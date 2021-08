Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants, région de l’Ontario

Temps de lecture estimé : 2 minutes

*Communiqué/Anciens Combattants Canada

Aujourd’hui, Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a remis la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants à quatre résidents de la région de l’Ontario en reconnaissance de leurs contributions au service des vétérans du Canada.

Adjudant (à la retraite) Maria Leonor Damude, Petawawa (Ont.) http://ow.ly/VzKI50FM9wz

Robert James Eagan, Ottawa (Ont.) http://ow.ly/PTVl50FM9A2

David Laird Gordon, Napanee (Ont.) http://ow.ly/kmAL50FM9D6

Peter Joseph Morel, Ottawa (Ont.) http://ow.ly/GjWx50FM9Gs

Les Canadiens ont de nombreuses raisons de témoigner leur gratitude à nos vétérans. Que ce soit pour les libertés et la paix dont nous jouissons aujourd’hui ou pour la paix qu’ils ont aidé à établir et à maintenir partout dans le monde. À la lumière de ces contributions, beaucoup de Canadiens consacrent du temps et de l’énergie pour honorer les vétérans et leur service.

Depuis sa création en 2001, la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants est décernée chaque année à des Canadiens méritants qui ont amélioré les soins et le bien‑être de nos vétérans ou qui ont honoré leurs sacrifices. Près de 1 200 personnes de l’ensemble des provinces et des territoires ont reçu la Mention élogieuse ces vingt dernières années.

Citations

«La Mention élogieuse est la plus haute distinction que je peux décerner à titre de ministre, et c’est un plaisir de la décerner à quatre Canadiens qui se sont surpassés au service des gens qui ont porté l’uniforme. Ce sont des personnes spéciales qui font ce genre de travail sans attendre de reconnaissance en retour, alors je suis fier de pouvoir leur montrer à quel point nous sommes reconnaissants de tout ce qu’elles ont accompli. »

Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Faits en bref