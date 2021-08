Les talibans revendiquent l’attentat visant le ministre afghan de la Défense à Kaboul

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Les talibans ont revendiqué mercredi l’attentat ayant visé la veille le ministre afghan de la Défense, le général Bismillah Mohammadi, et promis de nouvelles attaques contre des responsables gouvernementaux, alors que la bataille pour le contrôle de trois grandes villes assiégées par les insurgés se poursuit.

L’attaque mardi contre le ministre de la Défense, le général Bismillah Mohammadi, qui en est sorti sain et sauf, est «le début d’opérations de représailles» contre de hauts responsables gouvernementaux pour la campagne de bombardements qu’ils ont ordonnée, a prévenu dans un communiqué Zabihullah Mujahid, un porte-parole des talibans.

Les armées afghane et américaine ont procédé ces derniers jours à de multiples bombardements aériens pour tenter d’entraver l’avancée des talibans sur plusieurs centres urbains majeurs.

C’est la première attaque à Kaboul d’une telle ampleur revendiquée par les talibans depuis des mois. Ils avaient plutôt épargné la capitale après avoir signé en février 2020 à Doha un accord avec Washington prévoyant le retrait de tous les soldats étrangers d’Afghanistan.

Deux grosses explosions, dont celle d’un véhicule piégé, accompagnées d’un assaut armé, avaient secoué Kaboul mardi soir. Huit civils ont été tués et une vingtaine blessés, selon un bilan actualisé mercredi matin du ministère de l’Intérieur.

Les forces de sécurité ont mis environ cinq heures pour briser la résistance des assaillants, qui ont tous été tués, l’un dans l’explosion du véhicule et les trois autres dans les échanges de coups de feu, selon la même source.

