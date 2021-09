Afghanistan: l’UE annonce 100 millions d’aide humanitaire supplémentaires

Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’Union européenne va fournir 100 millions d’euros supplémentaires d’aide humanitaire à l’Afghanistan, soit 150 millions $ CAD pour éviter «un désastre humanitaire», a annoncé mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

L’UE avait déjà annoncé le quadruplement de son aide humanitaire à l’Afghanistan et aux pays voisins pour la porter à 200 millions d’euros, soit 300 millions $ CAD, en 2021.

«Nous devons tout faire pour éviter le risque réel d’une famine et d’un désastre humanitaire majeurs […] Nous allons accroître encore notre aide humanitaire à l’Afghanistan de 100 millions d’euros», a déclaré l’Allemande lors de son discours sur l’état de l’Union à Strasbourg.

Elle a précisé que cette aide ferait partie d’un «nouvel ensemble, plus large, de mesures de soutien pour l’Afghanistan» qui sera présenté « dans les prochaines semaines ».

«Nous devons continuer à soutenir les Afghans dans le pays, et dans les pays voisins», a-t-elle dit lors de son discours où elle s’est prononcée sur plusieurs autres sujets, dont l’environnement.

We stand by the Afghan people. We must do everything to avert the real risk of a major famine and humanitarian disaster. This is why we will increase again humanitarian aid for Afghanistan by 100 million euro – part of a new, wider Afghan Support Package #SOTEU pic.twitter.com/UHUvo08YmG

L’ONU a fait savoir lundi que la communauté internationale s’était engagée à verser au total 1,2 milliard de dollars U.S. d’aide pour les organisations humanitaires en Afghanistan, sans toutefois préciser le montant qui serait alloué spécifiquement à l’aide d’urgence.

Thank you Member States for pledging more than US$1.2 B for the people of #Afghanistan today.



Your contributions are a demonstration of solidarity with the millions of Afghans who face a hard road ahead. We will stand by Afghanistan's people & support them as they travel it. pic.twitter.com/DsqdUHnx2o