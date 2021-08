Le Premier ministre israélien accuse l’Iran d’être responsable de l’attaque d’un pétrolier qui a fait deux morts 

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Dimanche, le premier ministre israélien, Naftali Bennett, a directement blâmé l’Iran pour une attaque de drone contre un pétrolier au large des côtes d’Oman qui a tué deux personnes, menaçant de façon à peine voilé de riposter alors que Téhéran de son côté a nié être impliqué dans cette attaque.

Les propos du Premier ministre Naftali Bennett et du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Saeed Khatibzadeh interviennent après l’attaque de jeudi soir contre le pétrolier Mercer Street. La première attaque mortelle connue après des années d’attaques contre la navigation commerciale dans la région liées aux tensions avec l’Iran au sujet de l’accord nucléaire aujourd’hui en lambeaux.

Bien que personne n’ait revendiqué l’attaque, l’Iran et ses milices alliés ont déjà utilisé des drones «suicides» lors d’attaques semblables.

«Les Iraniens qui ont attaqué avec des aéronefs sans pilote le Mercer Street avaient l’intention de nuire à une cible israélienne», a déclaré le premier ministre Bennett au début de la réunion hebdomadaire du Cabinet israélien. « Au lieu de cela, leur acte de piraterie a causé la mort d’un citoyen britannique et d’un citoyen roumain. »

Il a prévenu : « Nous savons, en tout cas, comment transmettre le message à l’Iran à notre manière. »

Prime Minister Naftali Bennett, at the Cabinet meeting today: "The world recently received a reminder of Iranian aggression, this time on the high seas. The Iranians, who attacked the ship 'Mercer Street' with UAVs, intended to attack an Israeli target. https://t.co/g0BpFHJKEy pic.twitter.com/Tj3zkqkBm3

PM Bennett: "The intelligence evidence for this exists and we expect the international community will make it clear to the Iranian regime that they have made a serious mistake. In any case, we know how to send a message to Iran in our own way."