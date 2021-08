Le patron de la CIA William Burns a rencontré le cofondateur des talibans Abdul Ghani Baradar

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Le directeur de la CIA William Burns a eu un entretien confidentiel lundi à Kaboul avec le cofondateur des talibans Abdul Ghani Baradar, rapporte mardi le Washington Post, soit la plus haute rencontre à ce niveau entre les États-Unis et le régime fondamentaliste depuis son retour au pouvoir.

La décision du président américain Joe Biden de dépêcher à Kaboul M. Burns, souvent présenté comme le plus chevronné de ses diplomates, illustre la gravité de la crise pour son administration, confrontée à des évacuations précipitées depuis la capitale afghane de milliers d’Américains et d’Afghans.

CIA Director William Burns held a secret meeting with Taliban leader Abdul Ghani Baradar in Kabul on Monday https://t.co/wA0vcLGK9h — The Washington Post (@washingtonpost) August 24, 2021

Le mollah Abdul Ghani Baradar, qui dirigeait le bureau politique des talibans au Qatar, est le nouvel homme fort du régime qui a pris le pouvoir à Kaboul.

Co-fondateur du mouvement et ami proche du chef suprême et fondateur des talibans, le mollah Mohammad Omar, maintenant décédé, Abdul Ghani Baradar aurait une influence considérable sur la base militante. Il a combattu les forces soviétiques pendant leur occupation de l’Afghanistan et a été gouverneur de plusieurs provinces à la fin des années 1990, lorsque les talibans dirigeait le pays..

William Burns, lui, est un des diplomates américains les plus chevronnés. Ancien secrétaire d’État adjoint, il a également été ambassadeur des États-Unis en Russie.

En avril, Burns avait effectué un voyage inopiné en Afghanistan sur fond d’inquiétudes quant à la capacité du gouvernement afghan à repousser les talibans après le retrait américain.

Ironie du sort, aujourd’hui, en tant que directeur de la CIA, Burns supervise l’agence d’espionnage qui a formé les unités d’élite des forces spéciales afghanes.

Le Washington Post n’a pas révélé la teneur des discussions entre le chef taliban et le patron de la CIA, mais il est probable qu’elles aient tourné autour du délai des évacuations depuis l’aéroport de la capitale afghane, où des milliers de candidats au départ, terrifiés par le retour au pouvoir des islamistes, sont toujours massés avec l’espoir de s’envoler vers l’étranger.

Les Américains accentuent mardi leurs efforts pour évacuer au plus vite ces milliers d’Afghans et d’étrangers de Kaboul.

L’administration Biden est sous pression de certains alliés pour maintenir les forces américaines dans le pays au-delà de la fin du mois pour aider à l’évacuation de dizaines de milliers de citoyens des États-Unis et des pays occidentaux ainsi que des alliés afghans désespérés pour échapper à la domination des talibans.

La Grande-Bretagne, la France et d’autres alliés des États-Unis ont déclaré qu’il fallait plus de temps pour évacuer leur personnel, mais un porte-parole des talibans a averti que les États-Unis franchiraient une «ligne rouge» s’ils maintenaient leurs troupes au-delà du 31, ce qui, selon lui, déclencherait un déclenchement non spécifié «conséquences».

Un sommet virtuel du G7 doit faire le point mardi sur les évacuations.

Les Américains accélèrent les évacuations

Pendant ce temps, les Américains accélèrent les évacuations.

Le général de l’armée Stephen Lyons, chef du US Transportation Command, qui gère les avions militaires, a déclaré lors d’une conférence de presse au Pentagone que plus de 200 avions sont impliqués, y compris des avions de ravitaillement en vol, et que les avions à l’arrivée passent moins de une heure sur le tarmac de l’aéroport de Kaboul avant le chargement et le décollage.

En date de lundi, les Américains avaient évacué 48 000 personnes depuis la mise en place du pont aérien le 14 août, à la veille de l’entrée des talibans dans Kaboul et de leur prise du pouvoir, selon la Maison-Blanche. Plusieurs milliers d’autres personnes ont été évacuées par les alliés des États-Unis.

Et mardi, l’armée américaine a eu sa meilleure journée de vols d’évacuation d’Afghanistan depuis le début de l’opération. Environ 21 600 personnes ont été évacuées en toute sécurité de l’Afghanistan tenu par les talibans au cours de la période de 24 heures qui s’est terminée mardi matin, a indiqué la Maison Blanche. Cela se compare à environ 16 000 la veille. Trente-sept vols militaires américains – 32 C-17 et 5 C-130 – ont transporté environ 12 700 personnes évacuées. 8 900 personnes supplémentaires ont pris l’avion à bord de 57 vols d’alliés américains.

Mais la violence meurtrière qui a empêché de nombreux évacués désespérés d’accéder l’aéroport de Kaboul persiste alors que le temps presse. La situation reste toujours dangereuse et chaotique aux abords de l’aéroport, où un garde afghan a été tué et trois autres blessés lors d’échanges de tirs lundi matin avec des assaillants non identifiés. Plusieurs autres personnes avaient déjà été tuées dans des circonstances souvent troubles.

Du côté canadien, «Après le dernier vol de Kaboul- qui transportait 436 personnes, dont de nombreux enfants – nous avons maintenant évacué plus de 1500 réfugiés afghans en sécurité.», a indiqué le ministre canadien de l’Immigration, Marco mendicino

«J’ai discuté de l’Afghanistan avec le secrétaire à la Défense des États-Unis, Lloyd J. Austin III. Les Canadiens, les Américains et nos alliés travaillent pour protéger nos citoyens, identifier les Afghans éligibles pour la réinstallation et les transporter en lieu sûr. Nous poursuivons notre collaboration.», a pour sa part déclaré le ministre canadien de la Défense Harjit Sajjan.

Les Afghans déterminés coûte que coûte à quitter le pays, dont beaucoup ont travaillé pour l’ancien gouvernement ou pour les forces étrangères, redoutent que les talibans n’instaurent le même type de régime fondamentaliste et brutal que quand ils étaient au pouvoir entre, 1996 et 2001. Selon un rapport d’un groupe d’experts travaillant pour l’ONU publié la semaine dernière, les talibans possèdent des «listes prioritaires» d’Afghans recherchés, les plus menacés étant les gradés de l’armée, de la police et du renseignement.

Et même ceux et celles qui n’avaient aucun lien avec le gouvernement afghan sont inquiets. Si, hors de Kaboul, dans les campagnes et les grandes villes, beaucoup d’Afghans sont soulagés de voir des décennies de guerre prendre fin, certains, les femmes et les minorités ethniques en particulier, s’inquiètent du sort qui leur sera réservé.

La Haute-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a déclaré pour sa part mardi que «la façon dont les talibans traitent les femmes et les filles, et respectent leurs droits à la liberté, à la liberté de mouvement, à l’éducation, à l’expression personnelle et à l’emploi » serait une « ligne rouge fondamentale», en ouverture d’une réunion spéciale du Conseil des droits de l’homme.

*Avec AFP