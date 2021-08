Première grande ville capturée depuis l’offensive, Kunduz tombe à son tour aux mains des talibans

Temps de lecture estimé : 6 minutes

Les talibans se sont emparés dimanche de la ville de Kunduz, dans le nord de l’Afghanistan, la quatrième capitale provinciale et la première grande ville à être capturée par les insurgés depuis le début de leur vaste offensive militaire en mai, et de Sar-i-Pul, la capitale d’une province du nord du même nom, a annoncé par voie de communiqué leur porte-parole, Zabiullah Moujahid.

Mise à jour 08/08/2021, 9h27

Et maintenant les insurgés ont pris Taloqan, la capitale de la province de Takhar, dans le nord-est de l’Afghanistan, à 68 km de Kunduz dont ils viennent de s’emparer, si on en croit le porte-parole des talibans, Zabiullah Moujahid, qui écrit sur son compte twitter, où il ne cesse d’annoncer les victoires talibanes, que «Les moudjahidines de l’Émirat islamique [le nom officiel des talibans] ont atteint le cœur de Taloqan, la capitale de Takhar, et ont pris le contrôle de la prison générale.». Nous en serions ainsi à 5 capitales provinciales aux mains des talibans alors que le discours du gouvernement de Kaboul sur une contre-offensive et un plan pour stopper les talibans sonne de plus en plus creux.

«Les provinces de Kunduz et Sar-i-Pul ont été conquises par les moudjahidines de l’Émirat islamique», écrit aujourd’huile porte-parole des talibans.

Kunduz, capitale de province du même nom, représente une victoire importance militaire et politique importante. Avec une population de 374 000 habitants, c’est une plaque tournante commerciale vitale près de la frontière avec le Tadjikistan. Cette frontière est utilisée pour la contrebande d’opium et d’héroïne afghans vers l’Asie centrale, qui se dirige ensuite vers l’Europe. Contrôler Kunduz, c’est contrôler l’une des routes de trafic de drogue les plus importantes de la région. De plus, la ville a également une valeur symbolique pour les insurgés car Kunduz était un bastion clé du nord avant le renversement des talibans par les Américains 2001.

«Toutes les forces de sécurité ont fui vers l’aéroport et la situation est critique», a déclaré Sayed Jawad Hussaini, chef adjoint de la police d’un district de la ville de Kunduz.

Les affrontements entre les forces gouvernementales et les combattants talibans se poursuivaient dans une petite ville au sud de la ville, où se trouvent le quartier général de l’armée locale et l’aéroport, ont indiqué des responsables de la sécurité.

Les forces de sécurité s’étaient retirées dans la ville plus tôt dans la matinée. Malgré les déclarations officielles, il n’est pas clair si les forces gouvernementales, déjà débordées, pourront tenter véritablement de pousser les talibans hors de la ville.

Une série ininterrompue de victoires talibanes

Il y a deux jours, les talibans ont pris le contrôle de Zaranj, la capitale de la province de Nimruz, sans même avoir à combattre. La ville de l’ouest de l’Afghanistan ayant ainsi le triste honneur d’être la première capitale provinciale à tomber sous le contrôle des talibans depuis le début de leur offensive tous azimuts en mai.

Après Zaranj, la capitale de la province de Nimruz, les talibans se sont emparés de la ville stratégique de Sheberghan, chef-lieu de la province de Jawzjan dans le nord de l’Afghanistan et fief du chef de guerre et ex-vice-président afghan, Abdul Rachid Dostom, tout juste rentré au pays pour combattre les insurgés.

Et lors que Kunduz s’effondrait dimanche matin, les talibans se sont également emparés de Sar-i-Pul, la capitale d’une province du nord du même nom, ont indiqué des responsables.

« Les talibans marchent dans les rues de la ville. Les résidents locaux sont terrifiés», a déclaré Sayed Asadullah Danish, membre du conseil provincial de Sar-i-Pul. Des responsables provinciaux se sont réfugiés dans une base militaire à la périphérie de la ville, où les affrontements se poursuivaient, a-t-il ajouté.

La série de victoires des talibans dans les villes marque un changement important dans l’offensive des insurgés, qui a commencé en mai alors que les troupes internationales, dirigées par les États-Unis, commençaient à se retirer.

Après avoir balayé les zones rurales du pays, la campagne militaire des insurgés s’est transformée en combats urbains violents ces dernières semaines alors qu’ils ont réussi à pénétrer dans des villes comme Kandahar et Lashkar Gah au sud et Herat à l’ouest.

La stratégie des talibans a épuisé les forces du gouvernement afghan et submergé les forces des milices locales que le gouvernement utilisent pour compléter ses propres troupes, une situation qui n’est pas sans rappeler la guerre civile chaotique et interethnique des années 1990.

Hier, dans une tentative désespérée d’empêcher les talibans de s’emparer des principales villes afghanes, les États-Unis ont envoyé des bombardiers stratégiques B-52 cibler les combattants talibans qui ne cessent de progresser, libérant au passage leurs camarades détenus dans les prisons pour qu’ils se joignent au combat. Ces bombardiers sont soutenus par les avions gunship d’attaque au sol et d’appui aérien rapproché AC-130 Spectre.

Mais «Nous sommes si fatigués, et les forces de sécurité sont si fatiguées », a déclaré Sayed Jawad Hussaini, le responsable de la police de Kunduz. «Nous n’avions pas reçu de renforts et les avions n’ont pas ciblé les talibans à temps.», ce que semble confirmer le porte-parole taliban qui écrit dans le communiqué annonçant la prise de Kunduz et Sar-i-Pul que «Les avions américains et l’administration de Kaboul ont bombardé des civils et des maisons civiles, mais Dieu merci, leurs bombardements n’ont pas été efficaces et jusqu’à présent, les moudjahidines n’ont pas subi de pertes importantes. Parce que les Moudjahidine sont suffisamment qualifiés pour résister aux bombardements aériens ennemis et peuvent se maintenir».

C’est à Kunduz qu’un hélicoptère de combat américain avait attaqué par erreur un hôpital de Médecins sans frontières en 2015, tuant 42 personnes.

Les talibans s’étaient brièvement emparés de Kunduz en 2015 et à nouveau en 2016, prenant le contrôle de la province province pour la première fois depuis l’invasion des forces américaines en 2001. Les deux fois, les forces afghanes ont repoussé les insurgés avec l’aide de frappes aériennes américaines. Mais cette fois, Il n’st pas clair si les forces gouvernementales, déjà débordées, tenteront de pousser les talibans hors de la ville.

Les talibans récoltent les fruits de leur patience et de leur habileté stratégique

Dimanche, après une nuit de violents combats, les combattants talibans ont donc envahi les rues de Kunduz et ont hissé leur drapeau sur sa place principale. Deux des principaux marchés de la ville, où les commerçants vendent des tissus et des chaussures, ont pris feu, envoyant de sombres panaches de fumée sur la ville.

Encore une fois, analyse aujourd’hui Bill Roggio, qui a servi dans l’Armée américaine et qui est aujourd’hui le responsable du FDD’S Long War Journal, qui suit le conflit depuis ses tout débuts, les talibans se sont positionnés pour prendre la ville de Kunduz, tout comme celles de Sar-i-Pul et Sheberghan en exécutant leur stratégie d’insurrection rurale, qu’ils ont soigneusement planifiée il y a plus de dix ans et qu’ils ont patiemment exécutée.

Alors que les forces de sécurité des États-Unis, de l’OTAN et de l’Afghanistan se concentraient sur la protection des populations urbaines, les talibans ont renforcé leur puissance dans les zones rurales, pris le contrôle de districts reculés et utilisé ces bases pour étendre leur influence, les généraux américains négligeant l’insurrection rurale des talibans.

Depuis le début du retrait américain, les talibans ont capturé plus de la moitié des quelque 400 districts afghans. Leurs attaques contre les capitales provinciales violent l’accord de paix de 2020 entre les talibans et les États-Unis. En vertu de cet accord, qui a précipité le retrait américain du pays, les talibans s’étaient pourtant engagés à ne pas attaquer les centres provinciaux comme Kunduz.

On a aussi pu voir à l’œuvre à Kunduz l’Unité rouge, les troupes de choc des talibans qui font partie de forces spéciales talibanes, souligne également Roggio. Les combattants de l’Unité rouge sont mieux entraînés et équipés que les unités talibanes locales, et sont souvent le fer de lance des opérations majeures des talibans pour s’emparer de districts et de villes, ou d’assauts contre les principales bases militaires.

L’ambassade des États-Unis exhorte les citoyens américains à quitter l’Afghanistan immédiatement

Des frappes aériennes américaines ont ciblé les talibans ces dernières semaines dans une tentative d’assurer l’adhésion du groupe à l’accord, mais cet effort semble avoir échoué et les pourparlers de paix entre les talibans et le gouvernement afghan sont devenus inutiles alors que les insurgés volent aujourd’hui de victoire en victoire dans tout l’Afghanistan et hier, 7 août, signe de la dégradation très rapide de la situation l’ambassade des États-Unis a exhorté les citoyens américains à quitter l’Afghanistan immédiatement en utilisant les options de vol commercial disponibles.

Le 27 avril 2021, le Département d’État avait déjà ordonné le départ de l’ambassade des États-Unis à Kaboul des employés du gouvernement américain dont les fonctions peuvent être exercées ailleurs en raison de la violence croissante et des menaces à Kaboul.

Compte tenu des conditions de sécurité et du personnel réduit, la capacité de l’ambassade à aider les citoyens américains en Afghanistan est extrêmement limitée, même à Kaboul, prévient aujourd’hui l’ambassade qui exhorte tous les citoyens américains à partir immédiatement, allant jusqu’à fournir un prêt de rapatriement aux citoyens américains qui n’auraient pas les moyens pour le moment d’acheter un billet commercial pour les États-Unis.