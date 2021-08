Le président afghan dit avoir fui pour éviter un «bain de sang»

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Alors que son ancien vice-président, mais éternel rival, Abdullah Abdullah, l’accusait d’avoir abandonné le pays et saboté une transition pacifique du pouvoir, Le président afghan Ashraf Ghani a déclaré dimanche avoir fui son pays pour éviter un «bain de sang», reconnaissant que «les talibans ont gagné».

Le président Ghani, qui n’a pas précisé où il était parti, bien que la chaîne d’information afghane Tolo News a suggéré qu’il aurait fui au Tadjikistan, s’est déclaré convaincu que « d’innombrables patriotes auraient été tués et que Kaboul aurait été détruite » s’il était resté en Afghanistan.

Plus tôt ce matin, l’ancien président afghan Hamid Karzaï avait rencontré le président du Conseil suprême de réconciliation nationale, le Dr Abdullah Abdullah. Au cours de la réunion, des consultations ont eu lieu sur l’envoi de délégation pour négocier avec les talibans.

Des sources proches des talibans ont déclaré pour leur part qu’il avait été convenu que Ghani démissionnerait après un accord politique et remettrait le pouvoir à un gouvernement de transition. Une partie de l’accord était que le président Ghani se joindrait à la cérémonie de transition du pouvoir à l’intérieur du palais, rapporte le journaliste afghan indépendant et ancien de la BBC Bill Sarwary. Au lieu de cela, Ashraf Ghani et ses principaux collaborateurs ont quitté le pays, sabotant ainsi la transition. Les employés du palais ont été priés de partir. Le palais est maintenant vide.

Toujours selon Billa Sarwary, en vertu de l’accord, l’ancien président Hamid Karzaï et l’ancien vice-président et chef du Haut Conseil pour la réconciliation nationale, Abdullah Abdullah, étaient censés se rendre au Qatar et parler aux talibans. Mais après le départ de Ghani, le voyage à Doha a été annulé. «L’ancien président a quitté l’Afghanistan, laissant les gens dans cette situation. Il rendra ses comptes devant Dieu et les gens rendront leur jugement », a déclaré Abdullah, Abdullah.

Âgé de 72 ans, Ashraf Ghani grandit en Afghanistan, avant de s’exiler en 1977 aux États-Unis, où il étudie à l’université Columbia de New York, pour devenir professeur de sciences politiques et d’anthropologie dans les années 1980. Il entre ensuite à la Banque Mondiale en 1991. Il revient en Afghanistan juste après la chute des talibans à la fin 2001, d’abord comme conseiller spécial de l’ONU avant de devenir un des architectes du gouvernement d’intérim.

Entre 2002 et 2004, il est le très actif ministre des Finances du président Hamid Karzaï, installant une nouvelle monnaie, réformant la fiscalité, encourageant la diaspora afghane à revenir au pays et assurant le lien avec les bailleurs de fonds internationaux qui financent le gouvernement.

Il y fait également campagne contre la corruption qui gangrène déjà les nouvelles institutions du pays, et gagne une réputation d’homme inflexible, mais aussi parfois caractériel.

*Avec AFP