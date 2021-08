Un air de chute de Saïgon: les talibans se rapprochent de Kaboul, l’ambassade US ordonne la destruction de documents

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Il y a de plus en plus un air de chute de Saïgon à la fin de la guerre du Vietnam en 1975, alors qu’en ce 13 aout 2021 les talibans étaient presque arrivés aux portes de Kaboul, continuant leur implacable progression en Afghanistan, d’où de nombreux pays, dont les États-Unis, dont l’ambassade US a ordonné à son personnel de détruire des documents, vont évacuer en catastrophe leurs ressortissants et diplomates.

Le président Joe Biden a décidé d’envoyer 3000 soldats à l’aéroport de Kaboul pour sécuriser l’évacuation du personnel américain de l’ambassade des États-Unis dans le pays, et des préparatifs sont en cours pour déplacer l’ambassade à l’aéroport même.

L’administration Biden prend toutes les précautions pour protéger les diplomates américains en Afghanistan, neuf ans après l’attaque du 11 septembre 2012 contre le consulat américain à Benghazi, en Libye. Quatre Américains avaient été tués, dont l’ambassadeur Chris Stevens.

Un premier contingent de Marines destinés à sécuriser les évacuations est arrivé à l’aéroport de Kaboul, l’une des rares villes encore aux mains des forces gouvernementales, et l’ambassade des États-Unis à Kaboul a ordonné à son personnel de détruire les documents sensibles et symboles américains qui pourraient être utilisés par les talibans «à des fins de propagande».

Dans une note de service, un responsable de l’ambassade a indiqué au personnel où se trouvent l’incinérateur de l’ambassade ainsi que les autres équipements de destruction de documents, ajoutant «Merci d’inclure les articles portant le logo de l’ambassade ou du ministère, les drapeaux américains et les autres articles qui pourraient être utilisés à des fins de propagande».

Les États-Unis s’inquiètent de la progression éclair des talibans qui ont pris le contrôle des plus grandes villes du pays et se rapprochent dangereusement de Kaboul.

Après Kandahar, seconde ville du pays, les insurgés se sont aussi emparés vendredi de la ville de Pul-e-Alam, capitale de la province du Logar, située à seulement 50 kilomètres au sud de Kaboul, et contrôlent désormais près de la moitié des capitales provinciales afghanes, toutes tombées en seulement huit jours.

Ils avaient pris auparavant Lashkar Gah, capitale de la province du Helmand, dans le sud du pays, et Chaghcharan (centre), capitale de la province de Ghor.

L’essentiel du nord, de l’ouest et du sud de l’Afghanistan est maintenant sous leur coupe. Kaboul, la capitale du pays, Mazar-i-Sharif, la grande ville du nord, et Jalalabad (est) sont les trois seules grandes villes encore sous le contrôle du gouvernement.

Ismail Khan, 75 ans, un des seigneurs de guerre les plus connus d’Afghanistan, s’est rendu aux talibans, après la chute jeudi d’Hérat (ouest), la troisième ville du pays, dont il était le maître incontesté depuis des décennies. Les insurgés ont promis d’assurer sa sécurité.

Amir Khan Motaqay a senior Taliban leader calls Ismail Khan, urges him to convince key Jamiat leaders to surrender/join. Taliban strategy of offering insurances to senior Afghan leaders and players. Stick and carrots pic.twitter.com/oR0sSvqHle — BILAL SARWARY (@bsarwary) August 13, 2021

A Lashkar Gah, dans une province traditionnellement acquise aux talibans, ceux-ci ont été bien accueillis et le calme est rapidement revenu, après plusieurs jours de violents affrontements, selon un habitant, Abdul Halim.

En tout pour l’ensemble du pays, les talibans ont maintenant pris le contrôle de 16 des 34 provinces afghanes et de 18 de ses capitales provinciales.

Plusieurs pays imitent les États-Unis

Les forces spéciales canadiennes sont elles aussi prêtes à évacuer l’ambassade du Canada à Kaboul, selon une source de la défense, a rapporté hier la télévision publique de langue anglaise. Elles devraient travailler aux côtés des États-Unis et du Royaume-Uni.

Il y a aurait eu à ce sujet de longues discussions entre les Forces armées canadiennes et le Commandement central américain (CENTCOM) – qui est responsable du Moyen-Orient – sur la fourniture d’une assistance logistique et de transport au Canada, si cela s’avérait nécessaire, a déclaré la source, s’exprimant sou couvert de l’anonymt parce que pas autorisé à discuter de cette question publiquement.

Jeudi, alors que tombait Kandahar où les Canadiens ont combattu plus de six ans, une première en octobre 2001 avant d’y retourner en 2005, le ministre de la Défense Harjit Sajjan, lui-même un vétéran de la guerre d’Afghanistan, a déclaré surveiller la situation de très près et avoir des plans d’urgence en place pour s’assurer de la sécurité du personnel.

Le Royaume-Uni va lui aussi déployer temporairement environ 600 militaires en Afghanistan pour aider les ressortissants britanniques à quitter le pays, a annoncé jeudi le gouvernement britannique.

Plusieurs pays, dont les Pays-Bas, la Finlande, la Suède, l’Italie et l’Espagne, ont également annoncé vendredi la réduction au strict minimum de leur présence dans le pays, ainsi que des programmes de rapatriement de leurs employés afghans.

L’Allemagne annonçait elle aussi qu’elle allait réduire son personnel diplomatique « au minimum absolu ».

D’autres, dont la Norvège et le Danemark, ont préféré fermer provisoirement leurs ambassades. La Suisse, qui n’y dispose pas d’ambassade, a annoncé le rapatriement de quelques collaborateurs helvétiques et d’une quarantaine d’employés locaux.

Ces évacuations interviennent alors que les rebelles restent sourds aux efforts diplomatiques des États-Unis et de la communauté internationale.

Des talibans victorieux et pas du tout enclins au compromis

Trois jours de réunions internationales à Doha, au Qatar, se sont achevés jeudi sans avancée significative. Dans une déclaration commune, les États-Unis, le Pakistan, l’Union européenne et la Chine ont affirmé qu’ils ne reconnaîtraient aucun gouvernement en Afghanistan «imposé par la force».

Les talibans risquent de n’être nullement enclins au compromis, alors que les autorités leur ont proposé jeudi en catastrophe «de partager le pouvoir en échange d’un arrêt de la violence», selon un négociateur gouvernemental aux pourparlers de Doha, qui a requis l’anonymat.

Le président afghan, Ashraf Ghani, avait toujours rejeté jusqu’ici les appels à la formation d’un gouvernement provisoire non élu comprenant les talibans.

À Washington, le président Biden est critiqué de toutes part.

Il se retrouve sous la pression de l’opposition, alors que l’évacuation programmée du personnel diplomatique ravive le douloureux souvenir de la chute de Saigon, au Vietnam, en 1975.

«L’Afghanistan fonce vers un immense désastre, prévisible et qui aurait pu être évité», a fustigé jeudi le chef des républicains au Sénat, Mitch McConnell.

Moment Taliban detained the militia fighters who were latter on executed with their hands tied. We continue to see unprecedented levels of brutality. pic.twitter.com/lwDPafi2dD — BILAL SARWARY (@bsarwary) August 13, 2021

La progression des talibans a un coût humain élevé. Au moins 183 civils ont été tués et 1181 blessés, dont des enfants, en un mois à Lashkar Gah, Kandahar, Hérat et Kunduz, selon l’ONU.

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres s’est dit « horrifié » par les informations sur des violations des droits des Afghanes.

«Il est particulièrement horrifiant et déchirant de voir que les droits durement acquis par les filles et les femmes afghanes sont en train de leur être enlevés», a-t-il dit.

Vendredi, le gouvernement canadien s’est dit pour sa part prêt à accueillir 20 000 réfugiés afghans, dans le cadre d’un nouveau programme d’immigration visant les «personnes particulièrement vulnérables», notamment les femmes dirigeantes, les défenseurs des droits humains, les minorités religieuses persécutées, les journalistes ainsi que les membres de la communauté LGBTQI.

*Avec AFP