L’OTAN achemine matériel médical et équipement aux forces afghanes

L’OTAN a acheminé en Afghanistan du matériel médical et des équipements destinés aux forces afghanes engagées dans de violents combats contre les talibans, a annoncé mardi l’organisation.

L’OTAN intensifie les livraisons de matériel militaire à l’Afghanistan alors que l’Alliance retire ses forces du pays. Jusqu’à présent cette année, l’OTAN a fait don d’environ 72 millions de dollars américains de fournitures et d’équipements aux forces de défense et de sécurité nationales afghanes, allant de fournitures médicales à des simulateurs de combat de haute technologie, des machines à rayons X pour hôpitaux et des équipements spécialisés pour désamorcer les bombes, précise l’organisation dans un communiqué aujourd’hui. La dernière livraison est arrivée le lundi (2 août 2021).

La situation sécuritaire en Afghanistan reste très difficile, donc ces fournitures arrivent à un moment important », a déclaré le porte-parole par intérim de l’OTAN, Dylan White. « Alors que nous retirons nos forces du pays, nous continuerons à soutenir l’Afghanistan, notamment avec des équipements pour aider les forces afghanes à mieux assurer leur propre sécurité », a-t-il déclaré. Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a réitéré le soutien continu de l’OTAN à l’Afghanistan lors d’un appel avec le président Ashraf Ghani le 27 juillet, notant que cela comprendra le financement, la présence civile et la formation à l’étranger.

Parmi les fournitures financées par l’OTAN figurent du matériel médical pour soigner les soldats blessés sur le champ de bataille et du matériel pour l’hôpital médical national de Kaboul. Les fournitures comprennent également des camions de pompiers, des gilets pare-balles et du matériel pédagogique pour aider les enfants à repérer et à éviter les mines terrestres. Les projets visent à renforcer les forces de sécurité afghanes, notamment dans les domaines de la logistique, de l’organisation, de l’éducation et de la médecine.

L’équipement a été financé par le Fonds d’affectation spéciale pour l’armée nationale afghane géré par l’OTAN. En mai, le total des contributions versées au Fonds d’affectation spéciale depuis 2007 s’élevait à environ 3,5 milliards de dollars, dont environ 440 millions de dollars ont été consacrés aux fournitures et à l’équipement.

2500 Américains et 7000 militaires d’autres pays participaient à l’opération de l’OTAN Resolute Support, mais la décision des États-Unis de retirer au plus vite leurs unités déployées en Afghanistan a contraint les alliés engagés dans à rapatrier leurs contingents. La situation s’est dégradé rapidement et, après s’être emparés de vastes pans du territoire rural, les talibans tentent de s’emparer des grandes villes du pays, notamment Kandahar, Hérat et Laskhar Gah.

