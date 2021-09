Afghanistan/Panjshir: les négociations achoppent, c’est la guerre entre la résistance et les talibans

By

Après que les négociations de paix entre talibans et résistants ont achoppé, la résistance antitalibane a annoncé vendredi être impliquée dans de «lourds» combats contre les combattants islamistes assiégeant la vallée du Panjshir, unique foyer d’opposition armée au nouveau régime afghan.

«Il y a de lourds combats dans le Panjshir », a déclaré Ali Maisam Nazary, un porte-parole du Front national de résistance (FNR), qui comprend des milices antitalibans et d’anciens membres des forces afghanes.

Le porte-parole du Front national de résistance (FNR) a déclaré que les talibans ne tenaient pas leurs promesses et qu’ils ne cherchaient pas la paix, mais la guerre. Les talibans attaquent la seule province qui leur résiste encore d’Afghanistan depuis deux directions principales – la vallée d’Andarabi dans la province de Baghlan et la ville de Gulbahor dans la province de Parwan.

«Massoud est occupé à défendre la vallée», a-t-il ajouté, en référence à Ahmad Massoud, fils du commandant Ahmed Shah Massoud, figure de la résistance aux Soviétiques et aux talibans assassinée le 9 septembre 2001 par Al-Qaïda.

Le FNR faisait initialement état de pertes importantes infligées aux talibans, qu’il affirme repousser.

Le Front de résistance nationale afghane affirme que 350 combattants talibans ont été tués en quatre jours de combats dans la vallée du Panjshir, rapportent de leur côté les médias locaux tadjiks, proches de la résistance afghane dans le Panjshir, pronvince majoritairement d’ethnie tadjike.

La vallée du Panjshir, de même que le col et le tunnel de Salang, est une voie d’accès vers le nord de l’Afghanistan. Cette région, défendue avec succès par Ahmed Chah Massoud, le père d’Ahmad Massoud, maintenant à la tête de la résistance, a toujours échappé au contrôle des talibans lorsqu’ils étaient au pouvoir de 1996 à 2001.

De son côté, un porte-parole des talibans, Amirkhan Mottaki, avait déclaré que les pourparlers avec les dirigeants de la seule province que les talibans ne contrôlent pas encore étaient infructueux et avait promis que le Panjshir serait pris par la force. Pour atteindre cet objectif, les talibans ont recruté des militants de quatre provinces du nord-est – Badakhshan, Takhar, Kunduz et Baghlan. De plus, des troupes talibanes sont envoyées de Kaboul pour attaquer la vallée.

Des comptes protalibans sur les réseaux sociaux affirment de leur côté que 31 combattants panchiris ont été tués.

Mercredi, l’ONG italienne Emergency avait indiqué sur Twitter avoir reçu dans son hôpital de Kaboul « cinq patients blessés et quatre morts […] du fait des combats à Gulbahar », aux portes de la vallée du Panchir.

«Les forces talibanes se sont massées autour de l’entrée de la vallée, mais elles ont été prises dans des embuscades et elles ont subi des pertes», a récemment écrit Martine van Bijlert, codirectrice du Réseau des analystes afghans, citée par l’AFP. «Alors que les deux parties semblaient principalement chercher à porter des coups pour renforcer leur position dans les négociations, sans démarrer une bataille totale, les talibans convoquent maintenant des renforts d’autres province, selon les derniers retours » de la zone, a-t-elle ajouté.

Le FNR, qui disait espérer dialoguer avec les talibans, a promis de défendre la vallée qu’entouraient déjà des centaines de combattants du mouvement islamiste. Mais ces pourparlers ont échoué, d’après les talibans, qui ont appelé les résistants à se rendre sans combattre. «Les talibans ont proposé d’attribuer deux sièges au FNR dans le gouvernement qu’ils veulent créer, alors que nous demandions un meilleur avenir pour l’Afghanistan », a expliqué Ahmad Massoud mercredi. « Nous n’avons même pas considéré » leur offre, a-t-il poursuivi, estimant que les talibans avaient «choisi le chemin de la guerre».

Bastion antitaliban de longue date, le Panchir est une vallée enclavée et difficile d’accès, située au cœur des montagnes de l’Hindou Kouch, dont l’extrémité sud se trouve à environ 80 kilomètres au nord de la capitale Kaboul. Amrullah Saleh, vice-président du gouvernement déchu, extrêmement hostile aux talibans, y a rejoint Massoud le mois dernier peu après la chute de Kaboul.

Alors que les talibans ont l’avantage en termes de main-d’œuvre et de puissance de feu, le terrain offre au Front de résistance nationale des positions facilement défendables, permettant à la résistance de continuer à résister à l’assaut des talibans, analyse Bill Roggio, du FDD,S Long War Journal, qui suit le conflit en Afghanistan depuis ses tout débuts. En conséquence, écrit-il, le Front de résistance nationale a réussi jusqu’à présent à maintenir l’intégrité territoriale du Panjshir et à résister aux incursions des talibans.

De plus, alors que les combats se poursuivent, l’absence de déclarations de victoire des talibans et de leurs partisans sur les réseaux sociaux indiquerait que la résistance a le dessus, au moins temporairement, écrit Roggio.

*Avec AFP