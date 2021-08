Le secrétaire à la Défense américain salue l’engagement du Canada de réinstaller 20 000 réfugiés afghans vulnérables

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Hier, samedi 14 août, le secrétaire à la Défense des États‑Unis, Lloyd J. Austin, a salué l’engagement pris par le Canada de réinstaller 20 000 des réfugiés afghans vulnérables qui ont été forcés de fuir leur pays lors d’un entretien au téléphone avec son homologue canadien, le ministre de la Défense Harjit S. Sajjan, où les deux dirigeants ont discuter du renforcement des liens de coopération en matière de défense entre le Canada et les États-Unis.

La veille, vendredi, le gouvernement canadien s’est dit prêt à accueillir 20 000 réfugiés afghans, dans le cadre d’un nouveau programme d’immigration visant les «personnes particulièrement vulnérables», notamment les femmes dirigeantes, les défenseurs des droits humains, les minorités religieuses persécutées, les journalistes ainsi que les membres de la communauté LGBTQI.

Ce qui, bien sûr, s’ajoute à un premier programme qui vise les interprètes qui ont travaillé avec les Forces armées canadiennes, les cuisiniers, les chauffeurs et le personnel d’entretien recruté sur place qui travaille ou qui a travaillé à l’ambassade du Canada en Afghanistan, et les membres de leur famille.

Le ministre de la Défense Harjit S. Sajjan. s’est entretenu au téléphone avec le secrétaire à la Défense des États‑Unis, Lloyd J. Austin III, samedi, afin de discuter de la situation en Afghanistan et de renforcer les liens de coopération en matière de défense entre le Canada et les États‑Unis (É.‑U.).

Le Canada et les États‑Unis entretiennent une relation bilatérale importante et précieuse, qui comprend un partenariat étroit en matière de défense. Cette relation est soulignée par un engagement à travailler en collaboration afin d’assurer la défense et la sécurité de l’Amérique du Nord.

Le ministre et le secrétaire ont discuté des efforts faits par le Canada et les É.-U. pour protéger le personnel diplomatique et les employés recrutés sur place et ont convenu de continuer à travailler en étroite collaboration sur cette question et Canada continuera d’œuvrer avec diligence pour réinstaller les afghans qui ont contribué à la mission canadienne dans le pays, dit la Défense nationale dans un communiqué sur cet entretien.

Au cours de cet appel, poursuit le communiqué, le ministre Sajjan et le sécrétaire Austin ont aussi approuvé deux déclarations communes, l’une concernant le renforcement de la défense et de la sécurité du continent, y compris la modernisation du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD), et l’autre concernant la consultation en matière d’orientation stratégique.

Le Canada continuera de coopérer avec les É.‑U. pour améliorer la capacité du NORAD à exécuter les missions énoncées dans l’Accord du NORAD, comme il le fait depuis plus de 60 ans, tout en s’adaptant à un environnement de sécurité en évolution. La Déclaration conjointe sur la modernisation du NORAD, approuvée aujourd’hui par le ministre Sajjan et le secrétaire Austin, reconnaît l’importance durable et renouvelée du NORAD et définit les priorités et les idées communes pour de nouveaux investissements qui garantiront que ce commandement binational unique dispose des capacités modernes nécessaires pour protéger nos pays contre les menaces en constante évolution.

Le Canada demeure résolu à améliorer l’échange d’information et à poursuivre ses consultations avec les É.‑U. en ce qui concerne les diverses stratégies de défense nationale. La Déclaration conjointe sur la consultation États-Unis–Canada sur les documents stratégiques a été officiellement adoptée par les deux pays aujourd’hui, reconnaissant la valeur du dialogue stratégique et reflétant la pratique de longue date des deux pays de collaborer de façon franche et continue sur des questions d’intérêt stratégique.

Le Canada salue les efforts déployés par les É.‑U. visant à accroître les consultations avec les alliés et partenaires, et se réjouit à l’avance des échanges futurs au sujet de nos enjeux communs en Amérique du Nord et partout dans le monde.

«Le Canada et les États-Unis sont des nations amies, partenaires et alliées. Le Canada continuera de prendre les mesures nécessaires pour protéger notre personnel et nos employés en Afghanistan en coordination avec nos partenaires américains. Nous continuerons aussi de travailler ensemble pour réinstaller les Afghans qui ont contribué à nos missions en Afghanistan. Mon appel aujourd’hui avec le secrétaire Austin représentait une excellente occasion pour discuter de notre sécurité collective et veiller à ce que nos deux pays demeurent forts chez eux et en sécurité sur le territoire nord-américain face aux menaces émergentes. Je me réjouis de continuer de travailler avec le secrétaire Austin afin de renforcer notre partenariat militaire étroit en matière de sécurité et de défense.», a déclaré le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, en marge de cet entretien.

Le 23 février 2021, le Canada et les États‑Unis ont adopté la Feuille de route pour un partenariat renouvelé entre les États‑Unis et le Canada, qui comprend un engagement à renforcer la collaboration en matière de défense et de sécurité.

Le gouvernement du Canada a clairement manifesté son engagement à l’égard de la défense de l’Amérique du Nord, et ce, au moyen de notre politique de défense Protection, Sécurité, Engagement, de la mise en œuvre du chapitre sur la sécurité et la défense du Cadre stratégique pour l’Arctique et le Nord, et des lettres de mandat du ministre de la Défense nationale soulignant l’importance de la modernisation du NORAD et de la défense continentale.

Le NORAD est une organisation binationale canado‑américaine chargée des missions d’alerte et de contrôle aérospatiaux ainsi que des alertes maritimes en Amérique du Nord. La mission d’alerte aérospatiale consiste notamment à détecter, à confirmer et à signaler toute attaque perpétrée contre l’Amérique du Nord, que ce soit avec des aéronefs, des missiles ou des véhicules spatiaux, en vertu d’accords d’appui réciproque avec d’autres commandements.

