Le président Ashraf Ghani a quitté l’Afghanistan

Le président afghan, Ashraf Ghani, a quitté l’Afghanistan, où les talibans sont sur le point de prendre le pouvoir, a annoncé dimanche l’ancien vice-président Abdullah Abdullah.

Mise à jour 15/08/2021, 12h56

Alors qu’il y a quelques heures le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, avait annoncé «L’Émirat islamique ordonne à toutes ses forces d’attendre aux portes de Kaboul», les forces des talibans seraient dorénavant autorisées à pénétrer dans les zones de la capitale abandonnées par l’armée afghane, pour y maintenir l’ordre, a-t-il annoncé, rapporte Tolo News Les talibans ont aussi promis qu’ils ne chercheraient à se venger de personne, y compris des militaires ou fonctionnaires ayant servi pour l’actuel gouvernement. Par ailleurs, Suhail Shaheen, membre du Bureau politique des talibans, a confirmé à la BBC qu’ils escomptaient un transfert pacifique du pouvoir «dans les prochains jours», assurant vouloir «un gouvernement inclusif […] ce qui veut dire que tous les Afghans en feront partie».

Mise à jour 15/08/2021, 11h51

Pour une transition pacifique, l’ancien président Hamid Karzaï, de concert avec l’Émirat islamique d’Afghanistan (le nom officiel des talibans), ont appelé les forces de sécurité gouvernementales et les forces de sécurité du Tehreek-e-Taliban islamique (TTP) «à lutter résolument contre le chaos et les individus irresponsables et indépendants qui pourraient y inciter et à faire preuve de retenue»(traduction approximative du dari).

«L’ancien président afghan a quitté la nation», a déclaré M. Abdullah, qui est aussi le chef du Haut Conseil pour la réconciliation nationale, dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.

