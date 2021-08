Les talibans afghans accusés de «massacrer» les civils

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Les ambassades américaine et britannique à Kaboul ont accusé lundi les talibans d’avoir « massacré des dizaines de civils » à titre de représailles dans le district de Spin Boldak, dans la province de Kandahar dans le sud de l’Afghanistan près de la frontière du Pakistan dont il se sont emparés le 14 juillet.

Spin Boldak est le deuxième plus important point de passage entre l’Afghanistan et le Pakistan.

(1/2) In Spin Boldak, Kandahar, the Taliban massacred dozens of civilians in revenge killings.



These murders could constitute war crimes; they must be investigated & those Taliban fighters or commanders responsible held accountable.



🇬🇧+🇺🇸 urge #CeasefireNow. — UK in Afghanistan (@UKinAfghanistan) August 2, 2021

(2/2) The Taliban's leadership must be held responsible for the crimes of their fighters.



If you cannot control your fighters now, you have no business in governance later.



Read more here: https://t.co/mnwcnYJ44C — UK in Afghanistan (@UKinAfghanistan) August 2, 2021

Les deux ambassades estiment que « la direction des talibans doit être tenue responsable des crimes de leurs combattants. Si vous n’êtes pas capables de contrôler vos combattants maintenant, vous n’avez rien à faire au gouvernement plus tard ».

Crimes de guerre

« Ces meurtres sont susceptibles de constituer des crimes de guerre ; ils doivent faire l’objet d’enquêtes et les combattants ou chefs talibans responsables doivent rendre des comptes », indiquent les deux ambassades en termes similaires sur leurs comptes Twitter respectifs, renvoyant à un rapport de la Commission afghane indépendante des droits de l’homme (Afghanistan Independent Human Rights Commission, AIHRC), un organisme public national de défense des droits humains.

Taliban Killing Civilians and Violating International Humanitarian Law in Spin Boldak District of Kandahar… by Jacques Godboutbm on Scribd

Les talibans ont pris le contrôle du district de Spin Boldak dans la province de Kandahar le 14 juillet 2021. Quelques jours plus tard, les forces de sécurité et de défense ont lancé une opération militaire pour reprendre le quartier, qui a été bien accueillie par certains des résidents locaux. Un certain nombre d’habitants du district de Spin Boldak sont sortis de chez eux pour accueillir les forces de sécurité, bien qu’ils n’aient pas participé activement à l’opération de reconquête du district, écrit la Commission.

Mais les forces de sécurité n’ont pas pu reprendre le district de Spin Boldak après avoir combattu les talibans.

Les talibans ont alors commencé à balayer de nombreux villages adjacents au marché du district, à la recherche d’anciens et actuels fonctionnaires du gouvernement de Kaboul et en identifiant les partisans du gouvernement. Les talibans les ont expulsés de leurs maisons et les ont tués.

La Commission dit avoir identifié 40 personnes tuées dans le district par les talibans, mais « selon certaines allégations, qui n’ont pu être vérifiées dans l’immédiat, leur nombre pourrait être supérieur ».

Les conclusions de la Commission montrent que les talibans ont exercé des représailles contre les responsables gouvernementaux passés et présents et les habitants qui ont accueilli les forces de sécurité lors de la tentative de reconquête du district de Spin Boldak. Ils ont pillé les biens appartenant à un certain nombre d’habitants, y compris les maisons d’anciens et d’actuels responsables gouvernementaux.

Des civils ont également été tués pour « motifs personnels » et des « conflits passés », selon l’AIHRC.

Ces meurtres dans le district de Spin Boldak par les talibans sont une violation claire du droit international humanitaire et peuvent être assimilés à des crimes de guerre, estime la Commission.

Selon elle, « alors que la direction des talibans a officiellement affirmé que ses combattants ne s’en prendraient pas aux civils ou aux bâtiments civils, cet épisode et d’autres similaires montrent qu’au contraire de ce qu’il affirme, le mouvement n’adhère pas dans la pratique aux principes du droit international en matière de droits humains et de droit humanitaire ».

*Avec AFP