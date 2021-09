Afghanistan: la compagnie nationale pakistanaise PIA «désireuse et prête à redémarrer» les vols commerciaux

Temps de lecture estimé : 5 minutes

Un pas vers la normalisation économique a été franchi samedi en Afghanistan avec l’annonce par la compagnie nationale pakistanaise PIA (Pakistan International Airlines) qu’elle était «désireuse et prête à redémarrer» les vols commerciaux d’Islamabad à Kaboul, même si une décision finale n’a pas encore été prise à cet égard.

«Nous avons reçu plusieurs demandes d’agences d’aide humanitaire et de journalistes, ce qui est très encourageant. Nous avions en fait demandé une autorisation de vol charter vers Kaboul qui a été reprise par les médias et interprétée comme disant que PIA reprend maintenant ses opérations de vol réguliers à partir du 13 septembre. Ce n’est pas le cas », a toutefois précisé Abdullah Khan, porte-parole de la compagnie aérienne nationale. Mais la PIA a clairement déclaré aux médias qu’elle était «désireuse et prête à redémarrer» les vols commerciaux d’Islamabad à Kaboul et semble travailler très activement à se positionner pour le faire.

Le porte-parole de la compagnie aérienne nationale, a déclaré qu’il restait un certain temps avant que les vols commerciaux vers Kaboul ne reprennent et que les vols à destination et en provenance de Kaboul dépendent de «beaucoup de facteurs au sol qui doivent encore être gérés».

Mais, d’ici là, a précisé le porte-parole de la compagnie pakistanaise, certaines institutions et missions internationales à Kaboul sont régulièrement en contact avec la PIA et lui ont demandé d’organiser des vols charters, ce qui a incité la compagnie aérienne à demander l’autorisation de le faire.

Le programme des vols réguliers, lui, ne sera annoncé «après la finalisation des arrangements nécessaires», a déclaré Khan, mais personne ne doute que la compagnie aérienne nationale pakistanaise sera parmi les premières à reprendre les vos commerciaux d’Afghanistan. Mais personne ne doute que la compagnie nationale pakistanaise sera parmi la première ou parmi les premières à reprendre les vols commerciaux d’Afghanistan.

Fin août, PIA avait temporairement suspendu ses opérations à Kaboul. Après la prise de contrôle des talibans et une évacuation chaotique de plus de 120 000 personnes se terminant par le retrait des forces américaines le 30 août, l’aéroport de Kaboul a été gravement endommagé. L’aéroport de Kaboul avait alors été le théâtre de scènes de chaos avec des milliers d’Afghans, effrayés par le retour des talibans ou en quête d’une vie meilleure à l’étranger, tentant désespérément de monter à bord du gigantesque pont aérien organisé entre autres par les États-Unis. Au total, plus de 123 000 personnes, principalement afghanes, avaient pu être évacuées dans le cadre de ce processus marqué le 26 août par un attentat meurtrier (plus de 100 morts) revendiqué par la branche locale de l’État islamique (EI).

Depuis, les talibans peinent à rendre l’aéroport opérationnel avec le Qatar et l’assistance technique des Émirats arabes unis. Pour l’instant, seule une compagnie aérienne afghane a repris ses vols intérieurs la semaine dernière.

Mais PIA a effectué plusieurs vols spéciaux et rapatrié des étrangers bloqués en Afghanistan.

Et Qatar Airways a commencé cette semaine à opérer des vols charters au départ de Kaboul, transportant des ressortissants étrangers qui n’ont pu obtenir de place sur aucun des ponts aériens d’urgence pour quitter le pays. Un premier vol passager international d’évacuation, un vol nolisé de Qatar Airways, a décollé de Kaboul vers le Qatar jeudi, suivi d’un autre vendredi avec à son bord 158 passagers, dont des Américains, des Allemands, des Canadiens, des Français, des Néerlandais, des Belges et des Mauriciens.

Et alors que Pakistan International Airlines s’apprête à relancer des vols commerciaux vers Kaboul, les Émirats arabes unis ont annoncé avoir mis en place un pont aérien pour acheminer des tonnes d’aide à l’Afghanistan et se préparent eux aussi à reprendre les vols réguliers dès que possible.

Dans ces conditions, quelles que soient l’attitude des Occidentaux envers le nouveau régime taliban, il semble de plus en plus clair qu’il ne sera pas isolé.

Les talibans continuent donc d’asseoir leur pouvoir en Afghanistan et d’aller vers la normalisation économique, avec la reprise attendue des vols commerciaux vers Kaboul, vingt ans après les attentats du 11-Septembre qui avaient entraîné la chute des islamistes, écrit pour sa part le journaliste de l’AFP Emmanuel Duparcq, en poste à Paris, mais qui a couvert dans le passé le Pakistan, l’Afghanistan, l’Afrique et le Moyen-Orient.

Ces attaques, perpétrées par Al-Qaïda, ont changé l’histoire de l’Afghanistan, écrit-il. Washington a décidé dans la foulée d’envahir le pays pour chasser du pouvoir les talibans, coupables aux yeux de Washington d’avoir hébergé des cadres d’Al-Qaïda.Une parenthèse pro-occidentale de deux décennies, refermée le 15 août dernier avec le retour des talibans au pouvoir à la faveur du retrait militaire américain.

Le régime taliban 2.0 se met en place

Le président américain Joe Biden a de nouveau défendu samedi sa décision de se retirer d’Afghanistan.

«Est-ce qu’Al-Qaïda pourrait revenir ? Oui, mais je vais vous le dire, ils sont déjà de retour dans d’autres endroits », a-t-il dit. « Quelle est la stratégie ? Nous devons envahir tous les endroits où se trouve Al-Qaïda et y laisser nos troupes ? Soyons sérieux ! », a ajouté le président.

Pendant ce temps, plus de trois semaines après leur retour au pouvoir, les talibans ont commencé cette semaine à dévoiler leurs cartes en présentant notamment leur nouveau gouvernement, mené par nombre de caciques rigoristes de leur premier règne (1996-2001). Composé exclusivement de membres du mouvement islamiste, il est dépourvu de femmes.

Par rapport aux années 90, les islamistes ont fait des pas en avant, comme autoriser les femmes à étudier à l’université. Mais ils ont pour cela fixé des règles strictes. Elles seront ainsi « tenues de porter le hijab et le niqab ainsi que de suivre les cours en classe non-mixte ou séparées des étudiants ».

Le nouveau régime a également indiqué que les femmes ne seraient pas autorisées à pratiquer le cricket, et plus largement du sport.

Ces mesures ont suscité l’inquiétude d’une partie de la population et de la communauté internationale qui gardent en mémoire la brutalité de leur régime des années 1990.

Plusieurs manifestations de femmes, qui réclament notamment le droit de pouvoir travailler à l’extérieur, et d’opposants au régime ont eu lieu ces derniers jours à Kaboul et dans d’autres grandes villes du pays. Les talibans les ont dispersées, parfois brutalement.

Le pouvoir islamiste a en revanche reçu samedi le soutien quelque 300 femmes, entièrement voilées, qui se sont rassemblées dans une université de Kaboul.

Les images sont saisissantes: un amphithéâtre rempli de femmes souvent en niqab noir, et agitant les drapeaux blancs de l’Émirat islamique d’Afghanistan (le régime des talibans) en écoutant les oratrices venues défendre les mesures du nouveau régime.

Ces dernières, qui se sont succédé sur l’estrade, ont tancé les femmes descendues dans les rues ces derniers jours dans le pays pour réclamer le respect de leurs droits.

«Celles qui ne portent pas le hijab nous font du mal, à nous toutes», a estimé auprès une étudiante, Shabana Omari, citée par l’Agence France-Presse.

Une autre oratrice, Somaiya, a elle estimé que les choses avaient changé, en bien, depuis le retour des talibans: «Les femmes seront en sécurité. Nous soutenons de toutes nos forces notre gouvernement».

Vendredi, l’UNESCO avait alerté sur les risques d’une «catastrophe générationnelle» en matière d’éducation en Afghanistan qui pourrait affecter le développement du pays «pour des années», jugeant les «immenses» progrès accomplis depuis 2001 «en danger» avec les talibans.

*Avec AFP

