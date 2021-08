Pendant que tous les yeux sont tournés vers l’Afghanistan, la Corée du Nord semble avoir redémarré un important réacteur nucléaire

Temps de lecture estimé : 3 minutes

L’Agence internationale de l’énergie atomique, dans un rapport publié vendredi 27 août, a déclaré que les activités nucléaires de la Corée du Nord, à savoir le redémarrage apparent d’un réacteur utilisé pour produire des combustibles d’armes «est une source de grave préoccupation»

L’Agence internationale de l’énergie atomique, dans un rapport publié vendredi, dont on a peu parlé dans les médias dont toute l’attention était tournée vers l’Afghanistan, a trouvé plusieurs indices, tels que le «rejet d’eau de refroidissement», indiquant que le réacteur nucléaire de Yongbyon pourrait avoir fonctionné depuis début juillet.

Une centrale à vapeur servant de laboratoire radiochimique fonctionnerait également depuis février, «beaucoup plus longtemps que celle observée dans le passé lors d’éventuelles activités de traitement ou de maintenance des déchets», indique le rapport. C’est assez de temps pour retraiter le combustible irradié, par lequel le plutonium est séparé, selon l’agence.

Extrait du rapport de l’agence:

The details of developments observed at the Yongbyon site during the reporting period are as follows.

a. Yongbyon Experimental Nuclear Power Plant (5MW(e)). There were no indications of reactor operation from early December 2018 to the beginning of July 2021.10 However, since early July 2021, there have been indications, including the discharge of cooling water, consistent with the operation of the reactor.

b. Radiochemical Laboratory. The steam plant that serves the Radiochemical Laboratory operated for approximately five months, from mid-February 2021 until early July 2021. The duration of the operation of the steam plant and Radiochemical Laboratory in 2021 is significantly longer than that observed in the past during possible waste treatment or maintenance activities. The five-month timeframe is consistent with the time required to reprocess a complete core of irradiated fuel from the 5MW(e) reactor, according to design information for the Radiochemical Laboratory provided by the DPRK to the Agency in 1992. In 2003, 2005, and 2009, the DPRK announced that it had conducted reprocessing campaigns at the Radiochemical Laboratory, each of which had lasted approximately five months.

Le complexe de 5 mégawatts de Yongbyon serait la plaque tournante de la production nord-coréenne de plutonium de qualité militaire. Les inspecteurs de l’AIEA, qui n’ont pas eu accès au site pour inspecter ses activités depuis plus d’une décennie, se sont appuyés sur des informations open source et des images satellite commerciales pour leur analyse.

«Les activités nucléaires [de la Corée du Nord] continuent d’être une source de grave préoccupation», indique le rapport. «De plus, les nouvelles indications du fonctionnement de la [centrale nucléaire expérimentale de Yongbyon] et du laboratoire radiochimique sont profondément troublantes.»

En janvier, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a annoncé que le régime prendrait «un grand tournant révolutionnaire pour posséder les toutes nouvelles capacités nucléaires visant à atteindre l’objectif de modernisation », selon l’agence de presse centrale coréenne KCNA.

Lors du deuxième sommet de l’ancien président Donald Trump avec Kim jong-un en 2019, les deux dirigeants s’étaient retrouvés dans une impasse sur l’allégement des sanctions et la fermeture des sites de production de matières nucléaires, dont le complexe de Yongbyon.

Le réacteur de cinq mégawatts dont dispose la Corée du Nord sur son complexe nucléaire de Yongbyon est capable de produire environ six kilogrammes de plutonium par an, soit une quantité suffisante pour une bombe nucléaire, estiment les experts.

Soo Kim, analyste politique pour Rand Corp. et instructeur adjoint à l’American University, cité aujourd’hui par le «Stars and Stripes» estime que «depuis le début le régime n’avait pas l’intention d’abandonner ses armes nucléaires»

«Le programme d’armes nucléaires est si étroitement lié à la survie de la famille Kim qui doit continuer à développer et à faire progresser leurs capacités d’armement pour renforcer la protection et assurer la préservation du régime », a déclaré Soo.

Soo a ajouté que, voyant que les dirigeants mondiaux souhaitent tellement que Pyongyang renonce à ses armes nucléaires, le régime «comprend qu’un petit geste vers cet objectif fait un ‘long chemin’ en termes d »extraction de concessions’».

Après l’achèvement de l’examen de la politique de la Maison Blanche pour la Corée du Nord, l’attachée de presse Jen Psaki a indiqué pour sa part lors d’un point de presse en avril que l’administration «ne se concentrera pas sur la conclusion d’un grand accord, ni ne comptera sur la patience stratégique».

«Notre politique appelle à une approche calibrée et pratique qui est ouverte et explorera la diplomatie avec [la Corée du Nord], et à faire des progrès pratiques qui augmentent la sécurité des États-Unis, de nos alliés et des forces déployées», a déclaré Jennifer Psaki, ajoutant que toute négociation impliquerait la Corée du Sud et le Japon «à chaque étape du processus».