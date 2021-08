Nouveau contrat pour les bottes de combat des Forces armées canadiennes

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Alors que, dans le cadre de la politique Protection, Sécurité, Engagement, le gouvernement du Canada modernise son matériel militaire afin de soutenir les Forces armées canadiennes et de protéger la population canadienne, il a annoncé aujourd’hui annonce l’octroi d’un contrat pour des bottes de combat pour les Forces armées canadiennes.

Au nom de la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand, et du ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, a annoncé aujourd’hui l’attribution d’un contrat de près de 7 millions de dollars au fabricant Royer de Lac-Drolet, au Québec, pour la production de paires de bottes de combat polyvalentes et de lacets de nylon destinés aux Forces armées canadiennes.

Le contrat, attribué suite à un processus concurrentiel mené avec ouverture, équité et transparence par Services publics et Approvisionnement Canada, prévoit la livraison de 40 000 paires de bottes et de 100 000 paires de lacets supplémentaires aux entrepôts des Forces armées canadiennes à Edmonton, en Alberta, et à Montréal, au Québec, d’ici février 2023. Les bottes polyvalentes sont conçues pour offrir une protection accrue des pieds et assurer un confort aux troupes canadiennes pendant les opérations conduites à des températures ambiantes variant entre 0 °C et 25 °C.

Royer conçoit et fabrique des bottes et des souliers de travail depuis 1934.

L’entreprise québécoise d’une centaine d’employés fabrique et développe des chaussures de sécurité pour les industries des mines, fonderies, alumineries, distribution électrique, chimique, pétrochimique, agricole et agroalimentaire, foresterie et la construction.

Le contrat pour les bottes de combat polyvalentes devrait permettre de maintenir 25 emplois dans l’économie canadienne et d’en créer 5 nouveaux.

Citations

« À la suite d’un processus d’approvisionnement compétitif, nous sommes fiers d’attribuer ce contrat au fournisseur canadien Royer et d’équiper nos troupes avec le meilleur équipement possible fait au Canada pour leur permettre d’accomplir leur travail. »

Anita Anand

Ministre des Services publics et de l’Approvisionnement

« Grâce à ce contrat, non seulement nous fournirons des bottes d’une qualité supérieure aux membres de nos forces armées, mais nous créerons également des emplois et des retombées économiques directement dans notre communauté. »

Marie-Claude Bibeau

Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

« Il est essentiel que nos Forces armées canadiennes disposent de l’équipement dont elles ont besoin pour s’acquitter de leur engagement à servir les Canadiens au pays et à l’étranger. En fournissant des bottes de combat de qualité à travers ce contrat, nous nous assurons que nos membres sont bien équipés pour effectuer ce travail important que nous leur demandons. »

Harjit Sajjan

Ministre de la Défense nationale

Faits en bref