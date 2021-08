Wayne Eyre, promu général, continuera d’occuper le poste de chef d’état-major de la Défense par intérim

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Wayne Eyre, auparavant lieutenant-général, est promu général et continuera d’occuper le poste de chef d’état-major de la Défense par intérim.

Aujourd’hui, Wayne Eyre est passé du grade de lieutenant-général, à celui de général.

La petite cérémonie de promotion, qui s’est déroulée en présence du général Eyre et de sa conjointe Jennifer, était présidée par Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandant en chef du Canada.

Le général Eyre continuera de diriger les Forces armées canadiennes et de travailler sur des priorités importantes pour la défense nationale.

Citations

« Je tiens à remercier le général Eyre pour les bons et loyaux services qu’il continue de rendre au Canada et aux Forces armées canadiennes. Sa présence cette année a permis à l’organisation de maintenir un leadership stable et de poursuivre ses progrès.

Son travail a été absolument essentiel pour aider les Canadiens et les Canadiennes d’un océan à l’autre, et tout en faisant progresser les efforts importants visant à transformer les Forces armées canadiennes. Je lui suis profondément reconnaissant de son travail. »

Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

« Le travail extraordinaire accompli par les Forces armées canadiennes et les membres de l’Équipe de la Défense au sens large continue de m’inspirer. L’altruisme avec lequel ils servent le Canada est sans égal, et je suis fier de faire partie de l’équipe.

Cette année a été difficile, et d’autres défis et plus de travail encore nous attendent, mais je suis convaincu que nous réussirons à reconstituer les Forces armées canadiennes et à nous transformer de façon à être prêts à relever les défis posés par un monde de plus en plus dangereux. »

Le général Wayne Eyre, chef d’état-major de la Défense par intérim

En bref

Le général Wayne Eyre a grandi sur une ferme près de Wadena, en Saskatchewan, et il a fait ses études secondaires à Medicine Hat, en Alberta. Il s’est joint aux Cadets de l’Armée à l’âge de 12 ans et porte l’uniforme depuis lors.

Le général Eyre a poursuivi ses études au collège militaire Royal Roads et au Collège militaire royal. Après l’obtention de sa commission en 1988, il a été affecté au 2e Bataillon, Princess Patricia’s Canadian Light Infantry (PPCLI), et il a eu le grand privilège de passer la majorité de sa carrière dans des postes de commandant adjoint ou de commandant; il a notamment occupé le poste de commandant du 3e Bataillon PPCLI, du 2e Groupe‑brigade mécanisé du Canada, de la 3e Division du Canada et de la Force opérationnelle interarmées (Ouest), puis celui de général commandant adjoint aux opérations du XVIIIe corps aéroporté des É.‑U. (XVIII US Airborne Corps), celui de commandant adjoint du Commandement du personnel militaire, et pendant une courte période celui de commandant du Commandement du personnel militaire. Il a été nommé commandant de l’Armée canadienne le 20 août 2019 et chef d’état‑major par intérim en février 2021.

Sur le plan opérationnel, le général Eyre a participé à des déploiements à Chypre, en Croatie, en Bosnie et à deux reprises en Afghanistan, soit une fois avec l’équipe de liaison et de mentorat opérationnels canadienne à Kandahar où il a conseillé la brigade 1-205 de l’armée nationale afghane en matière de combat, et une autre comme général commandant de la mission d’instruction de l’OTAN en Afghanistan. Plus récemment, il a été le premier commandant adjoint non américain des 69 ans d’histoire du Commandement des Nations Unies en Corée, et à ce titre, il est l’officier canadien le plus haut gradé jamais affecté en permanence dans la région de l’Asie‑Pacifique. Ses diverses opérations au pays comprennent sa participation lors des inondations au Manitoba en 1997, des feux de forêt en Colombie‑Britannique en 1998, et du Sommet du G8 de 2010. Il a également commandé l’intervention militaire lors des feux de forêt en Saskatchewan en 2015 et de l’évacuation de Fort McMurray en 2016.

