiques, l’amiral Art McDonald a décidé de reprendre ses fonctions immédiatement», ont déclaré ses avocats aux médias, comme si c’était à l’amiral de décider de son sort . « La plainte n’était pas fondée. L’absence de toute accusation – même en vertu du code de discipline militaire – est révélatrice de l’absence de conduite répréhensible. Comme l’enquête l’a révélé, la plainte était sans fondement.».

Mais le CEMD sert au gré du gouvernement et, si le gouvernement décide de choisir quelqu’un d’autre, c’est tout à fait son droit. Un porte-parole du Bureau du Conseil privé a déclaré mercredi soir à ce sujet qu’il était au courant de la déclaration publiée par les avocats de l’amiral, mais qu’en vertu de la politique du gouvernement en ce qui a trait à l’éthique, « les titulaires de charge publique ont l’obligation d’exercer leurs fonctions officielles d’une manière qui peut supporter l’examen public, une obligation qui n’est pas entièrement libéré en agissant simplement dans le cadre de la loi »

Le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, a noté pour sa part que les Canadiens et les militaires ont été bien servis par le chef d’état-major de la défense par intérim, le lieutenant-général Eyre et aujourd’hui, il a remis les pendules à l’heure.

« Hier, j’ai précisé que je m’attendais à ce que l’amiral Art McDonald demeure en congé pendant que le gouvernement procède à un examen de la situation. Je confirme aujourd’hui que c’est le cas. L’amiral McDonald sera en congé administratif à compter d’aujourd’hui et jusqu’à nouvel ordre», a déclaré le ministre.

L’amiral faisait l’objet d’une enquête pour «inconduite», quelques semaines seulement après que la police militaire eut ouvert une enquête sur des allégations contre son prédécesseur.

Le 5 août, le Grand prévôt et brigadier général Simon Trudeau annoncé dans un communiqué indiquant que la police militaire a identifié et interrogé un grand nombre de témoins potentiels, que les enquêteurs ont conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour étayer le dépôt d’accusations.

Qu’il n’y ait pas assez de preuves pour étayer des accusations est une chose, mais la confiance des Canadiens en leurs chefs militaires en est une autre. «Les nominations pour des postes comme celui de chef d’état-major de la Défense doivent répondre aux normes les plus élevées», explique le ministre, ajoutant que «l’objectif doit être de créer un meilleur milieu de travail pour les femmes et les hommes des Forces armées canadiennes. Un milieu de travail où les personnes qui portent plainte et les survivants sont traités avec le plus grand respect, et où chaque allégation est prise au sérieux».

«J’ai la ferme conviction que la population canadienne et nos Forces armées continueront d’être très bien servies par le chef d’état-major de la Défense par intérim, le lieutenant-général Wayne Eyre, alors que nous composons avec des enjeux très complexes, qu’il s’agisse de lutter contre les feux de forêt et d’aider les Canadiens et les Canadiennes à combattre la pandémie au pays, ou d’aider nos interprètes afghans et les employés recrutés sur place à venir au Canada, tout en continuant de relever d’autres défis en matière de sécurité partout dans le monde.», de conclure le ministre.

Art McDonald, le deuxième d’une série noire qui s’étend jusqu’à aujourd’hui

Le premier ministre Justin Trudeau avait annoncé en décembre la nomination d’Art McDonald, qui était alors commandant de la Marine royale canadienne. Premier officier de marine à occuper le poste de chef de la défense en plus de deux décennies, il devait apporter une perspective différentes alors que la Marine est à reconstruire sa flotte et que le théâtre Asie-Pacifique devient de plus en plus important. Le dernier marin à ce poste était le vice-amiral Larry Murray, qui n’a été nommé que par intérim au milieu des retombées du scandale de la Somalie au milieu des années 1990.

Mais il a été emporté aussitôt par la déferlante de scandales en haut de la pyramide militaire qui a secoué les Forces armées canadiennes.

Des allégations de comportement inapproprié visant l’ex-chef d’état-major de la Défense, le général à la retraite Jonathan Vance, ont été révélées en février, deux semaines après qu’il a cédé le commandement à l’amiral Art McDonald, qui dû se retirer seulement cinq semaines après son entrée en fonction parce qu’il faisait l’objet d’une enquête de la police militaire pour, lui aussi, une allégation d’inconduite sexuelle.

La nature de l’allégation contre l’amiral McDonald n’a pas été révélée officiellement publiquement, mais le réseu de langue anglaise de la télévision publique canadienne, la CBC, a rapporté en février qu’il s’agissait d’une allégation d’inconduite sexuelle remontant à l’époque où il commandait un navire de guerre canadien en 2010.

Et, après Vance et McDonald, la série noire s’est poursuivie jusqu’à aujourd’hui.

Ce fut le chef du Commandement du personnel militaire, le vice-amiral Hayden Edmundson qui, faisant à son tour l’objet d’une enquête après qu’une allégation d’agression sexuelle vieille de trois décennies a refaitm surface, qui a dû se retirer. On apprenait aujourd’hui d’ailleurs en lisant le communiqué sur les nouvelles promotions et nominations, qu’il a été définitivement remplacé.

Et la série noire s’est continué. L’ancien commandant des opérations militaires du pays, le lieutenant-général. Christopher Coates a pris sa retraite après qu’un rapport publié dans Postmedia a révélé qu’il avait eu une liaison avec un civil du département de la Défense américain alors qu’il était commandant adjoint du NORAD.

Ensuite, le major-général Peter Dawe, l’ancien commandant des forces spéciales, a été mis en congé payé après qu’on a appris qu’il avait écrit une lettre de soutien à un soldat reconnu coupable d’agression sexuelle.

Puis Global News, la chaîne qui avait révélé en février les allégations visant le général (ret) Vance, a rapporté que le commandant de l’école du renseignement militaire, le lieutenant-colonel. Raphaël Guay, avait été temporairement expulsé en raison d’une enquête.

Puis en mai, le Major-général Dany Fortin, grand responsable de la distribution du vaccins contre la Covid 19 partout au Canada, avait dû quitter son poste avec l’Agence de la santé publique du Canada en attendant les résultats d’une enquête militaire, a déclaré dans un très bref communiqué le ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes concernant l’emploi de Major-général Fortin.