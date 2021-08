Les troupes pourraient rester en Afghanistan au delà du 31 août, déclare Biden sur ABC

By

Le président américain Joe Biden a déclaré mercredi que l’armée américaine pourrait rester en Afghanistan au-delà de la date limite de retrait du 31 août pour garantir les évacuations.

Dans une interview à George Stephanopoulos d’ABC News, Biden a déclaré qu’il s’attendait à ce que la mission se termine avant la date limite initiale, mais a déclaré que «S’il reste des citoyens américains, nous resterons pour tous les faire sortir. »

Environ 10 000 à 15 000 Américains sont encore en Afghanistan, qui est désormais sous contrôle taliban, et le président américain a déclaré à ABC News que les États-Unis avaient identifié 50 000 à 65 000 Afghans et leurs familles éligibles pour l’évacuation.

Il a également admis rencontrer «davantage de difficultés» à évacuer les Afghans que les Américains, au moment où Washington accuse les talibans de ne pas tenir leur promesse de laisser un libre accès à l’aéroport de Kaboul à tous ceux qui voudraient fuir.

«L’engagement est faire sortir tout le monde que nous pouvons sortir et tous ceux qui devraient sortir.» a-t-il résumé.

Pour y parvenir, il faudra accélérer le rythme de la mission d’évacuation, a-t-il dit. Cette mission se déroule en ce moment à l’aéroport international Hamid Karzai, qui est actuellement sous contrôle militaire américain.

Reconnaissant les «difficultés» dans les évacuations, le président américain a toutefois répondu aux critiques en affirmant que le retrait des troupes américaines après 20 ans de guerre avait toujours porté le risque d’une forme de «chaos».

«L’idée que d’une manière ou d’une autre, il existe un moyen de s’en sortir sans que le chaos ne s’ensuive – je ne sais pas comment cela peut être possible », a déclaré Biden..

Lorsque George Stephanopoulos lui a demandé si la situation actuelle en Afghanistan était le résultat d’un «échec du renseignement, de la planification, de l’exécution ou du jugement», le président a défendu la décision de procéder au retrait, affirmant que des opérations prolongées en Afghanistan auraient nécessité le déploiement d’encore plus de personnel militaire dans la région. « Si je dis: ‘Nous allons rester’, alors nous ferions mieux d’être prêts à déployer beaucoup plus de troupes».

Et il a rejeté le mot « échec » pour qualifier les opérations de retrait des troupes américaines. «Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un éch… », commence à répondre le président américain avant de s’interrompre.

«Pour le dire autrement, lorsque vous avez le gouvernement afghan, un dirigeant de ce gouvernement, qui prend l’avion et décolle, et se rend dans un autre pays, quand vous voyez l’effondrement significatif des troupes afghanes que nous avions entraînées, 300 000 d’entre eux qui abandonnent tout simplement leur matériel et partent, cela a été, vous savez… C’est ce qui s’est passé. C’est tout simplement ce qui s’est passé », a-t-il fait remarquer.

