Russie et Biélorussie se préparent à l’exercice géant Zapad 2021 près du flanc oriental de l’OTAN

Temps de lecture estimé : 2 minutes

La Russie et la Biélorussie se préparent à des exercices militaires à grande échelle près du flanc oriental de l’OTAN, qui se dérouleront du 10 au 16 septembre et, selon un responsable militaire biélorusse, impliqueront près de 13 000 soldats.

«Environ 12 800 soldats participeront aux exercices sur le territoire de la République de Biélorussie, dont 2 500 militaires russes et jusqu’à 50 militaires kazakhs de l’OTSC [l’Organisation du traité de sécurité collective, l’organisation à vocation politico-militaire qui regroupe l’Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Russie et le Tadjikistan., NDLR] »Forces de réaction opérationnelles collectives, a déclaré le vice-ministre biélorusse de la Défense Viktor Gulevich, cité par l’agence de presse officielle russe Tass.

Zapad 2021 se déroulera sur le 230e terrain d’entraînement interarmes Obuz-Lesnovsky, le 174e polygone d’entraînement de l’armée de l’air et de la défense aérienne Domanovsky, le 210e polygone d’aviation Ruzhansky et le terrain d’entraînement Brestsky seront utilisés pour s’entraîner sur le territoire de la Biélorussie, a précisé Gulevich.

Les exercices Zapad-2021 impliqueront des moyens considérables, dont environ 140 chars, 110 systèmes d’artillerie et lance-roquettes multiples et plus de 30 avions et hélicoptères.

En Russie, près de 400 membres du personnel biélorusse et plus de 30 articles de matériel militaire participeront aux exercices, a-t-il ajouté.

Tous les quatre ans, la Russie et la Biélorussie organisent l’exercice Zapad, qui a toujours énervé les responsables militaires américains et de l’OTAN, craignant que Moscou n’utilise l’exercice comme moyen de déplacer des forces plus importantes que le nombre annoncé près des frontières alliées.

Après Zapad en 2017, des responsables de l’OTAN avaient déclaré que la Russie et la Biélorussie dépassaient de loin le nombre de troupes autorisées à participer à l’exercice en vertu des règles du Document de Vienne, qui réglemente les exercices militaires et exige une notification et un accès d’observation pour les événements dépassant 13 000 soldats.

L’exercice, qui commence en septembre, intervient dans un contexte de tensions persistantes dans la région. La Lituanie, qui borde la Biélorussie, s’est plainte du flux de migrants, venant d’aussi loin que l’Irak, à travers sa frontière avec le pays.

«Nous avons également envoyé des invitations aux représentants des corps militaires et diplomatiques des États étrangers accrédités auprès des ambassades de leurs pays en Biélorussie pour observer les exercices à venir. En outre, les représentants des médias obtiendront une accréditation pour observer la phase active des exercices », a pris la peine de préciser le chef d’état-major biélorusse.

Alors que la Biélorussie est le principal hôte de Zapad, prévu du 10 au 16 septembre, avec des exercices connexes également organisés en Russie, plusieurs autres exercices importants attirent également l’attention.

La Russie a donné le coup d’envoi jeudi d’exercices militaires conjoints avec l’Ouzbékistan et le Tadjikistan près de la frontière tadjiko-afghane, tandis que Kaboul s’efforce de repousser une offensive des talibans après le retrait américain, Moscou se positionnant comme rempart contre un éventuel débordement de ce conflit en Asie centrale, où trois anciennes républiques soviétiques partagent des frontières avec l’Afghanistan.

Et hier, quatre bombardiers supersoniques à longue portée Tu-22M3 des Forces aérospatiales russes, dans le cadre de l’exercice russo-ouzbek, ont effectué un vol planifié au-dessus du terrain d’entraînement militaire Termez en Ouzbékistan, a indiqué le ministère russe de la Défense.

Au cours d’actions pratiques, les équipages des bombardiers Tu-22M3 ont décollé d’un aérodrome opérationnel dans la région de Saratov, ont effectué le vol et se sont entraînés à effectuer des bombardements de groupe contre des camps et des entrepôts camouflés sur le terrain d’entraînement Termez.